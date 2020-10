Web Marketing Festival 2020: dal 19 al 21 novembre l’evento torna in versione ibrida

Ottava edizione per il Web Marketing Festival (di cui anche quest’anno il nostro network Italia Weekend sarà media partner),questa volta in veste ibrida: il 19, 20 e 21 novembre, nella storica sede del Palacongressi di Rimini, e online, replicando il successo dell’edizione tutta digitale di inizio giugno; una Special Edition capace di raggiungere oltre un milione di utenti online e di costituire la base nell’organizzazione dell’evento di novembre.

L’organizzazione del WMF ha inoltre diffuso uno spot completamente nuovo, con una traduzione in LIS, per rendere l’evento accessibile su più livelli.

WMF 2020: programma e ospiti

L’agenda del WMF di novembre esplorerà l’universo dell’innovazione attraverso eventi di formazione, cultura, intrattenimento, business e networking. In agenda 60 sale formative e oltre 500 speaker da tutto il mondo, l’Area Expo, l’8a edizione della Startup Competition più grande d’Italia e una fiera dedicata al mondo dell’editoria, oltre ad altri eventi che presto verranno annunciati.

Oltre 80 eventi dedicati allo stato dell’arte dell’innovazione in Italia e nel mondo, oltre che alla formazione su numerosi temi tra cui eSports, Gaming, Web Marketing, ONP, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, 5G, Robotica, IoT, Circular Economy, Social Media, Open Innovation, Blockchain, Automotive, Aerospace, Cyberbullismo, Sostenibilità, Health Tech, Imprenditorialità ed Editoria, con momenti riservati alla presentazione di libri inediti.

A fare da cornice agli eventi in agenda l’Area Expo – oltre 500 sponsor e partner ospitati nella passata edizione – che accoglierà le più importanti realtà del mondo tech e offrirà diverse opportunità di networking tra tutti i partecipanti e gli addetti ai lavori. Sul Mainstage, inoltre, si terrà la fase finale della Startup Competition, giunta all’8a edizione e confermatasi, con oltre 2.500 pitch candidati e premi assegnati per un valore di oltre un milione di euro nelle edizioni precedenti, la competizione per startup più grande d’Italia.

Il programma formativo del WMF di novembre è disponibile sul sito, dove è pubblicata anche la lista degli speaker. Presto verrà resa disponibile l’Agenda completa delle iniziative e degli eventi.

Coupon sconto per partecipare al WMF 2020

Fino al 29 ottobre il Web Marketing Festival ha attivato un buono sconto per l’acquisto di tutte le tipologie di ticket in vendita, per partecipare all’evento live o in versione digitale.

Sul sito ufficiale di WMF in fase di acquisto basterà inserire il codice mediawmf20 nel campo “sconti” e cliccare su “riscuoti”.