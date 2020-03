Stiamo vivendo giorni molto turbolenti, fatti di incertezza, paura e spesso isolamento.

Molte fasce della popolazione hanno bisogno di attenzione maggiore; pensiamo agli anziani, alle persone sole o in condizioni di indigenza.

Progressivamente si stanno attivando dei servizi volontari legati all’assistenza: spesa a casa, consulti psicologici e medici, numeri di emergenza ecc.

In questo articolo abbiamo raccolto i servizi al momento attivi a Milano e nel resto d’Italia.

Si tratta di una lista in continuo aggiornamento, a seconda delle iniziative che partiranno durante il periodo di quarantena.

Emergency si attiva nel Comune di Milano

I volontari di Emergency hanno attivato i loro servizi sul territorio di Milano. Si tratta prevalentemente di consegna gratuita a domicilio di farmaci, spesa e beni di prima necessità. A partire dal 13 marzo, dalle 9 alle 13 sarà attivo un numero di telefono per contattare i volontari.

I ragazzi di Emergency saranno sempre in coppia, muniti di badge identificativo. Ognuno di loro adotterà specifiche misure per limitare il più possibile il rischio di contagio.

Il numero da chiamare è lo 020202.

Pronto Psy

L’Ordine Psicologi della Lombardia ha attivato un servizio di consulto psicologico a distanza per tutti coloro che hanno necessità di un supporto per affrontare la difficile situazione che stiamo vivendo. Occorre contattare gli operatori tramite mail (sipemsoslombardia@gmail.com) o telefonicamente per lasciare il proprio numero di telefono, da utilizzare per i consulti.

Il numero da contattare è il 379 1898986. Si tratta di un contatto attivo anche su Whatsapp.

Pronto, chi gioca?

Il servizio di intrattenimento per i più piccoli CircoWow ha attivato un servizio telefonico per portare in tutte le case attività creative di manualità, ballo e divertimento per tutti i bambini.

Per usufruire del servizio è necessario telefonare al numero 3493315672, attivo tra il 16 e il 20 e tra il 23 e il 28 marzo dal lunedì al venerdì. Trenta minuti di animazione telefonica gratuita, per venire incontro a genitori e bambini in casa per via del COVID-19.

Consegne di beni di prima necessità (non solo cibo)

Conosciamo tutti i servizi di food delivery che con le loro biciclette riempiono le nostre strade. Conosciamo anche i servizi di consegna della spesa a casa (e se non li conoscete scopriteli nel nostro articolo), ma se parliamo di consegna di altri beni? Lampadine, cavi, ricambi, piccoli elettrodomestici ecc. non possono più essere acquistati di persona in tranquillità da molte persone.

Ecco che la tecnologia ci viene in soccorso tramite le app dei servizi di consegna generici, come Glovo, conosciuto soprattutto per la consegna di cibo, è in realtà abilitato al ritiro in negozio e alla consegna di qualunque tipo di oggetto, non più pesante di 9 kg e non più grande di 40x40x30 cm.

Il servizio è disponibile in 88 città italiane, a partire da 4,90 €.

Glovo però non è l’unica azienda che effettua consegne di questo tipo. Esiste anche Take my things, un servizio offerto da comuni cittadini che si mettono a disposizione per le consegne, molto simile al funzionamento di BlaBlaCar, dove gli autisti sono persone che effettuano spostamenti con la loro auto privata e decidono di dividere i costi con altri utenti.