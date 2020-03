Anche questa settimana di quarantena volge al termine, con i suoi alti e bassi.

L’Italia sta attraversando un momento drammatico della propria storia, ma pronta a risollevarsi più forte e più unita.

Noi di Milano Weekend abbiamo deciso di sostituire il nostro classico #spiegoneweekend con lo #spiegonehome, con news, suggerimenti e idee per vivere questo momento con consapevolezza, ma approfittando del tempo a disposizione per riprendere in mano un vecchio hobby, seguire un corso o recuperare quella serie TV che non abbiamo mai avuto il tempo di finire.

News e info aggiornate

#iorestoacasa, ma la cultura continua a muoversi

Flash Mob, dirette streaming e iniziative per il weekend a casa

La cultura è in streaming: corsi, concerti e teatro in diretta online

Da sabato 21 marzo si accende PiccoloTv , con tutte le dirette streaming degli spettacoli del Piccolo Teatro, insieme a interviste e contenuti speciali

Festival Dei Popoli: un documentario al giorno suggerito dalle pagine social del celebre festival del Film Docuentario, arrivato quest'anno alla sua 61esima edizione.

un documentario al giorno suggerito dalle pagine social del , arrivato quest’anno alla sua 61esima edizione. Il DJ set più lungo del mondo partirà venerdì 20 marzo a partire dalle 21, per terminare il 3 aprile. Si tratta di 340 ore di musica no-stop , alternando tutti i generi, dall’elettronica all’hip pop fino alla musica etnica.

L’evento si terrà sui canali social del centro culturale Tempio del futuro perduto di Milano.

Jova House Party. Sulla falsariga dei mastodontici concerti della scorsa estate, Jovanotti terrà delle dirette streaming su Instagram ogni giorno tra le 14 e le 15, dialogando con i suoi fan e ospitando figure della musica e della cultura da ogni parte d'Italia.

Non dimenticate di accendere la radio venerdì 20 marzo per il Flash Mob Radio per l'Italia. Alle 11 ogni radio nazionale trasmetterà all'unisono le note dell'Inno di Mameli.

Tutte le info nel nostro articolo.

