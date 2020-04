Primo weekend di maggio: verso la fase 2 con #spiegonehome

Sta arrivando l’ultimo weekend prima della tanto attesa “Fase 2”, dopo la quale potremo far visita ai nostri congiunti e tornare al parco. Lentamente riapriranno anche aziende, negozi e ristoranti, mentre il Comune si prepara a gestire una città a prova di virus, a partire dai mezzi pubblici.

Noi di Milano Weekend abbiamo deciso di sostituire il nostro classico #spiegoneweekend con lo #spiegonehome, con news, suggerimenti e idee per vivere questo momento con consapevolezza, ma approfittando del tempo a disposizione per riprendere in mano un vecchio hobby, seguire un corso o recuperare quella serie TV che non abbiamo mai avuto il tempo di finire.

News e info aggiornate

Attività, dirette streaming e iniziative per il weekend a casa