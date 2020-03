Supermercati online: offerte e info

Ci troviamo in una situazione anomala, faticosamente gestita anche dagli esercenti di servizi primari, tra cui i supermercati. Abbiamo ancora in mente le immagini dell’assalto alle corsie del supermarket per accaparrarsi l’ultimo pacco di pasta, sempre che non fossero penne lisce.

Non sarà mai abbastanza ripetuto il fatto che in questi giorni critici occorre stare a casa, evitando il più possibile luoghi chiusi e affollati.

Nel 2020 le soluzioni per fare la spesa ci sono, specialmente per le fasce anziane della popolazione, in questo momento quelle più a rischio.

La spesa online: come funziona

Praticamente tutti i grandi supermercati italiani svolgono il servizio di consegna a domicilio della spesa, comodamente svolgibile da casa, evitando code, folle urlanti e borse pesanti.

Anche il più grande distributore di merce online, Amazon, ha un suo brand di prodotti, oltre a servirsi di U2 e Viaggiator Goloso. Con Amazon Now la spesa viene consegnata direttamente a casa in poche ore, includendo le spese di spedizione per chi ha il pacchetto Amazon Prime.

I grandi rivenditori stanno cercando di assistere la popolazione anziana offrendo la spesa senza costi aggiuntivi di consegna agli over 65.

Aderiscono a questa iniziativa Esselunga, Coop Lombardia e la catena di farmacie Lloyd’s.

Il gruppo Selex fa sapere che fino al 3 aprile i residenti di tutta la Lombardia potranno ricevere la spesa a casa senza costi di consegna con un importo minimo di 30 €.

Un sistema che migliora col tempo

La grande richiesta di consegne sta mettendo a dura prova i siti internet dei distributori. Le date di consegna si fanno più lontane ( la prima disponibilità Esselunga è per il 19 marzo alle 21) e spuntano avvisi sulla disponibilità dei prodotti.

Ciò però non deve spaventare: i prodotti ordinati saranno sempre e comunque freschi, e per defluire il numero di consegne a domicilio sono anche disponibili per tutti i supermercati le consegne “Clicca e vai”, dove ci si può recare esclusivamente al ritiro della merce, senza nemmeno entrare nel supermarket.

Esistono inoltre per alcuni supermercati e grandi distributori come Ikea i “locker”, cioè delle cassette di sicurezza dove i propri acquisti online vengono depositati senza limiti di orario per il ritiro. Tali cassette potranno essere aperte dall’utente tramite un codice a barre inviato via mail.

Sono poi esplosi in tempi recenti servizi come Supermercato24, che raccolgono i supermarket più vicini all’indirizzo del cliente e propongono la spesa dove i tempi di consegna sono più brevi.