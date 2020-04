La quarantena prosegue, e con le scuole e i parchi chiusi i bambini hanno bisogno di sviluppare la propria creatività in qualche modo.

Fortunatamente il web è una risorsa inesauribile, dove professionisti, educatori e animatori stanno proponendo tantissime attività per i più piccoli; scopriamo quali.

Geronimo Stilton mette a disposizione online libri, letture e attività

Il topo più famoso della letteratura per ragazzi sbarca sul web con tante idee divertenti per i bambini e i loro genitori, oltre a fornire materiale didattico per gli insegnanti.

Sul sito ufficiale del topo editore ogni settimana saranno pubblicate nuove storie sfogliabili gratuitamente.

Non solo: online si troveranno anche alcune attività da fare da soli o insieme ai grandi (dai coloring alle activities) per dipingere le giornate con tinte color formaggio.

Sempre sul sito di Geronimo Stilton arriva per l’occasione anche una nuova versione di topavatar: i membri della community, tra i vari alter ego da scegliere per navigare nel sito di Geronimo perfettamente “topizzati”, troveranno le divise da medico e infermiere, i nuovi super eroi del nostro tempo.

Per i più piccini o per chi preferisce ascoltare una storia, l’appuntamento è sui canali social di Edizioni Piemme e Geronimo Stilton dove, sempre a partire da martedì, Geronimo Stilton “in pelliccia e baffi” leggerà per i suoi giovani amici Il piccolo libro della gentilezza.

Sulle reti Rai (Rai Yoyo, RaiPlay e Rai1) verrà trasmesso inoltre un videomessaggio realizzato dal nostro amico roditore per sensibilizzare i più piccoli con alcuni consigli.

La Kasa a casa vostra: festeggiamo insieme la Pasqua e la primavera

La Kasa dei Libri porta la primavera nelle case per tutti i bambini!

Tre nuovi kit di gioco scaricabili gratuitamente saranno dedicati alla natura: Se fossi un albero, porterà il bambino alla scoperta degli alberi con le loro caratteristiche, per arrivare ad immaginarne il carattere. Toccherà poi ai più piccoli immaginare sé stessi sotto forma di albero, trasformando il proprio aspetto fisico e carattere in verdi chiome.

Il secondo kit, Giochiamo con le foglie, i bambini utilizzeranno le diverse forme e sfumature delle foglie per comporre una storia di loro invenzione.

Con il terzo invece, dal titolo Che memoria da albero, i bambini ricorderanno un episodio all’aria aperta che li ha visti protagonisti, immaginando che a raccontarlo sia un vecchio albero che ha assistito alla scena.

Tutti i kit sono realizzati con il contributo di BAM, Biblioteca degli Alberi.

PlayDuomo: il Duomo di Milano a misura di bambino

I Servizi Educativi del Duomo di Milano propongono ogni martedì sul loro sito un appuntamento di #PlayDuomo per scoprire i tesori del Cattedrale, attraverso divertenti schede e proposte di attività da fare a casa con mamma e papà.

Un viaggio che porterà a percorrere centinaia di anni di storia, a osservare vetrate e sculture, a scendere nei sotterranei del Duomo e ad esplorare le Terrazze, su fino a raggiungere la Madonnina.

Dramatrà: Missione Pasquetta

La compagnia teatrale Dramatrà porta in tutte le case la caccia al tesoro più grande d’Italia! Iscrivendosi a questo link, si potrà partecipare a due ore di divertenti prove all’interno di casa propria.

Cosa si nasconde sotto il divano, negli armadi e in bagno? Basta uno smartphone per entrare nel DramaGame e divertirsi con tutta la famiglia, anche senza la classica gita fuori porta di Pasquetta.

Il collegamento è per lunedì 13 aprile alle 16!

Laboratori per tutti! Palazzo Grassi – Punta della Dogana si attiva sui social

Accogliendo l’iniziativa del Mibact per il trasferimento delle attività museali sui social, il centro espositivo veneziano Palazzo Grassi – Punta della Dogana ha deciso di attivare i propri laboratori per tutte le età sui suoi canali social (Instagram e Facebook) e sul sito ufficiale.

Da martedì 7 aprile il nuovo programma di laboratori online sarà attivo, chiedendo ai partecipanti di rispondere in modalità diverse a seconda del laboratorio, usando gli hashtag #palazzograssiatyours e #openlab.

Il programma:

Libro viola incontra bottiglia verde

Con Olimpia Zagnoli, illustratrice

Come un incontro causale tra due o più oggetti domestici possa suggerire una combinazione cromatica insolita.

Equilibri astratti

Con studio saòr, architettura illustrata

Osservare le attività quotidiane e creare mappe e diagrammi dello spazio che ci circonda.

Perché si mangia?

Con Ryoko Sekiguchi, scrittrice

Perché riflettere sul cibo è pensare al mondo.

Timidi piccoli e fragili percorsi espositivi domestici

Con Giulio Iacchetti, designer

Progettare piccoli (e timidi nonché fragili) percorsi espositivi in casa, da allestire e disallestire, a basso impatto ecologico, ma ad alto coefficiente di pensiero laterale.

Gardaland arriva a casa: attività creative durante la quarantena

Il parco divertimenti più grande d’Italia ha attivato divertenti iniziative per far trascorrere ai bambini il tempo in casa con creatività e manualità.

Sui canali social di Gardaland sono disponibili dei tutorial su come disegnare in poche semplici mosse Prezzemolo, la mascotte del parco, direttamente dalla matita del suo autore, Lorenzo De Pretto.

Anche Gardaland SeaLife Aquarium si attiva in favore dei più piccoli, portandoli alla scoperta dei segreti del mondo marino.

A questo link è possibile scaricare dei disegni dei numerosi pesci che popolano il grande acquario di Gardaland, colorarli e conservarli per la loro prossima visita al parco.

Sarà infatti costruita una nuova sezione tematica chiamata Oceano Interattivo, grazie alla quale i bambini potranno dare vita ai loro disegni, inserendoli in un acquario in compagnia di tutti gli altri pesci creati dai piccoli artisti.

Sulla pagina Instagram di SeaLife Aquarium è possibile anche partecipare a divertenti quiz sul mondo sommerso e sui pesci che hanno deciso di colorare: dai pesci pagliaccio al pesce chirurgo.

Le attività sono pensate sia per divertire che per sensibilizzare i più piccoli sulla fragilità degli oceani e dei rischi che corrono i suoi abitanti.