Siamo arrivati all’ultimo weekend di novembre e ci dirigiamo finalmente all’ultimo mese di quest’annus horribilis. Nel frattempo, godiamoci un altro finesettimana, che si prospetta ricco di eventi: da Cartoomics e Milan Game Week fino ai concerti online e agli spettacoli teatrali. Per chi preferisce l’aria aperta invece, perché non godersi le piste ciclabili di Milano?

Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per far durare questo periodo il minor tempo possibile, seguendo le linee guida e tutelando la nostra salute. Noi di Milano Weekend continueremo a segnalarvi eventi e attività online, oltre alle ultime news e agli angoli più belli da visitare all’interno del comune di Milano. Tutto questo sempre nel nostro #spiegoneweekend!

Il meteo del weekend

L’ultimo weekend di novembre sarà perfettamente in linea con la stagione: nebbia, pioggia e temperature sotto lo zero. Un grande incentivo per restare in casa. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi online del weekend

Dal 26 al 29 novembre si terrà in diretta Twitch Cartoomics , la fiera del fumetto milanese, quest’anno “gemellata” con la Milan Games Week per un evento ancora più nerd. Maggiori info e gli eventi da non perdere.

si terrà in diretta Twitch , la fiera del fumetto milanese, quest’anno “gemellata” con la per un evento ancora più nerd. Maggiori info e gli eventi da non perdere. Il 27 e 28 novembre arriva l’amatissima Notte Europea dei Ricercatori , che coinvolgerà con una serie di attività e laboratori completamente da remoto diverse città, università e centri di ricerca di Lombardia, Campania, Veneto e Lazio. Il tema dell’evento è “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca”. Talk, incontri, interviste e attività guidate si alterneranno online sul sito dell’evento, coinvolgendo divulgatori, scienziati e ricercatori dalle maggiori università di quattro regioni, oltre a laboratori e istituti di ricerca.

arriva l’amatissima , che coinvolgerà con una serie di attività e laboratori completamente da remoto diverse città, università e centri di ricerca di Lombardia, Campania, Veneto e Lazio. Il tema dell’evento è “MEETmeTONIGHT – Faccia a faccia con la ricerca”. Talk, incontri, interviste e attività guidate si alterneranno online sul sito dell’evento, coinvolgendo divulgatori, scienziati e ricercatori dalle maggiori università di quattro regioni, oltre a laboratori e istituti di ricerca. Da mercoledì 25 a domenica 29 novembre il Festival del Buon Vivere accende la sua Home Edition e sarà visibile sul sito ufficiale, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival e sul digitale terrestre canale 670 di Radio Studio Delta, media partner dell’evento. Il tema dell’evento sarà “aspettando… femminile plurale”, e conterà tra i numerosi ospiti Cathy La Torre, Umberto Galimberti, la ministra Elena Bonetti, Elly Schlein, Serena Dandini, Lella Costa, Tinto, Federica Angeli, Michela Marzano, Marianna Aprile, Vera Gheno, Paola Barbato, Matteo Bussola, Amalia Ercoli Finzi, Maura Gangitano, Enrico Giovannini, Nicola Saldutti, Chiara Tagliaferri, Elasti e con la partecipazione straordinaria di Letizia Battaglia e Julie Taymor.

il accende la sua Home Edition e sarà visibile sul sito ufficiale, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival e sul digitale terrestre canale 670 di Radio Studio Delta, media partner dell’evento. Il tema dell’evento sarà “aspettando… femminile plurale”, e conterà tra i numerosi ospiti Cathy La Torre, Umberto Galimberti, la ministra Elena Bonetti, Elly Schlein, Serena Dandini, Lella Costa, Tinto, Federica Angeli, Michela Marzano, Marianna Aprile, Vera Gheno, Paola Barbato, Matteo Bussola, Amalia Ercoli Finzi, Maura Gangitano, Enrico Giovannini, Nicola Saldutti, Chiara Tagliaferri, Elasti e con la partecipazione straordinaria di Letizia Battaglia e Julie Taymor. Lipu Milano organizza ogni settimana, a partire da sabato 28 novembre un ciclo di conferenze dedicato al mondo degli uccelli e della fauna locale, nell’ambito del progetto ChiAmaMilano. Il primo incontro sarà questo sabato alle ore 15: “”Il corteggiamento degli uccelli”. Relatore: Claudio Foglini. L’evento potrà essere seguito in diretta dalla pagina Facebook di Lipu Sezione Milano.

organizza ogni settimana, a partire da un ciclo di conferenze dedicato al mondo degli uccelli e della fauna locale, nell’ambito del progetto ChiAmaMilano. Il primo incontro sarà questo sabato alle ore 15: “”Il corteggiamento degli uccelli”. Relatore: Claudio Foglini. L’evento potrà essere seguito in diretta dalla pagina Facebook di Lipu Sezione Milano. A partire dal 26 novembre arriva online la programmazione del Teatro Menotti , con gli spettacoli Guida Galattica per autostoppisti (dal 26 al 29 novembre), Un marziano a Roma (dal 3 al 6 Dicembre), Mattatoio n. 5 (dal 10 al 13 Dicembre) e Possiamo salvare il mondo prima di cena (dal 17 al 20 Dicembre). Ai vari spettacoli saranno collegate delle iniziative collaterali: incontri, interviste, letture e altro, connesse ai vari temi che riguarderanno la fragilità del nostro pianeta e dei suoi abitanti, fragilità sempre di più evidente e messa alla prova in questo periodo di pandemia.

arriva online la programmazione del , con gli spettacoli Guida Galattica per autostoppisti (dal 26 al 29 novembre), Un marziano a Roma (dal 3 al 6 Dicembre), Mattatoio n. 5 (dal 10 al 13 Dicembre) e Possiamo salvare il mondo prima di cena (dal 17 al 20 Dicembre). Ai vari spettacoli saranno collegate delle iniziative collaterali: incontri, interviste, letture e altro, connesse ai vari temi che riguarderanno la fragilità del nostro pianeta e dei suoi abitanti, fragilità sempre di più evidente e messa alla prova in questo periodo di pandemia. I Pomeriggi Musicali del Teatro dal Verme proseguono giovedì 26 (ore 20) e sabato 28 novembre (ore 17) , Sul podio dell’Orchestra milanese e nel ruolo di solista il celebre sassofonista Federico Mondelci, che presenta un programma intitolato “Tempi moderni” che parla il linguaggio della modernità nella sua accezione più seducente, mettendo a confronto il frutto del leggendario sodalizio tra due artisti italiani ( Nino Rota e Federico Fellini ) con un trio di autori modernisti francesi (Arthur Honegger, Jacques Ibert e Darius Milhaud): i primi impegnati sul fronte cinematografico, gli altri intenti a perseguire nel Novecento la tradizione illustre della musica da concerto. Unisce i due fronti uno strumento, il sassofono, tra i più giovani dell’orchestra, inventato da Adolphe Sax nel 1846. Il concerto potrà essere visto in streaming sul sito ufficiale del Teatro dal Verme.

del Teatro dal Verme proseguono , Sul podio dell’Orchestra milanese e nel ruolo di solista il celebre sassofonista Federico Mondelci, che presenta un programma intitolato “Tempi moderni” che parla il linguaggio della modernità nella sua accezione più seducente, mettendo a confronto il frutto del leggendario sodalizio tra due artisti italiani ( ) con un trio di autori modernisti francesi (Arthur Honegger, Jacques Ibert e Darius Milhaud): i primi impegnati sul fronte cinematografico, gli altri intenti a perseguire nel Novecento la tradizione illustre della musica da concerto. Unisce i due fronti uno strumento, il sassofono, tra i più giovani dell’orchestra, inventato da Adolphe Sax nel 1846. Il concerto potrà essere visto in streaming sul sito ufficiale del Teatro dal Verme. Remira Market , tra i più amati mercatini vintage di Milano sarà online domenica 29 novembre (dalle 10 in poi) sull’app Vintag (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play).

, tra i più amati mercatini vintage di Milano sarà online (dalle 10 in poi) sull’app Vintag (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play). Dal 22 al 29 novembre torna nella sua seconda edizione Electroclassic Festival, rassegna musicale in cui l’elettronica incontra le sonorità degli strumenti tradizionali, ideato e diretto da Floraleda Sacchi (artista pluripremiata e vincitrice di un Latin Grammy) in collaborazione con Piero Chianura (fondatore di Bigbox Magazine). Otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival in cui si terranno talk, esibizioni live, performance di artisti italiani e ricercatori di fama internazionale. Tutti gli eventi si terranno in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

torna nella sua seconda edizione Electroclassic Festival, rassegna musicale in cui l’elettronica incontra le sonorità degli strumenti tradizionali, ideato e diretto da Floraleda Sacchi (artista pluripremiata e vincitrice di un Latin Grammy) in collaborazione con Piero Chianura (fondatore di Bigbox Magazine). Otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival in cui si terranno talk, esibizioni live, performance di artisti italiani e ricercatori di fama internazionale. Tutti gli eventi si terranno in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano. Venerdì 27 novembre alle ore 21 prende il via con il primo episodio della serie “Odissea un racconto mediterraneo“, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure . L’inaugurazione sarà affidata a Maddalena Crippa con “Penelope”, di cui il regista Piero Severini ha realizzato un nuovo video, filmato negli spazi della Lavanderia a vapore di Collegno, in provincia di Torino. L’evento sarà visibile sul sito Piemontedalvivo.it

prende il via con il primo episodio della serie “Odissea un racconto mediterraneo“, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per . L’inaugurazione sarà affidata a Maddalena Crippa con “Penelope”, di cui il regista Piero Severini ha realizzato un nuovo video, filmato negli spazi della Lavanderia a vapore di Collegno, in provincia di Torino. L’evento sarà visibile sul sito Piemontedalvivo.it Da lunedì 16 novembre, per i ragazzi dai 15 ai 30 anni, partono sei workshop gratuiti organizzati dal progetto crossdisciplinare Ai Confini dell’Arte creato da Margine Operativo. Gli appuntamenti sono dedicati ai fumetti (conduce Alessio Spataro, dal 16 novembre al 2 dicembre), street photography (Carolina Farina, dal 17 novembre al 3 dicembre), musica rap (Militant A Assalti Frontali dal 20 novembre al 7 dicembre), storytelling su spettatori migranti e attori sociali (Luca Lotano & Jack Spittle, dal 16 novembre al 4 dicembre), danza e teatro fisico (Francesca Lombardo e Livia Porzio, dal 20 novembre al 5 dicembre) e video (Margine Operativo, il 19 novembre).

Cinema in casa: gli eventi streaming

La 40° edizione del Filmmaker Festival prenderà il via online da venerdì 27 novembre fino al 6 dicembre. Sette categorie (Concorso Internazionale, Concorso Prospettive, Fuori Concorso, Fuori Formato, Moderns, Teatro sconfinato, Corrispondenze) per un totale di oltre 60 film provenienti da 20 paesi saranno trasmessi in streaming sul sito MYmovies. L’apertura è affidata a Guerra e pace, il film – già applaudito nel concorso Orizzonti alla Mostra di Venezia e prossimamente nelle sale con Istituto Luce Cinecittà – che segna il ritorno al festival di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti: dal cinema delle origini agli smartphone di oggi, una riflessione sulle immagini che, come in un grande romanzo scandito in quattro capitoli (passato remoto, passato prossimo, presente e futuro), prova a ricomporre i frammenti della memoria visiva dai primi del Novecento a oggi.

Eventi gastronomici digitali

Sport e Benessere

Attività per bambini

Domenica 29 novembre parte il programma di “Crescendo in Musica” dell’Orchestra LaVerdi, dedicata all’educazione musicale dei bambini. Il primo concerto sarà Pierino e il lupo, lavoro orchestrale di Sergej Prokofiev che si propone di insegnare ai bambini a riconoscere gli strumenti di un’orchestra, essendo ogni personaggio rappresentato da uno strumento diverso, e in cui l’autore prescrive esplicitamente al direttore di mostrare, prima dell’esecuzione di un brano, gli strumenti ai bambini e di far suonare tutti i motivi dell’opera. A rendere ancora più magico il momento sarà Sergio Bini, in arte Bustric, attore, mago, clown e fantasista dalla vena poetica e surreale.