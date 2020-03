Come e dove donare il sangue a Milano

La Lombardia è tra le regioni più colpite dall’epidemia di Covid-19, con ospedali stracolmi e postazioni di terapia intensiva che non bastano mai.

A questa situazione di emergenza si aggiunge la scarsità di sacche di sangue utilizzabili per i malati.

A tal proposito il presidente di Avis Lombardia, Oscar Bianchi, ha lanciato un appello a tutti i donatori: “bisogna ripristinare le scorte, sempre più esigue in questa situazione di emergenza”.

Ma dove e come donare il sangue a Milano? Cosa bisogna sapere prima di donare? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Come donare il sangue a Milano

Prima di pensare di donare il sangue bisogna sapere se si è in possesso dei requisiti necessari. Possono donare il sangue tutte le persone che al momento della donazione hanno i seguenti requisiti:

età tra i 18 e i 60 anni (chi ha più di 65 anni ed è un donatore abituale, può donare sangue intero fino ai 70 anni purché siano valutati clinicamente i rischi collegati all’età);

(chi ha più di 65 anni ed è un donatore abituale, può donare sangue intero fino ai 70 anni purché siano valutati clinicamente i rischi collegati all’età); il peso non deve essere sotto i 50 kg ;

; Pressione arteriosa sistolica, o MASSIMA, tra i 110 e i 180 mm di mercurio

Pressione arteriosa diastolica, o MINIMA, tra i 60 e i 100 mm di mercurio

frequenza cardiaca tra 50 e 100 battiti al minuto (se soffrite di tachicardia, bisogna valutare che magari in quel momento l’agitazione potrebbe appunto accelerare i battiti del vostro cuore)

(se soffrite di tachicardia, bisogna valutare che magari in quel momento l’agitazione potrebbe appunto accelerare i battiti del vostro cuore) livello dell’ emoglobina minimo 13,5 g/dL per l’uomo, 12,5 g/dL nella donna

minimo per l’uomo, nella donna essere in buono stato di salute

Non possono donare il sangue le persone che fanno uso di droghe, sono vittime di alcolismo, hanno avuto rapporti sessuali a rischio di malattie infettive e anche chi è purtroppo affetto da HIV/AIDS o è portatore di epatite B o C.

Se poi andate in palestra e fate uso di steroidi o anabolizzanti, anche in questo caso non potete donare. Ci sono inoltre dei criteri di esclusione momentanea dalla donazione, ossia se avete appena partorito, se avete avuto la febbre alta, se avete avuto l’influenza, la mononucleosi o altro. In questo caso, informatevi con il medico perché si tratta di una esclusione momentanea per cui è previsto che debba passare un certo lasso di tempo prima che possiate donare.

Quanto alla donazione, ce ne sono di vari tipi: donazione di sangue intero, plasma, piastrine, donazione multipla di emocomponenti.

Sono escluse le persone che hanno effettuato il vaccino antinfluenzale per le prime 48 ore dalla somministrazione.

Quando donare

Da sapere: le donne possono donare due volte all’anno (vista la loro conformazione fisica) mentre gli uomini possono farlo 4 volte all’anno.

I permessi lavorativi per donare

Avete voglia di donare il sangue e magari è la prima volta, ma non sapete quando andare a causa degli impegni di lavoro? Nessun problema perché, stando a quanto dice l’art. 8 della Legge 219 del 2005, i lavoratori dipendenti che effettuano una donazione di sangue o di emocomponenti hanno il diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione.

Se pertanto effettuerete una donazione alle 10 del mattino o la fate poco prima di pranzo, potete tranquillamente prendere tutta quella giornata per riposarvi, senza perdere la vostra retribuzione.

E se invece avevate intenzione di donare, ma quel giorno mentre siete in ospedale vi sentite poco bene o dai controlli risulta che avete dei valori non in regola? In quel caso vi verrà fatto un certificato che copre le ore in cui siete stati in ospedale mentre per le restanti dovrete o andare al lavoro o prendere dei permessi vostri.

Cosa mangiare prima di donare il sangue

Il giorno in cui andate a donare, vi conviene presentarvi dopo avere fatto una leggera colazione con frutta o spremute e potete prendere anche the o caffè leggermente zuccherati. Sbaglia chi dice che non bisogna mangiare nulla: così si rischia di svenire prima di donare! Non dovete poi assumere cibi molto calorici né bere latte.

La sera prima è poi importante non andare a letto tardi, non bere alcol e, se possibile, non fare sport.

Come avviene la donazione

Il giorno del prelievo viene effettuato un colloquio con il personale medico in cui vi vengono poste alcune domande sulla vostra famiglia e in generale sulla vostra situazione. Si tratta di quesiti che hanno uno scopo puramente informativo, per comprendere la storia clinica familiare.

Viene poi fatto un piccolo prelievo tramite il dito per valutare qual è il valore dell’emoglobina, così come altri tipo di controlli immuno-patologici. In alcune strutture, la pre-donazione – ossia determinati tipi di controlli – vengono effettuati alcuni giorni prima in altri il giorno stesso.

La donazione di sangue intero in genere dura 10 minuti, vengono tolti 400-450 ml di sangue. Alla fine della donazione vengono offerti colazione o pranzo e si dà al donatore tutto il tempo di riprendersi.

Dove donare il sangue a Milano: tutti gli indirizzi

A causa dell’insorgere del Coronavirus gli ingressi saranno contingentati anche nelle sedi di donazione, come in ogni altro luogo pubblico, per evitare l’assembramento di persone. È necessario rispettare le distanze di sicurezza.

Ecco gli indirizzi dove potete donare il sangue a Milano:

L’Avis è l’associazione più conosciuta che raccoglie intorno a sé molti donatori volontari. A Milano ha 3 sedi:

Sede associativa e Centro di Raccolta – Largo Volontari del Sangue 1 (zona Lambrate)

Qui vengono effettuati tutti i tipi di donazione, sede consigliata per altre per i nuovi donatori.

Donazioni tradizionali possibili da lunedì al sabato 7.30–13.30, giovedì 16.30–19, domenica 8-12.

(zona Lambrate) Qui vengono effettuati tutti i tipi di donazione, sede consigliata per altre per i nuovi donatori. Donazioni tradizionali possibili da lunedì al sabato 7.30–13.30, giovedì 16.30–19, domenica 8-12. Centro di Raccolta Mobile Avis Murialdo – Largo Murialdo 9 (zona Lorenteggio)

Effettua la raccolta di sangue solo il sabato.

(zona Lorenteggio) Effettua la raccolta di sangue solo il sabato. Centro Trasfusionale Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3 (zona Niguarda), dal lunedì al venerdì 8.30-11.30

Maggiori informazioni su orari e su come raggiungere le sedi sul sito dell’Avis.

Policlinico di Milano – Padiglione Marangoni – via Francesco Sforza 35 (zona Crocetta)

Oltre che all’Avis è possibile donare anche al Policlinico di Milano che oltre ad avere un sito dedicato al servizio, ha anche una pagina Facebook molto attiva.

Il Policlinico, per creare un gruppo di donatori periodici e svolgere un programma di monitoraggio e consentire ai donatori tutta una serie di esami sui valori ematici, preferisce appunto che chi doni qui continui a farlo. Richiesta la prenotazione telefonica allo 02.55034306.

Orari: dal lunedì al mercoledì 7.30-16; giovedì 7.30-18.30; venerdì e sabato 7.30-14.

Maggiori informazioni sul sito del Policlinico.

Ospedale San Raffaele – Centro di Raccolta Sangue ed emocomponenti – via Olgettina 60

Qui sono possibili 3 tipi di donazione: sangue intero, aferesi (plasma o piastrine), multicomponenti. Non è obbligatorio prenotare, ma consigliato chiamando lo 02-26432340.

Orari: dal lunedì al giovedì 8-12; venerdì 8-13; sabato ore 8-11. Il lunedì pomeriggio è possibile donare anche dalle 13.30 alle 15.30.

Inoltre, il San Raffaele ha dato vita al centro mobile Baobab gestito dall’Associazione Abizero che si sposta in vari luoghi della Lombardia come potete vedere sul sito.

Per maggiori informazioni sulla donazione al San Raffaele su donasangue.hsr.it



Ospedale San Paolo – ADO (Associazione Donatori Sangue Ospedale SanPaolo), via di Rudinì 8 (zona Famagosta)

La donazione è promossa dall’Associazione che è nata nel 1995 ed è una non profit.

Si può donare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11, sabato e domenica dalle 8 alle 12.

Maggiori informazioni su www.adosanpaolo.it

Ospedale Sacco – via G.B. Grassi 74

Si può donare dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11

Maggiori informazioni su: www.hsos-donatori.org

Istituto Nazionale Tumori – Adsint, via Venezian 1 (Piola)

Il sangue donato viene utilizzato per i malati di tumore ricoverati nell’istituto. È possibile prenotare la propria donazione online.

Si può donare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12, il sabato su prenotazione telefonando allo 02/23902885.

Maggiori informazioni su: www.adsint.mi.it

Ospedale San Carlo Borromeo – Servizio di Medicina Trasfusionale,via Po II, 3

Si può donare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10.30 – con accesso libero, il sabato su prenotazione

Maggiori informazioni su: www.doscasancarlo.it