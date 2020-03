Biocontenimento BSL-4

Sempre per la serie degli “scenari apocalittici” circola un testo che spiega come, se entro il 15 marzo il virus non si sarà placato, scatteranno le procedure di “biocontenimento BSL-4”, cioè quelle procedure di sicurezza estrema adottate dai laboratori che fanno ricerca sulle malattie più pericolose al mondo. Ciò significherebbe lo stop “del mondo intero per 21 giorni. Scuole, banche, uffici, treni, borsa, areoporti… tutto”.

La svolta dal gusto post-apocalittico avviene nel finale, secondo cui “solo una persona per nucleo familiare avrà in dotazione il kit di protezione per uscire di casa e recarsi ai checkpoint militari, in modo da ottenere provviste”, a nessun altro sarà consentito di lasciare la propria abitazione, sano o malato che sia.

Forse chi ha scritto e condiviso questo testo ha come film preferito “Mad Max- Fury Road”, altrimenti non si spiegano le sparate sul capofamiglia che si avventura in cerca di cibo nel mondo infetto dove l’aria è talmente irrespirabile da avere bisogno di un kit per uscire in strada.

La stessa Protezione Civile è dovuta intervenire, tramite un comunicato ufficiale, per smentire tali voci, a causa di un enorme numero di messaggi di chiarimento.