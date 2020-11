Milan Games Week e Cartoomics 2020: gli eventi da non perdere

Cartoomics torna per il suo 28° anno, questa volta online: dal 26 al 29 novembre l’evento più amato dai geek milanesi (e non solo) sarà in diretta su Twitch. Ques’anno l’evento sarà in contemporanea con la settimana dedicata al gaming: la Milan Games Week 2020.

Più di 50 appuntamenti e altrettanti ospiti si alterneranno sulla piattaforma, nata proprio per le lunghe dirette. Un fitto programma di panel e talk, interviste e approfondimenti, giochi di ruolo e sessioni di disegno in diretta. Host d’eccezione Giorgia Vecchini, nota cosplayer a livello internazionale, autrice e blogger.

Milan Games Week e Cartoomics 2020: gli ospiti

Protagonisti di questa edizione saranno i grandi talenti italiani nel mondo: le migliaia di appassionati potranno ritrovarsi virtualmente nei Cartoomics Café per incontrarli e seguire i loro interventi.

Autori delcalibro di Sara Pichelli (Miles Morales: Ultimate Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales), Giuseppe “Cammo” Camuncoli (The Amazing Spider-Man, Darth Vader, Undiscovered Country), Marco Checchetto (Daredevil, The Punisher), Mario Alberti (Il Muro, Tex, Senzanima) e Lorenzo De Felici (Oblivion Song) racconteranno la loro esperienza professionale a livello internazionale con colossi come Marvel o DC e risponderanno in diretta alle domande del pubblico.

Presenti anche i grandi nomi dell’editoria italiana, da Mondadori a Bao Publishing a Star Comics, che accompagneranno gli ospiti forse più attesi: i Manetti Bros, che presenteranno il loro “Diabolik”, da fumetto a film, oltre che gioco in scatola. E poi Zerocalcare, SIO, Giacomo Bevilacqua, Fraffrog e tantissimi altri.

Non mancheranno ovviamente anche collegamenti con grandi artisti internazionali. Dalla narrativa fantasy al fumetto d’autore, dal romanzo Sci-Fi al fumetto mainstream parteciperanno tra gli altri: Scott Snyder, Charles Soule, Samantha Shannon, Terry Moore, Mirka Andolfo, Brenden Fletcher e Karl Kerschl.

Milan Games Week e Cartoomics 2020: gli eventi da non perdere

I tre giorni del festival saranno stracolmi di eventi, dirette, interviste e disegno live. Cosa scegliere? Abbiamo selezionato alcuni tra gli appuntamenti imperdibili che si terranno tra il 26 e il 29 novembre. Si alterneranno eventi Games a eventi Cartoomics, per non scontentare gli amanti del gaming e quelli del fumetto. Il programma completo è disponibile sul sito Milan Games Week X.

26 novembre

Dalle 20.30 alle 21: MGW-X Official Opening Night Show

MGW-X Official Opening Night Show Dalle 21.30 a mezzanotte: Opening Night gameplay session – Samsung Morning Stars Community game on Fortnite

27 novembre

Dalle 12.40 alle 12.50: Apertura giornata con Giorgia Vecchini

Apertura giornata con Giorgia Vecchini Dalle 12.45 alle 13,30: Hyrule Warriors con Sabaku

Hyrule Warriors con Sabaku Dalle 13.55 alle 14.25: Gamestopzing TV- Crash Bandicoot 4: it’s about time

Gamestopzing TV- Crash Bandicoot 4: it’s about time Dalle 14.25 alle 14.55: Cartoomics Talk – dalla console al tavolo – i GDR cartacei dei videogiochi più famosi – by Need Games

Cartoomics Talk – dalla console al tavolo – i GDR cartacei dei videogiochi più famosi – by Need Games Dalle 15.55 alle 16.40: Chi vuol essere turbo nerd? – Celebrity edition con Sio e Simple & Madama

Chi vuol essere turbo nerd? – Celebrity edition con Sio e Simple & Madama Dalle 17.25 alle 18: Hot Corner – Arrampicamuri in 4K. Spider-Man: Miles Morales “eroe del multiverso” con Sara Pichelli, Tommaso di Giacomo e Marco M. Lupoi

Hot Corner – Arrampicamuri in 4K. Spider-Man: Miles Morales “eroe del multiverso” con Sara Pichelli, Tommaso di Giacomo e Marco M. Lupoi Dalle 19 alle 19.30: Spice it up! Mirka Andolfo presenta Sweet Paprika – by Star Comics

Spice it up! Mirka Andolfo presenta Sweet Paprika – by Star Comics Dalle 19.20 alle 19.35: Cyberpunk 2077 – benvenuti a Night City

Cyberpunk 2077 – benvenuti a Night City Dalle 19 alle 19.30: Tre declinazioni del fantastico: Zombicide invader, Senzanima e Sottosopra con Luca Enoch, Stefano Vietti, Giancarlo Olivares – by Sergio Bonelli Editore

Tre declinazioni del fantastico: Zombicide invader, Senzanima e Sottosopra con Luca Enoch, Stefano Vietti, Giancarlo Olivares – by Sergio Bonelli Editore Dalle 21 alle 21.30: Gamestopzing TV – Assassin’s Creed Valhalla

28 novembre

Dalle 12.40 alle 13.20 : Moto GP 2020 – gameplay con Aprilia Racing esports team e Max Biaggi

: Moto GP 2020 – gameplay con Aprilia Racing esports team e Max Biaggi Dalle 13.40 alle 14.10 : Giacomo Bevilacqua racconta il multiverso dentro le pagine di Attica – by Sergio Bonelli Editore

: Giacomo Bevilacqua racconta il multiverso dentro le pagine di Attica – by Sergio Bonelli Editore Dalle 15.30 alle 16.15: Super Mario Bros. 35 – gameplay con Sio – “1 Sio contro 35 Mario”

Super Mario Bros. 35 – gameplay con Sio – “1 Sio contro 35 Mario” Dalle 15.30 alle 16.30: Cartoomics Talk – Samantha Shannon intervistata da Ilenia Zodiaco – by Mondadori

Cartoomics Talk – Samantha Shannon intervistata da Ilenia Zodiaco – by Mondadori Dalle 16.30 alle 17.30: Chi vuol essere turbo nerd? – celebrity edition con Fraffrog e Francesco Muzzopappa

Chi vuol essere turbo nerd? – celebrity edition con Fraffrog e Francesco Muzzopappa Dalle 17.30 alle 18.15: Shonen ciao – la nuova rivista Shockdom, incontro con gli autori: Sio, Chiara Zuliani, Dado, Eleonora Bruni, The Sparker, Ilaria Catalani e Daw

Shonen ciao – la nuova rivista Shockdom, incontro con gli autori: Sio, Chiara Zuliani, Dado, Eleonora Bruni, The Sparker, Ilaria Catalani e Daw Dalle 18.30 alle 19: Spider-Man: Miles Morales – gameplay su Ps5 di Marco Checchetto, comic artist Marvel

Spider-Man: Miles Morales – gameplay su Ps5 di Marco Checchetto, comic artist Marvel Dalle 18.45 alle 19.30: Cartoomics Cafè – Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe “Cammo” Camuncoli: alla scoperta di Undiscovered Country – by Saldapress

Cartoomics Cafè – Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe “Cammo” Camuncoli: alla scoperta di Undiscovered Country – by Saldapress Dalle 19.50 alle 20.35: Pokémon Spada e Pokémon Scudo con Cydonia

Pokémon Spada e Pokémon Scudo con Cydonia Dalle 20.30 alle 21: Cartoomics Cafè – A Babbo Morto. Rovinare la magia del Natale anche agli adulti? Si può! Lasciate fare a Zerocalcare, con Zerocalcare, Alberto Madrigal e Caterina Marietti – by Bao Publishing

29 novembre