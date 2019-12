Addobbi scintillanti e la frenesia della corsa ai regali. Ma anche le atmosfere raccolte dei concerti e dei presepi, Babbo Natale che accoglie i più piccoli e il divertimento delle piste di pattinaggio sul ghiaccio. Le temperature scendono ma a Milano si fa sentire sempre di più la bellezza del Natale. Che come ogni anno diventa anche l’occasione per fare un pieno d’arte. O per ritrovare i più classici mercatini.

Siete alla ricerca degli eventi di Natale a Milano? Li abbiamo raccolti qui per voi, godetevi la guida a Natale 2019 di Milano Weekend!

Regali e mercatini a Milano

Oramai il regalo più apprezzato è quello che ti permette di fare un’esperienza e lasciarti un bel ricordo. E quando si parla di esperienze e intrattenimento culturale, sempre più spesso oggi, oltre a pensare ai grandi classici come teatro, cinema e concerti, le persone cercano nuovi modi di vivere la città: un tour guidato, un pomeriggio in famiglia in giro sul Tram storico (ma anche il 2 e il 10 passano attraverso le vie maggiormente coperte dalle luminarie), un aperitivo originale con visita panoramica alla Torre Branca o a bordo di un motoscafo sui Navigli sono alcune delle tante possibilità che Milano offre. Questo e molto altro ancora lo si può trovare su Neiade Milano Tours, agenzia milanese specializzata nell’intrattenimento culturale con un programma di oltre 400 appuntamenti all’anno in città. Per Natale, con la sua Christmas Card, offre la possibilità di regalare una vera card prepagata personalizzata acquistabile subito su Neiade Milano Tours, valida tutto l’anno e per qualsiasi tour in calendario.

Fino al 6 gennaio il Duomo si circonderà di un grande mercatino all’aperto, con decine e decine di casette dedicate alla scoperta dei prodotti tipici della tradizione natalizia europea, di quella italiana e in particolare di quella lombarda. In programma anche spettacoli e concerti folkloristici.

Da non perdere neanche lo spettacolo del villaggio di Natale di TIM in Stazione Centrale, che comprende una enorme zipline che sovrasta la piazza, stand gastronomici, mercatini per lo shopping, una pista di pattinaggio e giochi di luce.

Ma se siete appassionati di mercatini di Natale vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida completa quartiere per quartiere dove li troverete tutti.

Gite fuori porta

In questi giorni le vacanze sono d’obbligo, e quindi perché non godere di questa libertà per un po’ di meritato riposo? Le proposte sono infatti tantissime e adatte a tutta la famiglia.

Dimenticate i classici villaggi natalizi e provate per un attimo a immaginare un mondo magico dove tutto è vero: dai boschi parlanti, popolati di gnomi e personaggi delle favole, alle grotte sotterranee, dai trenini ai meravigliosi panorami sui laghi. Quel mondo esiste davvero: è la Grotta di Babbo Natale a Ornavasso sul Lago Maggiore, aperta fino al 29 dicembre 2019.

Inoltre fino al 23 dicembre a Macugnaga è di scena la terza edizione de la Regina dei Ghiacci, in concomitanza con l’uscita di Frozen 2. Un’esperienza ai piedi del Monte Rosa, alla scoperta dei segreti della montagna e del ghiaccio.

Gli amanti della natura non possono poi perdere l’appuntamento del 25 dicembre con le mini Crociere sul Po de Il nuovo viaggiatore. Si tratta di itinerari sulla motonave Stradivari alla scoperta di luoghi antichi e di sapori tradizionali.

I più piccoli apprezzeranno Gardaland Magic Winter, l’allestimento natalizio del parco, con addobbi a tema, attrazioni aperte e spettacoli a tema natalizio. Nel parco verrà inoltre allestito un albero di Natale alto 4 metri interamente realizzato con mattoncini Lego, che illuminerà il foyer di Gardaland Theatre e accoglierà i visitatori per una foto ricordo.

Alberi di Natale e luminarie a Milano

In una città come Milano, dove il Natale è molto sentito, è inevitabile che vi siano molti alberi addobbati di tutto punto, per la gioia di grandi e piccini. Difficilmente infatti si può dire di essere entrati nel clima natalizio se non si è fatto almeno un giro in piazza del Duomo, dove campeggia un inedito albero sponsorizzato da Esselunga. Innovativo e sostenibile, simbolo di energia pulita, caratterizzato da giochi di luce e circondato da un anello verde di abeti che verranno ripiantati, si tratta di una spettacolare installazione formata da una struttura in maglia metallica e da led a basso consumo energetico, alta oltre 37 metri per un diametro di 14 metri e in grado di contenere cento persone contemporaneamente.

Come da tradizione, ormai, la Galleria Vittorio Emanuele II ospita il Digital Christmas Tree Swarovski e la Volta luminosa, anch’essa realizzata da Swarovski Milano. L’albero è alto più di 12 metri e decorato da oltre 10.000 ornamenti, fra cui più di 2.000 stelle di Natale in cristallo Swarovski, illuminato da 36.000 luci e impreziosito da un imponente puntale cristallizzato a forma di stella.

E poi ancora il grande albero di Natale realizzato da MonteNapoleone District in piazzetta Croce Rossa che introduce alle vie del Quadrilatero della Moda elegantemente addobbate con luci e sfere di pino.

Per quanto riguarda le luci in città, invece, dal primo dicembre si sono accese oltre 180 strade, dalla periferia al centro, pari a circa 35 chilometri di luci natalizie a cui si aggiungono quelle dei mercati comunali coperti di Wagner, Ferrara, Monza, Quarto Oggiaro, Montegani, Prealpi, Chiarelli oltre alle illuminazioni realizzate da MM nelle vie e sui cantieri della M4, come in via Lorenteggio, via Foppa e via San Vittore.

Da segnalare “Luci Buone a Milano” il progetto illuminotecnico che dal 5 dicembre anima piazza della Scala realizzato da Engie Italia: un’installazione ispirata al soffitto del Teatro alla Scala che avvolge i passanti in uno sfavillio luminoso a impatto zero.

La stella cometa è invece l’elemento distintivo del Natale in piazza Tre Torri a City Life: l’installazione attraverserà trasversalmente lo spazio tra i due livelli della piazza, diventando un punto di riferimento immediatamente riconoscibile e fortemente iconico, lo scenario ideale per video e selfie che sicuramente invaderanno i social.

Inoltre per la prima volta viale Monza scintilla per le feste, da Piazzale Loreto sino a Villa San Giovanni grazie a 65 arcate e 3.200 metri di luci blu ideate da Nivea. Si illuminano anche i grandi assi commerciali, da corso Vittorio Emanuele II, via Mercanti e via Dante che per l’occasione, grazie a Dior Parfums, scintilleranno di luce. Mentre un grande tetto di luci bianche e rosse, che richiama i colori di Netflix, caratterizza corso Buenos Aires da Loreto ai Caselli di Porta Venezia e lungo corso Venezia, oltre all’intero corso Garibaldi e corso Como. Frange di luci blu e cerchi bianchi decorano via Torino con Caffè Borbone.

Con “Light The Future” Urban Up – Unipol è presente nell’area di Porta Nuova: nelle ore serali ha luogo un suggestivo Light Show, un collegamento luminoso dei tre cantieri visibile da tutto il comparto urbano. Inoltre, le gru di cantiere verranno illuminate diventando alberi di Natale contemporanei mentre De Castillia 23 tutte le sere si accende con un suggestivo light show.

Fino al 6 gennaio ogni giorno la Darsena è animata da tre spettacoli del Vodafone Acqua Show, un progetto composto da fontane e giochi d’acqua che danzano a ritmo di musica, illuminate da una coreografia di luci in tutta l’area del bacino.

Natale a Milano con i bambini

All’interno dei Giardini Indro Montanelli riapre il Villaggio delle Meraviglie, per tutti i bambini e le loro famiglie. Un must la Casa di Babbo Natale, e una delle più grandi piste di pattinaggio di tutto il Nord Italia, con i suoi 80 metri di lunghezza. Appuntamento fino al 6 gennaio. Sabato 21 Dicembre alle 16.00 Cristina D’Avena, la super ospite di questa edizione. La beniamina di generazioni di bambini, cresciuti a pane e Puffi, si esibirà cantando le sue hit più celebri. Un’occasione per ritornare un po’ al periodo dell’infanzia all’interno della magica atmosfera del parco di Natale. L’ingresso al concerto è gratuito. Domenica 22 Dicembre doppio appuntamento: Natale a 4 Zampe e le Ice Cheerleader Team di Sesto S. Giovanni si esibiranno alle 15.30 nel loro incredibile spettacolo sui pattini.

E poi non dimentichiamoci che fino al 23 dicembre si può fare un giro a a bordo del tram dei desideri di Klaus, il film d’animazione, che Netflix ha pubblicato sulla piattaforma di streaming in vista del Natale. L’accesso è libero e gratuito. Il tram speciale parte e arriva ogni 30 minuti in piazza Fontana.

Se invece desiderate una serata speciale a teatro, ecco il musical Charlie e la fabbrica di cioccolato alla Fabbrica del Vapore. Fino al 31 gennaio oltre due ore di spettacolo, con musica dal vivo eseguita da 18 musicisti diretti dal Maestro Giovanni Maria Lori e coreografie curate nel dettaglio da Gillian Bruce, effetti speciali (curati da Paolo Carta già autore degli effetti speciali di Mary Poppins) e costumi di scena. Per i fan di Harry Potter, invero anche – ma sopratutto – adulti, ecco i due concerti/proiezione di Harry Potter e il Calice di Fuoco in Concerto, nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 dicembre presso il Teatro degli Arcimboldi.

Vacanze di Natale a tutto MIC con la Fondazione Cineteca Italiana: in programma film per tutta la famiglia al Cineclub Family al MIC, laboratori e attività gratuite presso la Biblioteca di Morando e il club Cattivissimo MIC.

E per tutti gli altri eventi adatti ai più piccini il consiglio è quello di consultare lo #spiegonebambini.

Dove pattinare sul ghiaccio a Milano

Tra gli sport tipici di questo periodo c’è di sicuro quello che prevede volteggi su una pista ghiacciata. A Milano sono tantissime le occasioni, in primis quella offerta dai Bagni misteriosi, dove è possibile acquistare regali presso i tradizionali mercatini e partecipare a spettacoli diversi ogni settimana.

E poi ancora potete inforcare i pattini in Piazza Gae Aulenti, e in mille altre location a Milano. Se volete conoscere orari e costi di queste piste vi rimandiamo alla nostra guida completa.

Natale in musica

Venerdì 20 dicembre alle ore 19:30 in Duomo per il tradizionale concerto che anche quest’anno la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Comune di Milano hanno scelto di offrire a milanesi e turisti. Il programma prevede brani dall’Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach eseguiti dall’ensemble vocale e strumentale laBarocca, e diretti da Ruben Jais e dal maestro del Coro Jacopo Facchini. Il concerto sarà aperto al pubblico e a ingresso libero fino ad esaurimento posti a partire dalle ore 19.

Fino al 21 dicembre al Teatro dal Verme è possibile assistere a uno dei tanti concerti pianistici di Ludovico Einaudi, nell’ambito del suo progetto Seven days walking.

Dove ammirare il presepe a Milano

Per tutto il periodo natalizio, nel cortile d’onore di Palazzo Marino, “Casa dei milanesi”, verrà esposto un Presepe Artistico della tradizione napoletana, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio e in collaborazione con il Comune di Napoli. Si tratta di un presepe realizzato in legno, sughero e stucco, raffigurante le tre tipiche scene del presepe napoletano: la natività, l’annuncio ai pastori e la taverna.

Inoltre, durante le visite al belvedere di Palazzo Lombardia, è possibile godere dei presepi costruiti dai bambini grazie a un progetto delle istituzioni. I presepi saranno poi messi in mostra fino all’Epifania presso gli ingressi del Palazzo.

Natale goloso

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Palazzo Bovara appuntamento con Happy Natale Happy Panettone, una grande festa del panettone artigianale promossa da Confcommercio Milano: due giorni aperti gratuitamente al pubblico con pasticceri, chef e panificatori a suon di showcooking, masterclass e degustazioni

Festa con l’arte

Il tradizionale appuntamento delle feste di Palazzo Marino sa d’arte: anche quest’anno la Sala Alessi ospita un capolavoro che tutti potranno ammirare gratuitamente: per il Natale 2019 è stato scelto Filippino Lippi, con il suo dittico dell’Annunciazione, da ammirare liberamente fino al 12 gennaio.

Tante anche le mostre in programma in queste settimane, che spaziano da Letizia Battaglia a Raffaello, passando per i guerrieri di terracotta e Canova. Nella nostra guida potete trovarle tutte.