Ci stiamo avviando verso la tanto agognata fase 2, durante la quale dovrebbero gradualmente riaprire negozi, parchi e altre attività.

Milano si sta preparando con una serie di proposte per negozi, trasporti e scuole, ma la situazione economica e sociale è critica per molte famiglie.

Per questo sono stati attivati nei diversi Municipi dei servizi di assistenza per anziani, bambini e tutte le fasce più fragili della popolazione.

Un occhio di riguardo è rivolto anche ai liberi professionisti e alle Partite IVA, tra i lavoratori più colpiti in questo periodo.

Buoni spesa, uscite le graduatorie: sono 13.754 le famiglie beneficiarie

Il Comune di Milano ha pubblicato le graduatorie per i beneficiari dei buoni spesa, spendibili in negozi e supermercati. L’erogazione avverrà tramite carta prepagata Soldo o sulla app Satispay, dove sarà anche presente l’elenco dei 300 esercenti che hanno aderito all’iniziativa del governo.

Sono 13.754 le famiglie che hanno ricevuto l’avviso di conferma per l’assegnazione dei buoni, altre 300 si aggiungeranno nei prossimi giorni.

Per le circa 1.600 famiglie escluse si stanno attivando i sostegni tramite i pacchi alimentari, forniti dalle strutture già attive sul territorio.

Molti supermercati hanno deciso di fornire ulteriori sconti a chi si pagherà la spesa con i buoni: trovate l’elenco dei negozi a questo link.

Partita attiva: il servizio di credito per Partite IVA e liberi professionisti

La Fondazione Welfare ambrosiano ha deciso di attivare un fondo per tutti i liberi professionisti che operano a Milano e provincia. Si tratta di giornalisti, grafici, fotografi, designer, operatori turistici e tantissime figure che operano nei settori più colpiti dallo stop di eventi e attività culturali.

Il credito verrà erogato per formazione, avvio di progetti e attività, corsi di aggiornamento e acquisto di attrezzature e macchinari utili alla professione.

Ogni progetto di spesa dovrà essere presentato alla Fondazione che valuterà l’assegnazione di un prestito agevolato fino all’importo massimo di 15.000 euro.

Al candidato verrà affiancato anche un servizio di mentoring, per assistere l’attività durante l’avvio.

Info e contatti sul sito dedicato.

Disponibili le graduatorie di accesso ad asili e scuole per l’infanzia: tasse bloccate fino a metà maggio

Sono uscite lunedì 20 aprile le graduatorie per l’accesso ad asili comunali e scuole dell’infanzia.

A causa dell’emergenza sanitaria le pratiche per confermare o rifiutare il posto e per il pagamento della tassa d’iscrizione sono sospese fino a metà maggio, quando il Comune comunicherà ai genitori le nuove direttive.

Servizi gratuiti per i malati di Alzheimer e le loro famiglie

Il Comune di Milano ha attivato delle linee gratuite per il sostegno e l’ascolto degli anziani, delle persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza cognitiva e delle loro famiglie.

A causa della situazione sanitaria i servizi saranno erogati per via telematica, attraverso linee telefoniche dedicate.

La linea telefonica per l’anziano e l’Alzheimer è dedicata agli anziani con disagi psicologici, alle famiglie e alle persone che si prendono cura di degenti con disturbi di demenza, intervenendo con informazioni, assistenza e cura. Il numero è 800.684839, attivo dal lunedì al venerdì.

I Centri di Psicologia per l’anziano e per l’Alzheimer, attivi in questo momento unicamente tramite videochiamate e telefonate, sono delle linee dirette con esperti terapeuti.

L’assistenza è rivolta a persone anziane, a familiari di pazienti affetti da demenza e a persone che stanno subendo decadimento cognitivo per aiutarli nelle prime fasi della malattia.

Servizi di assistenza digitale per anziani

La Regione Lombardia ha attivato sul territorio un numero verde di assistenza per le persone che non hanno dimestichezza con il mondo digitale.

Gli operatori forniranno informazioni sulla situazione sanitaria, notizie sulle nuove direttive e assistenza per tutti i servizi digitalizzati del Comune di appartenenza.