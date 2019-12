L’Inter giocherà a San Siro ma in Europa League, perché non è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di Champions. Impresa invece riuscita all’Atalanta. San Siro sarà ancora stadio di coppe. Ma tuffiamoci nel weekend del periodo natalizio. Tocca al Milan ospitare il Sassuolo domenica. Ma ci sono anche tante gare di pallavolo e il torneo internazionale di badminton.

Milan-Sassuolo e i 120 anno di Milan: celebrazioni a San Siro

Domenica 15 dicembre

Milan che arriva da due vittorie consecutive e attende a Milano un Sassuolo in buona forma. Sfida per nulla scontata. Sul match e sulle probabili formazioni c’è il nostro speciale San Siro.

Appuntamento alle ore 15: 00 di domenica al Meazza di Milano. In previsione anche una mini celebrazione per i 120 anni dei rossoneri.

Italian International 2019

Giovedi 12 – Domenica 15 dicembre

Sono in corsa da giovedì e terminano domenica con le finali le gare di badminton valide per il Badminton Europe Circuit. Il circuito europeo delle gare fondamentali dei questo sport. Il torneo è organizzato dalla FIBA (Federazione Internazionale Badminton). Il torneo ha riconoscenza nel ranking mondiale e soprattutto conta per le qualificazioni per i Campionati individuali europei e per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Fra i presenti ci saranno 250 giocatori di 40 nazionalità diverse. Verranno premiati l’individuale maschile e femminile e doppio sempre maschile e femminile. Per i dettagli visitate il sito della federazione di badminton.

Dove vedere gli Italian International 2019?

Le sfide saranno visibili sui canali Facebook e Youtube della FIba.

Appuntamento per le finali di domenica al Palabadminton in via Cimabue n.24 (M1 -QT8) dalle 09:0 alle 20:00. Ingresso gratuito.

Hockey Milano Rossoblù – Chiavenna

Sabato 14 dicembre

Torna anche l’hockey nel weekend della Babbo Run. La squadra dei ragazzi affronta il Chiavenna sabato alle 19:00 all’Agorà di Milano (M1 – Inganni/Primaticcio).

Gare pallavolo Milano e Monza

Domenica 15 dicembre

Per la pallavolo femminile abbiamo Saugella Monza – Busto Arsizio E-Work domenica alle 17:00 al Palayamamay di Busto Arsizio e Zanetti Bergamo – Brescia Valsabbina Millenium ore 17:00 al Pala Agnelli di Bergamo.

Per la maschile Allianz Milano – Top Volley Latina alle ore 18:00 all’Allianz Cloud di Milano.

Inter-Barcellona

Martedì 10 dicembre

Sarà martedì 10 dicembre la grande sera di Inter-Barcellona. Nerazzurri costretti a vincere per arrivare agli ottavi di Champions. Sfida che recentemente ha già infiammato San Siro e che porterà nei cuori interisti le stesse emozioni. Anche perché, come spiegato nello speciale San Siro, l’Inter si gioca tutto. Partita imperdibile.

Appuntamento alle ore 21:00 allo stadio Meazza di Milano.

Eventi pallavolo Milano e Monza

Domenica 8 dicembre

Inter – Roma

Venerdì 6 dicembre

Come spiegato nel nostro speciale su San Siro, l’Inter accoglie la Roma da primatista in campionato. Mentre i giallorossi hanno qualche defezione in rosa, i nerazzurri, pur mancando di Barella e Sensi, sono al top della forma. Sfida per qualità delle giocate e per gli interpreti davvero imperdibile.

Appuntamento alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Olimpia Milano – Stella Rossa

Giovedì 5 dicembre

Scivolata in settimana posizione dopo la sconfitta contro l’Olympiacos, l’Olimpia deve tornare a macinare punti per non perdere troppo stacco dalle squadre principe dell’Eurolega. Attesa una grande sfida al Mediolanum Forum di gran basket. Le scarpette rosse saranno senza Micov, leader della squadra di Messina, che tornerà a metà del mese. Pronto a subentrargli Nedovic, altra storica colonna.

Appuntamento alle 20:30 al Mediolanum Formu di Assago (M2).

Monza Rally Show

Venerdì 6 – domenica 8 dicembre

Inizia fra due giorni l’evento Monza Rally Show. Dopo Eicma tornano i motori a Milano.

Nel glorioso impianto della Ferrari, si esibiranno i migliori piloti di rally. In questa tre giorni poi tantissimi eventi nel paddock. Numerose le gare che vedranno protagoniste anche le auto d’epoca. Fra gli antagonisti non solo piloti rally, ma anche driver e biker di varie categorie.

Per il rally gareggeranno i piloti della classe R5.

Per le vetture WRC 1.6 turbo i piloti delle macchine nei Mondiali rally dal 2011 al 2016.

Per le vetture d’epoca gareggeranno i piloti delle auto storiche del rally.

Il programma completo con tutti i piloti partecipanti, le auto in gara e tutti gli eventi compresi i tour e i laboratori Educazione Stradale è sul sito del Monza rally Show.

Appuntamento venerdì 6 dicembre per la prima gara presso il Monza Eni Circuit via Vedano n.5 – Parco di Monza.

Eventi sportivi questo weekend a Milano

Gran Premio Guerciotti

Sabato 30 novembre

Mentre gli Juniores stanno gareggiando, alle 15:00 all’Idroscalo andrà in scena il famoso premio Guerciotti 2019. Si tratta della gara di ciclocross fra le più importanti. Infatti rientra la gara fra quelle valide per il Campionato Internazionale di Ciclocross categoria C2.

Il percorso è composto da 90% prato e 10% asfalto.

Gli Juniores incominceranno dalle 12:00 e termineranno alle 13:45. Altre informazioni su costi e biglietti sul sito dell’evento.

Appuntamento alle ore 15:00 all’Idroscalo per la gara professionisti.

Dove vedere le gare del Premio Guerciotti in TV streaming

Le Juniores saranno trasmesse dal canale PMG Sport , mentre la gara centrale sarà in diretta su RaiSport e in streaming Raiplay.

K-1 Open World Amateur Championships

Da Venerdì 29 a domenica 1 dicembre

Per gli appassionati di varie arti marziali, va in scena da venerdì a domenica una tre giorni di grandi scontri amatoriali. Le discipline coinvolte sono Muay Thai, Karate, Taekwondo e Boxe. Verranno assegnati i titoli di Campione del Mondo Amatori di varie categorie di peso maschile e femminile.

Sarà uno spettacolo di movimento e tensione agonistica imperdibile. Altre informazioni in più sul sito del Fight1.

Appuntamento al Palabadminton a Milano in via Cimabue 24.

Golden Skate Award

Sabato 30 novembre

E poi all’Allianz Cloud, che è sempre più super polifunzionale, arrivano i campioni del pattinaggio artistico. Ci sarà infatti la gara internazionale di Golden Skate Awards. Una sfilata di star internazionali e nazionali fra cui la stessa Kostner e lo spagnolo Javier Fernandez. Ma anche Evgeni Plushenko e il figlio.

Appuntamento all’Allianz Cloud sabato alle 20:30 a Milano.

Inter-SPAL

Domenica 1 dicembre

L’Inter di Conte prosegue il testa a testa scudetto e incontra domenica pomeriggio la SPAL. Per informazioni più dettagliate andate sul nostro speciale San Siro.

Appuntamento alle ore 15:00 al Meazza di Milano.

Eventi pallavolo Milano e Monza

Domenica 1 dicembre

Per la pallavolo femminile abbiamo:

• Saugella Monza – Millenium Brescia ore 17:00

• Zanetti Bergamo – Cuneo Granda Volley ore 17:00

Per la pallavolo maschile abbiamo:

• Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena ore 18:00

Olimpia-Milano – Reggiana

Domenica 1 dicembre

Infine per gli appassionati di basket, dopo la vittoria recente in campionato contro la Dinamo Sassari e la sconfitta contro l’Olympicos in Grecia, affrontano il Lega la Reggiana per proseguire la salita in classifica

Appuntamento domenica alle 17:00 al Mediolanum Forum di Assago.

Atalanta-Dinamo Zagabria

Martedì 26 Novembre

La Dea giocherà il 26 novembre a Milano, ma se siete curiosi di sapere già la prossima sfida di serie A per domenica o sabato, ecco il nostro calendario San Siro. Troverete anche informazioni su probabili formazioni della sfida di Champions.

Atalanta-Dinamo Zagabria alle ore 21: 00 al Meazza di San Siro.

Eventi sportivi questo weekend

Grand Prix Ginnastica

Sabato 23 Novembre

Se non siete interessati al basket, volley o calcio, un grande evento è pronto all’Allianz Cloud.

L’occasione è il Grand Prix Ginnastica per vedere i migliori ginnasti italiani confrontarsi con quelli europei in sette discipline dell’artistica e della ritmica. Ogni atleta che avrà ricevuto nella propria disciplina la valutazione più alta prenderà un punto. Alla fine la somma di tutti i componenti le varie squadre determineranno l’assegnazione del Trofeo 150 Anni.

Informazioni sui biglietti sul sito del Comune di Milano.

Dove vedere in TV il Grand Prix Ginnastica?

L’evento sarà trasmesso dell’emittente RAI e in streaming sulla piattaforma Raiplay

Appuntamento all’Allianz Cloud .

Mantova Outlet Village

Sabato 23 Novembre

La novità del weekend sportivo milanese e lombardo si apre con l’inaugurazione vicino a Mantova, in pieno centro. In particolare sabato 23 ci sarà il galà di apertura. di ammirare il pattinaggio di tre giovanissimi campioncini: Sforza, Luca Demattè e Alessandro adini. Prima la coppia (la pattinatrice si è qualificata decima ai Campionati Mondiali Junior) e poi in singolo Fadini.

Appuntamento alle ore 15.00 al Mantova Outlet Village a Bagnolo San Vito (uscita Mantova Nord A 22 direzione Brennero).

Milan-Napoli

Sabato 23 Novembre

Sfida tradizionale e di alto valore calcistico quella fra Milan e Napoli di sabato. Due squadre che arrivano da una serie di risultati negativi e che necessitano di punti e di non perdere assolutamente. Per le informazioni più complete sulla sfida, segui il nostro calendario San Siro.

Appuntamento alle 18:00 allo stadio Meazza di Milano.

Uyba- Bosca San Bernardo Cuneo

Sabato 23 Novembre

Busto Arsizio che dopo la vittoria contro Bergamo è lanciata in classifica al terzo posto. Insegue Novara, che arriva dalla pesante sconfitta in Supercoppa. L’occasione per i sorpasso può essere sabato contro Cuneo.

Appuntamento alle ore 20:30 al Palayamamay di Busto Arsizio in via Garibaldi n.2 a Busto Arsizio.

Domenica toccherà alla squadra di Brescia giocare nel pomeriggio contro Filottrano. Scopri qui tutto il calendario di pallavolo femminile.

Olimpia Milano- Anadolu Efes Istanbul

Giovedì 21 Novembre

Dopo la straordinaria vittoria contro Maccabi e il primato consolidato insieme al Barcellona, l’Armani di Messina affronta una corazzata non da poco: Anadolu Efes. I turchi sono vicecampioni d’Europa e non sarà una sfida semplice. Lo stesso coach Messina mette in guardia sulle difficoltà del match. Lo scorso anno la risolse James all’ultimo. Quest’anno chissà.

Ricordiamo anche che l’Armani poi giocherà domenica pomeriggio alle 17:00 contro Dinamo Sassari.

Appuntamento alle 20.30 al Mediolanum Forum di Assago.

Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv

Martedi 19 Novembre

Per la nona giornata di Eurolega l’Armani Exchange affronterà martedì 19 novembre il Maccabi Tel Aviv, attuale capolista in carica per maggior punteggio complessivo. Per la squadra di coach Messina l’occasione per balzare in testa. Per i tifosi delle scarpette rosse e gli appassionati di basket una grande supersfida da godere.

Appuntamento alle ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago (M2 – Assago).

Eventi sportivi questo weekend

Imoco Volley – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 16 Novembre

Sarà l’evento big del weekend sportivo milanese. Ancora una volta il palcoscenico, dopo il successo splendido delle NEXT Gen ATP Finals sarà l’Allianz Cloud. La sfida sarà fra le campionesse d’Italia della Imoco Volley e la vincitrice della Champions League, nonché della Coppa Itallia Igor Gorgonzola Novara.

Un’occasione per vedere nella città meneghina molte campionesse nazionali e internazionali fra cui la coppia azzurra Sylla-Egonu.

Appuntamento alle ore 20:30 all’Allianz Cloud di Milano in Piazza Stuparich 1 (M5 – San Siro/ M1 – Lotto).

Allianz Milano – Itas Trentino

Domenica 17 Novembre

Per la sesta giornata di campionato di volley maschile si affronteranno l’ex Power Volley Milano, oggi Allianz Milano e la squadra trentina dell’Itas.

Appuntamento alle ore 18:00 all’Allianz Cloud di Milano.

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio

Domenica 17 Novembre

Pallavolo femminile, pronta la settima giornata ed è pronto uno dei tanti attesi derby lombardi.

Come indicato nel nostro calendario femminile volley la Zanetti Bergamo attende la UYBA, ovvero Unet-E-Work. Partita importante per le bergamasche che devono fare punti e che si trovano a 6 lunghezze dalle avversarie. In un campionato dove Imoco Volley sta prendendo il largo.

Appuntamento alle 17:00 al Pala Agnelli di Bergamo in via Alberto Pitentino.

Vero Volley – Consor Ravenna

Mercoledì 13 novembre

Partita fondamentale per Fabio Soli e la sua squadra monzese. Dopo 4 sconfitte consecutive in campionato la squadra deve per forza vincere contro la squadra di Ravenna. La distanza è di soli tre punti e non vincere potrebbe complicare le reali aspettative della Vero Volley. Vi ricordiamo che la squadra brianzola non giocherà fino a dicembre alla Candy Arena per la trasmissione X-Factor.

Appuntamento alle ore 20:30 al Palayamamay di Busto Arsizio in viale Garibaldi 2 a Busto Arsizio.

Olimpia Milano – Oriora Pistoia Basket

Lunedì 11 novembre

L’ottava giornata di Lega Basket A nel posticipo vede la sfida fra la squadra milanese di Messina e la squadra toscana di Carrea. La quinta contro la penultima in classifica: la seconda miglior difesa contro la peggiore. Una sfida che è importante per Milano per poter riaprire la classifica e andare a -5 dalla capolista Virtus.

Coach Messina dovrà fare a meno per infortunio di Della Valle e Gudaitis, ma rientrano Moraschini e Burns. Aaron White potrebbe recuperare, mentre Scola e Micov non partiranno titolari. Nei pistoiesi mancherà Justin Johnson, uno dei miglior marcatori.

Appuntamento alle ore 20:30 al Mediolanum Forum di Assago (fermata M2).

Eventi sportivi questo weekend

Eicma 2019

Giovedì 7 – domenica 10 novembre

E’ quasi tutto pronto per una delle fiere più famose per gli appassionati delle due ruote. Giovedì sarà il giorno di apertura al pubblico di Eicma 2019, la fiera del ciclo e del motociclo. Moltissimi modelli di moto attesissimi. Proposti dalle case costruttrici più famose di oggi. E poi tantissimi eventi live, show, racing, musica, intrattenimento e freestyle Motocross e Trial acrobatico.

E in più la sempre più diffusa partecipazione di eventi al di fuori dei padiglioni con Eicma On the Road e Ridemood. Leggete qui tutto il programma completo della quattro giorni di passione motori a Milano.

Inter-Lecce

Sabato 9 novembre

L’Inter continua a inseguire a -1 la Juventus capolista, che a Torino, ospiterà il Milan. In caso di vittoria la Benamata si ritroverebbe in testa per 24 ore. La sfida con il Verona è tutt’altro che semplice. Nel nostro calendario San Siro i dettagli sulle probabili formazioni.

Appuntamento alle ore 18:00 al Mezza di Milano.

Monza-Carrarese

Sabato 9 novembre

Stoppata in Coppa Italia Lega Pro, un po’ a sorpresa dalla Pro Patria, la squadra di Brocchi, che ha appena ingaggiato l’ex serie A Omar Paletta, punta ancora cono convinzione verso la serie B.

Appuntamento alle ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza in via Franco Tognini 4.NEXT Gen ATP Finals

Venerdì 8 – sabato 9 novembre

Serata di grande tennis a Milano per le giornate delle NEXT Gen ATP Finals. Il nostro italiano Sinner è in semifinale e potrebbe giocarsi la grande chance in casa.

Vi ricordiamo che come spiegato nel nostro speciale-tennis, in questi giorni c’è anche il torneo Redbull NEXT Gen Open World.

Appuntamento alle ore 21:00 per la finale NEXT Gen all’Allianz Cloud di Milano.

Saugella Monza – Lardini Filottrano

Sabato 9 novembre

Continua il campionato di alti e bassi della Saugella in questo inizio stagione. Altra partita da non sottovalutare sabato sera contro Lardini Filottrano. Anche Brescia e Bergamo giocheranno in casa, ecco qui le indicazioni più precise per tutti gli appassionati di volley femminile.

Appuntamento Saugella Monza- Lardini Filottrano ore 20:30 al Palayamamay di Busto Arsizio in via Garibaldi 2.

Olimpia Milano – Baskonia

Giovedì 7 novembre

Dopo l’impresa contro il Barcellona, la vittoria a suon di centri nel derby contro Varese, le scarpette rosse tornano in casa, nel proprio campo per affrontare da prima della classe gli spagnoli del Baskonia. Nel nostro calendario dell’Olimpia Milano tutti i dettagli.

Appuntamento alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago.

Atalanta –Manchester City

Mercoledì 6 novembre

L’Atalanta di Gasperini ha una sola parola e un solo risultato possibile: la vittoria. Contro il Manchester City mercoledì sera a San Siro ci si aspetta un pienone di folla per trascinare la Dea a una rimonta quasi impossibile nel girone.

Nel nostro speciale calendario San Siro tutti i dettagli della sfida.

Appuntamento mercoledì 6 alle ore 21:00 allo stadio Meazza di Milano.

Vero Volley Monza – Sir. Safety Perugia

Mercoledì 6 novembre

La squadra di Monza, in ottima forma in questo periodo, affronterà la squadra campionessa d’italia. La Sir.Safety Perugia. Una partita davvero avvincente e per nulla scontata. La sfida, come spiegato nel nostro approfondimento sulle partite di volley, non sarà alla Candy Arena, ma al Palayamamay di Busto Arsizio.

Vero Volley Monza-Sir.Safet Perugia alle ore 20:30 al Palayamamay di Busto Arsizio.

Monza-Pro Patria

Mercoledì 6 novembre

La corazzata di Paolo Berlusconi, dopo la vittoria contro la Pergolettese in campionato, è pronta a rituffarsi nell’avventura di Coppa Italia di Lega Pro.

Appuntamento alle ore 17:30 allo stadio Brianteo a Monza.

Eventi sportivi questo weekend a Milano

Milan-Lazio

Domenica 3 novembre

Lo scontro fra la squadra milanese e quella laziale è ricca di spunti di grande interesse. Per ogni informazione sulla sfida ecco il nostro speciale partite a San Siro.

Appuntamento alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Olimpia Milano – Varese

Domenica 3 novembre

Olimpia Milano – Varese appuntamento allo ore 17:30 al Mediolanum Forum di Assago. Per altre informazioni sulla sfida ecco il nostro calendario al basket milanese.

Trofeo Eicma 2019

Domenica 3 novembre

Pronta la seconda edizione di Eicma 2019 a Milano nella splendida e moderna cornice di City Life Shopping District, località Tre Torri prenderà avvio la manifestazione di cicli, motocicli, bike trial.

Inoltre spazio anche ai bambini con l’iniziativa Eicma for Kids e dedicato ai piccoli dai 4 ai 10 anni. Per avvicinarli al mondo dei motori e farlo con piena consapevolezza. Questo per la partecipazione del Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano. Sarà l’occasione anche per divertirsi e provare moto e bici per l’infanzia. L’evento è promosso da Regione Lombardia e dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Parteciperà anche l’Associazione Marina Romoli Onlus per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza stradale e sulla guida consapevole. L’Associazione è sorta dopo il tremendo incidente che ha cambiato la vita dell’omonima ciclista e che si prefigge di raccogliere fondi per la ricerca scientifica della cura alla paralisi.

Appuntamento a Piazza Tre Torri dalle ore 10:00 a Milano.

Eventi sportivi 1 novembre a Milano

Mentre arranca in campionato, dove ha battuto recentemente la Virtus Roma e sempre inseguendo la capolista Bologna, la squadra di Messina la sera del primo novembre è chiamata all’impresa europea. Perché al Mediolanum Foum di Assago arriva il Barcellona. Una delle più rinomate e temute squadre di basket europeo.

Per fortuna le scarpette rosse in Eurolega stanno andando forte e stasera cercheranno l’impresa fra le propria mura amiche. Messina per fermare il terribile Mirotic avrà a disposizione Nedovic oltre a Brooks e Shelvin Mack.

Appuntamento alle ore 20 del 1 novembre AX Armani Exchange-Barcellona al Mediolanum Forum di Assago.

Eventi sportivi 31 ottobre a Milano

Eventi sportivi nel weekend 25/27 ottobre.

Olimpia- Fenerbahce

Venerdì 25 ottobre.

Appuntamento importantissimo per la nuova squadra di coach Messina. La sera del 25 ottobre arriverà a Milano la temutissima squadra turca del Fenerbahce. In classifica gli anatolici sono sotto a Milano, ma la compagine meneghina non ha ancora trovato la formula per dare continuità. Le difficoltà si sono rilevato soprattutto in campionato dove Milano sta inseguendo la Virtus in fuga. Messina recupera Scola e Brooks insieme al già rientrante Gudaitis. Contro i turchi l’Olimpia non vince dal marzo 2014.

Appuntamento alle

AX Armani Exchange – Fenerbahce: appuntamento alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago.

Inter-Parma

Sabato 26 ottobre

La squadra di Conte sarà di scena a Milano contro il Parma sabato pomeriggio. Anticipo serale che arriva dopo la trionfale vittoria in Champions. Per informazioni più specifiche sulle partite a San Siro c’è sempre il nostro speciale.

Inter-Parma: appuntamento alle ore 18:00 allo stadio Meazza di Milano.

Monza-Renate

Sabato 26 ottobre

Dodicesima giornata per la squadra del presidente Berlusconi che prosegue imperterrita verso la fuga nel proprio girone di Lega Pro. Ospite della prossima gara sarà il Renate, squadra storica di categoria.

I tifosi del Monza sono affiliati da sempre al Milan e quelli del Renate hanno fondato il proprio club a partire dal tifo verso l’Inter: sarà un derby nel derby fra le due tifoserie.

Monza-Renate: appuntamento alle ore 20:45 allo stadio Brianteo per Mon di Monza in via Franco Tognini.

Hockey Milano Rossoblu – Aosta

Domenica 27 ottobre

Quinta giornata per il calendario di Hochey Milano contro Aosta. La squadra milanese dopo il passato nell’Alps League quest’anno dal punto di vista professionistico giocherà solo le competizioni Under 26 di serie C.

Hockey Milano Rossoblu-Aosta: appuntamento alle ore 19:00 presso l’Agorà di Milano in via Ciclamini n.23, zona Primaticcio /Bande Nere

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Domenica 27 ottobre

Domenica pomeriggio ci sarà la seconda giornata della Superlega maschile 2019/20. Dopo il colpaccio nella trasferta di Perugia, la squadra milanese si ritrova davanti a un altro grande impegno contro la squadra marchigiana. Per tutti gli eventi nel rinnovato Allianz Cloud ecco il nostro calendario.

Appuntamento alle ore 18:00 Allianz Milano -Cucine Lube Civitanova presso l’Allianz Clodu di Milano, in piazza Stuparich.

Trofeo Aci-Etv

25-27 ottobre

Torna il grande rally nelle zone del comasco. In particolare il weekend del 26/27 ottobre vedrà la competizione del Trofeo Aci-Etv giunto alla 38° edizione. La gara entra a far parte della finale di Acisport Cup Italia. Saranno ammesse anche le vettura Wrc e in coda pure le vetture storiche.

Appuntamento alle ore 14:30 in piazza Cavour a Como.

Se siete mattinieri, sportivi ed atleti, ma anche appassionati di yoga ed esercizi di riequilibrio non perdetevi il nostro spiegone sport da fare a Milano.

Eventi sportivi nel weekend 19/20 ottobre

Se siete mattinieri, sportivi ed atleti, ma anche appassionati di yoga ed esercizi di riequilibrio non perdetevi il nostro spiegone sport da fare a Milano.

Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas

Venerdì 11 ottobre

Venerdì sera scende in campo l’Armani Exchange di Milano contro lo Zalgiris Kaunas, una delle squadre più famose in Lituania. Tutte il resto del calendario dell’AX Armani nel nostro speciale calendario delle partite al Forum per il 2019.

Venerdì 11 ottobre, ore 20.45 AX Armani Exchange – Zalgiris Kaunas, Mediolanum Forum di Assago.

Giro di Lombardia

Sabato 12 ottobre

Dopo la Milano-Torino del 9 ottobre con protagonista Woods, il ciclismo sta per chiudere il proprio anno solare con alcune delle classiche Monumento del ciclismo: Il Giro di Lombardia. Tanti i campioni italiani attesi e altrettanti i possibili outsider: Nibali, Bernal, Yeats, Bib Jangels e Enric Mas.

Giro di Lombardia: il percorso

Il percorso partirà da Bergamo, passerà per la pianura bergamasca, poi la prima salita presso il Colle Gallo. Di nuovo in pianura, direzione Brianza, con passaggio a Colle Brianza. Poi si prosegue per Pescate, Valmadrera e Oggiono. Da qui direzione Bellaggio per la salita del Ghisallo (754 metri). La salita più ripida sarà presso il Colle di Sormano a 1105 metri circa. Poi direzione verso Como, con passaggio dentro la città lacustre e poi arrivo verso la strada del Lungo Lario. In tutto 243 km lombardi.

In Tv la corsa sarà trasmessa dalle 14.20 in poi sulla RAI e su Eurosport 1, mentre in streaming Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

Trobada Penyes Italofone

sabato 12 e domenica 13 ottobre

Un evento di calcio giocato, ma di calcio da ammirare. Perché il Barcellona è da sempre una pietra della storia del calcio. Per tutti gli appassionati del Barca la prima mostra dei 120 anni dei blaugrana.

L’incontro è organizzato dal Coordinamento Penyes Italofone del Barcellona e si terrà al Congresso delle Penyes Italofone.

La Trobada/Incontro prevede un congresso il sabato; una conferenza con la federazione FCB World Penyes Federation, la confederazione Confederaciòn Mundial Penyes FCB e il rappresentante del FC Barcelona su temi concordati inerenti il movimento peñistico.

La mostra di collezionisti catalani e italiani sulla storia del Barcellona con coppe, maglie storiche, libri e match da rivedere e tantissimi altri eventi con cene, premi e torneo di calcio. Per tutto il programma completo e info sulla partecipazione all’evento consultate il sito Eventbride.

Appuntamento per la mostra sabato 12 ottobre, dalle 12:00 alle 18:00 presso lo Spazio Scalarini nell’omonima via al numero 8 a Milano.

Monza Calcio CALENDARIO: Monza – Albinoleffe

domenica 13 ottobre

Scontro tutto lombardo fra la squadra che sta dominando nel proprio girone di Lega Pro, il Monza di Berlusconi contro l’Albinoleffe, ex squadra della serie B. Un’ulteriore vittoria allungherebbe la striscia e arriverebbe a +7 dalla seconda in classifica.

La partita si terrà domenica 13 pomeriggio allo stadio Brianteo di Monza alle ore 17:30.

Inter-Juventus

domenica 6 ottobre

Domani sera al Meazza andrà in scena una delle partite più importanti d’Italia e del campionato. Scontro diretto fra la prima (l’Inter) e la seconda (la Juve) con possibilità di sorpasso da parte della squadra campione d’Italia da otto anni.

Fascino nel fascino: mister Conte ritroverà il suo club del cuore, con cui ha vinto scudetti e coppe da giocatore e allenatore.

Una sfida che si annuncia imprevedibile e probabilmente molto studiata e tattica. Spettatori previsti oltre 75.000. Sarà il 236esimo derby d’Italia.

Inter-Juventus probabili formazioni e dove vederla in TV

La squadra di Conte arriva dalla sconfitta immeritata di Barcellona, dove ha offerto una prestazione di carattere e di mentalità. Mentre la Juve arriva dalla rotonda e netta vittoria per 3-0 contro il Bayern Leverkusen.

LìInter conferma la difesa a 3 con i soliti inossidabili difensori. A centrocampo pochi cambi con conferme per Sensi e Brozovic e dubbio Barella/Vecino. Davanti la coppia più che affiata Martinez-Lukaku.

La Juve di Sarri risponderà con la difesa 4, dove recupera l’infortunato Alex Sandro. Conferma di Cuadrado come terzino avanzato. A centrocampo Pjanic a dirigere Khedira e Matuidi, mentre Ramsey giostrerà sulla linea di mezzo con la trequarti. Davanti o Higuain-Ronaldo o cr7 e Dybala.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

La sfida sarà trasmessa in TV da Sky Sport Serie A domenica alle 20:45. Partita visibile anche sulla piattaforma NowTv e in streaming sulle rispettive piattaforme Skygo e NOwTV.

GPCup 2019

Domenica 6 ottobre

Per la serie sport da vedere o sport da fare, mischiando le nostre due categorie, ecco l’evento di domenica 6 ottobre al Monza Eni Circuit. L’occasione per guidare e fare drifting e dall’altra ammirare modelli da sogno.

Per i possessori di supercar ci sarà la giornata trackday. Mentre per il pubblico la possibilità di assistere a Raduni dei Club, con Hotlap in pista gratuiti insieme ai migliori driver di Top Gear.

Ovviamente altre tantissime attività gratuite sul circuito più famoso d’Italia

Ogni info più chiara sul sito dell’evento.

Per raggiungere Monza Eni Circuit l’indirizzo è Via Vedano 5, Monza. Dalle 09:00 alle 18:00.

FIP STAR city padel

Già vi avevamo detto che questo sport si stava diffondendo con numeri interessanti. Oggi, nel 2019, arriva la conferma: il padel come sport nazionale e internazionale è in crescita. Dal 3 ottobre al 6, nel moderno centro di City Life (Via Anna Maria Ortese, zona Tre Torri), si svolgono i tornei di padel maschile e femminile. Il torneo prevede un tabellone di qualificazione di 32 coppie e uno principale di 28. Poi inizieranno le fasi finali a eliminazione diretta come nel tennis.

Il torneo, che arriva dal successo del Foro Italico, nasce dall’accordo fra la Federazione italiana di Padel e il World Padel Tour. Obiettivo è unificare il ranking e consentire anche agli italiani di acquistare posizioni nel ranking mondiale.

Oltre all’Italia la FIP organizzerà tornei in altri nazioni fra cu Spagna, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Olanda. Il successo di Roma e quello di Milano potrebbero lanciare l’Italia come una delle prime nazioni all’avanguardia in questo sport.

Milan-Fiorentina: Giampaolo a rischio esonero

Domenica 29

Dopo la debaclè recentissima contro il Torino, il Milan di Giampaolo è chiamato davanti ai suoi tifosi a vincere. In caso di sconfitta, non è escluso l’esonero dell’allenatore rossonero. Appuntamento ad alta tensione dunque domenica sera al Meazza di Milano ore 20:45.

Milan- Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in Tv

Giampaolo sembra non intenzionato a cambiare la forma della squadra. Resta l’impianto stabile a 4 in difesa con il solo ballottaggio Rodriguez – Hernandez. Anche Bennacer si gioca un posto con Biglia, mentre per ora non cambiano Kessié e Calhanoglu. Suso ancora trequartista e le due punte: Piatek e Leao.

Nei Viola che nell’ultima giornata hanno colto la vittoria, Montella (ex di turno) non cambia le carte. 3-5-2 con dubbio su Caceres / Venuti e Lirola, che potrebbe far spostare Chiesa largo. Centrocampo con Badelj, Pulgar e Castrovilli e altro esterno alto Dalbert. Davanti o Ribery e Chiesa o Boateng.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek. All. …

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa. .

La sfida sarà trasmessa in TV su Sky, canale Sky Sport 1 e SKy Sport Serie A più la piattaforma NowTV e quella streaming Skygo.

Armani EX Change –Brescia

Domenica 29

Ma per gli appassionati di basket ricomincia anche il campionato dell’Armani Exchange del nuovo coach Messina. La squadra è molto rinforzata con innesti internazionali di spicco e per la prima se la vedrà con il Brescia per un appetitoso derby casalingo.

Armani Exchange -Brescia, domenica ore 17:00, Mediolanum Forum di Assago.

Monza – Juventus U23

Lunedì 30 settembre

Fermata dal Siena in casa propria mercoledì sera, il Monza di Berlusconi/Galliani deve subito riprendere la marcia verso la B. Stavolta il calendario di Lega Pro le mette davanti la Juventus U23 (nata dalla nuova riforma della FIGC).

Monza-Juventus U23, appuntamento alle ore 17:00 di lunedì 30 allo stadio Brianteo di Monza.

Inter-Lazio

mercoledì 25 settembre

Sfida dalle grandi attese e che potrebbe consentire all’Inter di restare ancora in testa al campionato. Inter-Lazio, la classica natalizia da qualche anno, quest’anno sarà a fine settembre. Vediamo le probabili formazioni e dove seguirla in TV, per chi non potesse andare allo stadio.

Inter-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in TV

La squadra di Conte reduce dal derby vittorioso di sabato potrebbe attuare un piccolo turnover. Non in difesa dove è confermato il trio Godin, Skriniar e De Vrij, ma a centrocampo, dove Vecino potrebbe giocare al posto di Barella. In attaco quasi sicuramente Lukaku sarà accompagnato da uno fra Sanchez e Lautaro Martinez. Occhio anche alla possibilità Politano.

Nella Lazio di Inzaghi pochi cambiamenti rispetto a domenica sera. Difesa confermata con Acerbi, Felipe e Radu. Poi centrocampo con Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Lulic al posto di Marusic e Lazzari. Davanti Correa e Immobile.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi.

Inter-Lazio: dove vederla in TV

La sfida sarà trasmessa in TV da Sky Sport o Sky CalCio, più in streaming su Skygo e in alternativa sul digitale con

NowTV e relativa piattaforma streaming

Monza-Siena: sesta di Lega Pro

Ma se c’è qualche simpatizzante del Monza, l’appuntamento del 25 settembre allo stadio Brianteo per la sesta partita del Monza. Ci sarà Monza-Siena, ex squadra rinomata di serie A. I brianzoli di Berlusconi e Galliani potrebbero volare verso la sesta vittoria consecutiva. Se arrivasse la sesta, potrebbe essere un record assoluto: nella propria storia la squadra non aveva mai vinto per per cinque partite di seguito, con la sesta sarebbe un primato di non poco conto. Appuntamento allo stadio Brianteo mercoledì alle 20:45.

Milan-Inter: tutto pronto per il derby

21 Settembre 2019

Tutto pronto per il grande evento sportivo imperdibile dei milanesi calciofili. Il derby di Milano sarà il numero 171 in serie A. Una stracittadina tesa e tutta da godere. Uno dei match clou del calendario di San Siro per quest’anno.

Derby teso e importante. L’Inter deve riscattare la Champions amara di martedì e il Milan si ritrova per la prima volta contro una big, dopo le due partite arrangiate contro Brescia e Verona.

Milan-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida che si giocherà sabato 21 settembre alle 20.45 al Mezza di Milano dovrebbe vedere questi schieramenti:

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kessié, Calhanoglu, Suso, Piatek, Rebic (Paquetà)

Inter: Handanovic, Godin, Skriniar e De Vrij, D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi e Asamoah, Lukaku e Martinez (Politano)

La sfida sarà trasmessa da DAZN, sia in televisione che su APP o da Sky sul canale digitale nuovo SkyDAZN 209.

Calendario Monza calcio: Lecco-Monza

22 settembre 2019

Weekend di calcio che non si ferma al derby. Perchè c’è un altro derby lombardo che impazzerà domenica pomeriggio. Per la Lega Pro si affronteranno infatti il Lecco contro Il Monza, capolista del girone in cui gioca.

Appuntamento allo stadio Brianteo domenica alle 17:30.

Deejay 100

Domenica 22 settembre

Torna per il terzo anno di fila la Deejay 100, la granfondo organizzata da RadioDeeJay. Si tratta di una gara ciclistica competitiva su un percorso di circa di 100 km e 600 metri di ascesa, che si snoda in città e nei comuni dell’area sud-ovest dell’hinterland milanese.

I partecipanti saranno ciclisti amatoriali tesserati con la F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) e quelli iscritti ad Enti di Promozione Sportiva. Eventi da guardare, ma anche adatto a chi vuole partecipare. Ai non tesserati verrà attivata una tessera giornaliera della F.C.I. al costo di 15 € per la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi durante la manifestazione. La gara durerà circa 4 ore e 30 minuti.

Altre informazioni più precise e dettagliate sul sito del Comune di Milano.

Armani- Urania: la prima dell’Olimpia Milano

La prima uscita stagionale dell’Armani Exchange sarà in un contesto nuovo e sfavillante. Non il Forum, stadio di casa della squadra meneghina, ma il rinnovato Allianz Cloud, noto come Palalido.

Qui la squadra di coach Ettore Messina, attesissimo nell’occasione, non presenterà il nuovo roaster, ma si esibirà contro una storica avversaria: l’Urania Milano, neo promossa in A2. Ex storico club di basket della città più noto come Pallacanestro Milano e squadra da grandi imprese negli anni Ottanta.

Per i fanatici delle Scarpette Rosse e per i nostalgici di un derby meneghino d’altri tempi, l’occasione vera è quella del 19 settembre nella casa dell’Urania Milano. Non si sa, per certo, quali nuovi campioni dell’AX Armani scenderanno in campo, ma l’occasione per gli appassionati di basket è ghiotta.

Allianz Cloud ore 20:30 AX Armani Exchange – Urania Milano (fermata M1 Lotto).

Street Show: sfilate delle quattro ruote per veri appassionati

Domenica 15 settembre

Street Show torna per la sua seconda edizione, ancora una volta, in pieno centro di Milano, corso Buenos Aires per stupire tutti gli appassionati di motori. Spazio alle quattro ruote e alle due ruote.

Un’area complessiva di 1600 metri verrà suddivisa in 4 parti:

Motor District

Heritage Zone

Sport & Luxury Road

Area Kids

La prima dedicata ai modelli top delle case automobilistiche, con i nuovi modelli, gli sviluppi futuri e le nuove proposte eco-sostenibili.

La seconda, stand porpora, vedrà la presenza di auto storiche, note grazie anche al successo cinematografico, suddivise in 6 sezioni: le «marche milanesi», le «belle di Stresa», le «regine della Vernasca Silver Flag», i «grandi raid», «dalla N alla R un arcobaleno di colori». Fra questi la DeLorean, Kitt, Bumblebee e il Maggiolino.

La terza ovviamente collegata alle auto tailor made e altri davvero di lusso e poco diffuse come produzione.

Infine, l’area Kids dedicata ai bambini e alle simulazioni divertenti di guida, con tanti giochi divertenti.

Ricordiamo che oltre a queste quattro sezioni, ci sarà poi una sfilata di famose moto moderne ed epoca, nonché le nuo0ve bici e-bike.

L’evento inizierà dalle 09:00 e terminerà alle 21:00.

Inter-Udinese: terza partita serie A

Sabato 14 settembre

Come già indicato nel nostro speciale dedicato alle partite che si giocheranno a San Siro, sabato sera sarà la volta di Inter-Udinese. Per la terza di serie A si giocherà alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Monza-Pro Vercelli: quarta giornata di Lega Pro

Sabato 14 settembre

Per gli appassionati brianzoli, invece, il Monza di Berlusconi giocherà contro la Pro-Vercelli allo stadio Brianteo sempre alle 20:45. I biancorossi vogliono proseguire la propria scia positiva di 3 vittorie consecutive in campionato.

Milano Salomon Running 2019

Domenica 15 settembre

Se al calcio preferite la corsa competitiva e di varie tipologie allora fiondatevi a Milano City. Domenica, infatti, sarà il giorno della Salomon Running 2019. Corsa che da stracittadina è diventata ormai una tappa internazionale. Più di 4.000 gli atleti iscritti e pronti a vincere i tre differenti percorsi che sono stati studiati. Ormai la Salamon Running è diventata un appuntamento imperdibile per gli atleti FIDAL. Anzi costituisce il Campionato Italiano Trail Corto.

La particolarità della gara è che prevede percorsi inusuali e inaccessibili. Qui vi proponiamo le tre gare previste. Tutte partiranno da Milano City Life e nello stesso posto è previsto l’arrivo:

Il Trofeo City Life Shopping District SMART Cup di 9,9 km

Il Trofeo Alianz FAST CUP di 15 km

Il Trofeo Allianz TOP Cup di 25 km e competizione nazionale. Per quest’ultima è possibile anche l’opzione staffetta (relay) per un massimo di 300 squadre composte da tre persone

Quest’ultima competizione avrà anche risvolti sociali importanti. Infatti il ricavato andrà, grazie a LILT Milano, al progetto Case del Cuore, dedicato ai giovani pazienti oncologici che ne hanno bisogno durante le cure.

La prima gara prenderà avvio alle 09:00 e tutte le corse si concluderanno intorno alle 13:00.

Come arrivare alla Salamon Running 2019?

L’evento podistico sarà raggiungibile tramite la metro M5 fermata Tre Torri o tramite la M1, direzione Rho-Fiera, fermata Amendola Fiera.

Per ulteriori info su costi e modalità di abbonamento c’è a disposizione il sito del comune di Milano.

Coppa Italia Lead 2019 – 3° Prova

Sabato 14 e Domenica 15

Per assistere a una competizione davvero particolare non potete perdervi la terza prova della Coppa italia di climbing. Sabato 14 si apriranno, chiuderanno le iscrizioni. Poi alle 15:00 le qualifiche.

Domenica mattina dalle 09:00 in poi via alle semifinali maschili e femminili e alle 15:30 le rispettive finali.

A ospitare la competizione sarà lo Spazio Rockspot di via Fantoli, a Mecenate, Milano.

Mostra Bugatti in pieno centro a Milano

Sarà fra domenica 1 e lunedì 2 settembre che arriveranno dalla Francia le autovetture Bugatti per restare esposte circa 24 ore. Sosteranno per fotografie e altro presso il Palazzo del Senato, sfileranno in centro dalla zona di Piazza Cavour fino a quella a ridosso del Ghisallo e poi riprenderanno la strada per la Francia. Le macchine saranno visibili il giorno 1 via Senato.

Per arrivare in via Senato prendete la M1 e scendete o a Palestro o in Montenapoleone.

Serie A 2019/20: Milan-Brescia

Sarà Milan-Brescia, alla seconda giornata di serie A a rappresentare l’esordio dei rossoneri a San Siro per questa stagione. La squadra di Giampaolo deve rifarsi dopo la batosta psicologica di udine e attende i bresciani in un derby lombardo che si giocherà sabato 31 agosto alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza.

nel frattempo vi ricordiamo che sono usciti i sorteggi di Champions e vi riproponiamo il calendario completo delle sfide nerazzurre a milano da settembre a dicembre.

Lega Pro: seconda giornata Monza-Novara

Invece per gli appassionati del Monza l’appuntamento è domenica pomeriggio allo stadio Brianteo per la sfida contro il Novara. Appuntamento alle 17.30. La squadra di Galliani e Berlusconi quest’anno unta forte sul ritorno in serie B e non vuol tradire i propri tifosi.

Serie A 2019/20: Inter-Lecce

Riparte il campionato di serie A per l’edizione 2019/20 e allora ricominciano anche gli appuntamenti con la Milano sportiva calcistica. Questa settimana l’Inter contro il Lecce per l’esordio della nuova squadra di Conte. Attesa e adrenalina per i tifosi nerazzurri. La prossima settimana toccherà a quelli rossoneri.

Inter-Lecce vi aspettano lunedì alle 20:45 allo stadio G. Meazza di Milano.

Ecco per tutti i tifosi nerazzurri e milanisti il calendario completo delle partite a San Siro per questa stagione.

Lega Pro: prima giornata Pro Patria – Monza

Ma riparte anche il campionato di serie minore in Lombardia. Eh allora per i tifosi brianzoli e per quelli della Pro Patria c’è l’occasione di assistere a un derby storico e avvincente. Il Monza di Berlusconi e Galliani che recentemente è stato espulso dalla Fiorentina in Coppa Italia affronterà la Pro Patria allo stadio Speroni, dalle parti di Varese.

Appuntamento alle 17:30 di domani per Pro Patria –Monza allo stadio Speroni, Via Ca’ Bianca, Busto Arsizio, Varese.

Ciclismo: trofei Merelli e Paganessi

Se invece vi attrae il ciclismo e in particolare quello Juniores non potete perdervi la Due giorni nella Bergamasca. I trofei Merelli e Paganessi si attendono come una sorta di simulazione del campionato mondiale per la categoria giovanile. Quest’anno in Gran Bretagna.

Sabato alle 14 è prevista la partenza per il 18° trofeo Merelli, per un totali di 81,2 km. Arrivo alle 15,50.

Domenica, invece, sarà la volta del 49° Trofeo Emilio Paganessi. Si correrà sulla distanza di 134 km, con partenza alle 9 e arrivo alle 12.15.

Coppa Italia C: Lecco – Giana Erminio

Domenica 11 agosto

Si riprende, finalmente, con il calcio giocato, quello serio e da competizione. Sfida secca, senza andata e ritorno per la Coppa Italia.

La partita Lecco- Giana Erminio sarà valida per la seconda giornata del Girone B della competizione. Il fischio d’inizio è alle 17:00 e l’appuntamento è allo stadio Rigamonti-Ceppi.

I prezzi sono davvero modesti e per un pomeriggio di sano sport l’idea non è niente male.

Anche per chi sta passando l’agosto in città, dalle parti del lago c’è sicuramente un po’ di fresco che on guasta. Per info sulle indicazioni per lo stadio e costo biglietti visita il sito del Lecco Calcio.

Se, invece, non siete calciofili e preferite attività mentali o corse in biciclette d’estate, ecco le novità del nostro spiegonesportdafare.

European Master Games: ultime gare di triathlon e altre discipline a Ivrea, Torino e Avigliana

Sabato 3 agosto

Sabato 3 agosto a Ivrea presso lo Stadio della Canoa degli European Master Games, evento multidisciplinare che si sta svolgendo dal 26 luglio, ci saranno le gare finali delle competizioni in gara fra cui partecipanti alla manifestazione sportiva. In tutto sono 30 le discipline sportive coinvolte in questa manifestazione che si svolge ogni quattro anni e che coinvolge atleti trentenni per la maggior parte.

Per le varie gare appuntamento all’Ivrea Canoa Club – Associazione Sportiva Dilettantistica in Via Dora Baltea1/D a Ivrea dalle 14:00 fino alle 01:59

Oltre all’attività agonistica c’è la volontà di presentare lo sport come trade d’union fra competizione e valori sani, nonché culturali.

La gara più attesa sarà sabato 3 agosto per il triathlon che come le altre gare avrà inizio fra il pomeriggio e la sera dalle 14:00 alle 01:59 presso l’Ufficio del Turismo in via Corso Laghi 389ad Avigliana.

Water volley: pronti per il torneo dalle parti di Bergamo

Sabato 3 agosto

Sabato 3 agosto a Gandellino in Val Seriana si svolgerà il torneo amatoriale di water volley. Cos’è il water volley?

Il water volley è uno sport che mischia le regole del beach volley e della pallavolo. Si gioca 3 con 3, in una piscina, con una rete e i bordi limitati con precise distanze. Le due squadre hanno l’obiettivo di superare la rete e mettere la palla nel campo (l’acqua) avversaria. Ovviamente il punto si raggiunge anche se la squadra che riceve va oltre i tre tocchi (più quello a muro) o se riceve la palla e la manda fuori campo o se commette fallo in battuta.

Per vincere la gara bisogna arrivare al punteggio di 25, con due punti di distanza, come nella pallavolo tradizionale. Qualora la distanza non fosse rispettata, allora si va al prolungamento del set, finché una delle due squadre non stacca l’altra di due punti.

La partita è vinta se una delle due squadre si aggiudica due set del tipo 2-3 o tre set in caso di 3-5. Se c’è parità assoluta allora si aggiunge un set più breve di 15 punti.

Appuntamento sabato 3 agosto alle 10:00 al Parco Giochi di Gandellino.

Raduno di moto d’acqua al lago di como

Domenica 28

Domenica mattina alle 9 al Beach 29 di Como ci sarà il raduno di moto d’acqua “Lago di Como” . Poi via al campionato italiano Mad max jet ski freestyle. Fra gli ospiti d’onore Luca Vecchiori, campione d’Europa di endurance.

Alla fine della gara grigliata mista con patatine.

Appuntamento domenica mattina alle 9 al Beach 29 sulla SS340dir. Santa Maria Rezzonico CO. Per info e prenotazioni visitate la pagina Facebook del Beach 29.

Giir di Mont 2019 a Premana

Domenica 28

E’ pronta domenica 28 la tradizionale gara del Giir di Mont che è giunta alla sua ventisettesima edizione. Le iscrizioni sono partite dal primi di aprile. Ora è arrivato il momento di godersi lo spettacolo dei corridori. Il Giir rientra nel circuito “La sportiva Mountain Running Cup”, quarta prova del campionato. La finalissima di queste gare è la “Latemar Mountain Race”. Non è una corsa per tutti, anzi ci partecipano anche campioni internazionali. Certo quest’anno è stato allargato il percorso a più runner amatoriali, allargando i tempi di percorrenza.

Sarà competizione e festa tradizionale insieme, imperdibile per il paese di Premana e per chi ama queste competizioni dove ci si confronta con ardue difficoltà e resistenza. Ma non si dimentichi che sarà anche una festa per famiglie e bambini.

Appuntamento a Premana, via Roma, vicino a Lecco domenica. Info sul sito ufficiale del Giir di Mont.

Calendario enduro luglio 2019

Domenica 28

Domenica 28 si terrà per varie categorie enduro la Sesta Regionale Lombardo – Valli Oltrepo Fortunango vicino a Pavia. Le categorie accettate saranno: Top Class, Codice, Cadetti, Junior, Senior, Lady e Territoriali. Info sul sito ufficiale.

Mentre sempre la stessa domenica al Crossdromo Bordone Bosisio Parini (Lecco) per il Campionato Regionale gareggeranno tutte le categorie di moto e mini cross. Info sul calendario enduro mini/moto cross.

Terza tappa del Campionato Motonautico Italiano all’Idroscalo

Venerdì 19 – Domenica 21 Luglio

Da oggi fino a domenica, negli orari dalle 10 alle 18, all’Idroscalo di Milano si svolgeranno numerose competizioni motonautiche. Si prospetta un fine settimana all’insegna dell’agonismo, del divertimento e dell’adrenalina per una disciplina sempre molto apprezzata in questo periodo.

L’organizzazione della tre giorni è a carico della Federazione Italiana Motonautica e il trofeo si chiama “Terzo Gran Premio Città di Milano Trofeo Cesare Vismara”. Oltre agli uomini gareggerà anche la categoria donne con la Seconda Tappa Campionato italiano Femminile. In questo caso si usano moto più leggere come peso e come cavalli, note come Moto Sea Doo Spark.

Quali categorie gareggeranno?

Le categorie accettate dal Regolamento e quindi in gara sono due: Ski e Runabout. In realtà le gare saranno varie e suddivise in altre sottocategorie specifiche che riassumono tecnica di guida, potenza e tracciato. Ricordiamo che dato l’uso di motonautiche di recente produzione i motori delle moto non inquinano le acque, perché non scaricano fumi.

Nel dettaglio in particolare troviamo:

Ski Circuito

Runabout Circuito

Spark femminile

Free Style

Endurance

Si preannuncia per appassionati, curiosi e bagnanti una tre giorni all’insegna del motore, del gareggiamento e della sfida. Per giorni fra caldo, acqua fresca e uno spettacolo raro dalle parti di Milano. Per info maggiori sui biglietti e l’organizzazione vi rimandiamo al sito dell’Idroscalo.

Calendario Enduro Luglio 2019

Domenica 21

Gare di Enduro

Organizzata dal Motoclub Val San Martino in località Monte di Brianza, vicino a Lecco, si svolgerà la gara del campionato regionale lombardo per Enduro. Le categorie coinvolte sono: Top Class, Codice, Cadetti, Junior, Senior e lady. Per info sui dettagli consultate il calendario di Enduro ufficiale

Gare di Motocross

Organizzato dal Motorclub Parini, dalle parti di Lecco ed esattamente al Crossdromo Bordone Bosisio Parini ci sarà il Trofeo Barzaghi per tutte le categorie di motocross. Per info sui dettagli e i riferimenti dell’appuntamento consultate il calendario motocross ufficiale.

Gare di moto d’epoca

Organizzato dal Motoclub di Carate a Carate Brianza il 21 luglio a Carate Brianza ci sarà il Concorso di Eleganza del Trofeo Eleganza per le moto d’epoca. Per info più dettagliate ecco il calendario

Stesso giorno, ma dalle parti di Varese, esattamente a Tradate, si terrà il Gruppo 3 del calendario moto d’epoca. Motoclub organizzatore: Amatori Moto Frera. Info su Federazione Motociclistica Italiana.

Wannabe – Sport and Party Heroes | 2^ edizione

Venerdì 12 Luglio – Domenica 14 Luglio

Comincia venerdì la serie di gare sportive tutte particolari e open di #Wannabehero. Si potrà partecipare e assistere a competizioni tipiche di street sport e di spot pubblicitari di videogames.

Sabato basket 3 vs 3 maschile delle squadre qualificate ai gironi

maschile delle squadre qualificate ai gironi Domenica le finali maschile

E’ consentito prender parte alle competizioni se si ha più di 16 anni. Gareggiano un massimo di 5 giocatori a squadra.

Anche le ragazze possono prender parte alla competizione con le stesse regole valide per i ragazzi, ma il loro ALL-DAY sarà domenica.

Altro sport di grande attenzione e già frequentato da giocatori molto famosi è il calcio in gabbia 3 vs 3. Anche in questo caso c’è sia la competizione maschile che quella femminile. E anche in queste gare la suddivisione sabato e domenica sarà identica.

Sabato calcio in gabbia 3 vs 3 fasi eliminatorie

Domenica calcio in gabbia 3 vs 3 fasi finali

Diversa la situazione per il Green Volley 4 vs 4 misto. I giocatori per squadra saranno 6 , mentre resta valida l’età dei 16 anni. Il programma:

Sabato Green Volley fasi qualificatorie

Domenica Green Volley fasi finali

Molto particole e poco diffuso, perciò ancor più attraente è il calcio tennis. Stesse regole e stesso programma dei calendari precedenti:

Sabato Calcio tennis fasi di qualificazione

Domenica Calcio tennis fasi finali

Per chi volesse iscrivere dovrà presentarsi presso i campi da gioco nell’Area Feste, via degli Atleti 1, Vimercate. Per info sulle iscrizioni e gli orari vedi Eventibride.

Bisport Sovico 2019

Sabato 13 Luglio

Altra giornata di sport da vivere, a cui partecipare o al quale assistere è quello di Sovico. Sabato 13 Luglio ci sarà una full immersion di competizioni divise in:

Basket 3vs3 a metà campo – 16 squadre partecipanti

Beach volley 4vs4 – squadre da 4 a 8 misti

Le iscrizioni sono chiuse, per cui si attendono solo le gare!

Il ritrovo per gli atleti è alle 13, con la registrazione delle squadre.

Alle 14:00 iniziano le sfide.

Alle 19:30 c’è la pausa con il GIOCO APERITIVO

E si riprende di sera con le fasi finali e le premiazioni.

Appuntamento sabato 13 Luglio presso Area Spettacoli, Vicolo degli Alpini 20, Sovico.

Calendario Enduro Luglio 2019

Domenica 14

Gare di Minicross

Organizzate dal Motoclub Arsago Corse si correranno le gare di campionato regionale motocross/minicross per le categorie 125 Juniores e Senior – Challenge – Minicross. Appuntamento al Crossdromo Acqua Negra, dalle parti di Cadrezzate, vicino a Varese. Info su modalità e come raggiungere la località sul sito ufficiale dei calendari regionali 2019.

Gare di moto d’epoca

Il motoclub Valvassina V. Ciresa organizza le gare del Trofeo Regionale per il Gruppo 2. Località Primaluca, vicino a Lecco. Info su modalità e come raggiungere la località sul sito ufficiale dei calendari regionali 2019.

30° edizione del Festival dei giovani

Dal 5 al 7 luglio

Il 5 luglio prenderà il via il Festival dei Giovani per il canottaggio. È l’evento remiero giovanile più importante dell’anno. Per gli under 14 saranno presenti 128 società partecipanti per una tre giorni competitiva e adrenalinica. Oltre alle sfide di canottaggio, ci saranno poi divertimenti e varie iniziative grazie alla creazione del Villaggio dello sport, con la partnership di Kinder+sport. Si potrà giocare a ping-pong, basket o calcio balilla.

Oltre allo sport, che verrà promosso come sana attività fisica, c’è spazio anche per la cultura. Infatti verranno organizzati dal gruppo CAP dei percorso formativi sull’acqua.

Per la prima volta Milano ospita l’edizione del Festival dei Giovani del canottaggio, per volontà della Federazione Italiana Canottaggio e del Comitato Lombardia. La risonanza dell’evento è tale che ci sarà un’apertura con tanto di tripode ad anticipare le future Olimpiadi Invernali del 2026.

Il programma così suddiviso:

Ore 09.30 l’accreditamento

Ore 12:00 le gare

Ore 18:00 la grande cerimonia d’apertura

Domenica 7 gare finali

Domenica ore 15:00 le premiazioni

Rally 4 regioni

5 luglio e 6 luglio

Torna dalle parti di Stradella (zona Pavia) il mitico e storico Rally 4 regioni. Detto storico non a caso. Quest’anno infatti oltre a quello moderno ci sarà anche la gara fra le auto-rally più longeve. C’è grande attesa per questa tradizionale corsa-rally che è in voga da più di quarant’anni e che coinvolge come sempre gli abitanti dell’Oltrepò Pavese.

Tutti gli eventi del calendario Enduro

7 Luglio

Altro sport che è molto in uso in estate è certamente l’enduro, con le sue mille categorie. Ecco il calendario con gli eventi del fine settimana.

A Gardone V.T . dalle parti di Brescia gareggeranno le categorie: Top class, Codice, Cadetti, Junior, Senior e Lady . Motoclub organizzatore: Gardone V.T.

. dalle parti di Brescia gareggeranno le categorie: . Motoclub organizzatore: Gardone V.T. A Bosisio Parini dalle parti di Lecco ci sarà il campionato regionale di motocross. Gareggeranno le: MX1, MX2, Veteran, Superveteran e Maste r. Motoclub organizzatore: Parini.

dalle parti di Lecco ci sarà il campionato regionale di motocross. Gareggeranno le: r. Motoclub organizzatore: Parini. A Ponte di Legno, sempre dalle parti di Brescia, ci sarà il campionato regionale valevole per il C.R. delle TR, Minitrial, Vintage, Vintage Expert e Femminile A. – Motoclub organizzatore: Dynamic Trial.

Invece per quanto riguarda le gare di moto d’epoca appuntamento a Luino, vicino a Varese, per il concorso eleganza. Motoclub organizzatore: Nino Manzoni.

Milano Volley Week: dal 14 al 23 giugno

Dal 14 al 16 giugno la tappa del campionato italiano di beach volley in Largo Beltrami, nei pressi della Torre del Filarete al Castello Sforzesco. Qui si sfideranno i migliori giocatori maschili e femminili in coppia per le partite nazionali del campionato di beach volley.

Nell’occasione, in accordo con l’assessore allo sport Roberta Guaineri, si aprirà la grande festa del volley a Milano: la Milano Volley Week.

Non solo la possibilità di assistere alle sfide fra i campioni e le campionesse del beach, ma una vera e propria manifestazione sportiva aperta a tutti. Vicino ai campi da gioco saranno infatti presenti stand e chioschi per godersi al meglio le partite e conoscere il mondo della pallavolo

Piazza Gae Aulenti: dieci giorni di beach volley

Infatti in Piazza Gae Aulenti verranno promossi una serie di eventi sportivi, aperti a tutti, con la possibilità di divertirsi e giocare a beach. Dieci giorni di musica, sport, eventi e ospiti sia per avvicinare il pubblico cittadino alla pallavolo e al beach volley sia per animare la città. Ci sarà infatti un vero e proprio villaggio del volley!

L’inaugurazione del nuovo Palalido: la Nations League dal 21 al 23 giugno

Per chiudere in bellezza la Milano Volley Week dal 21 al 23 giugno, al nuovo Palalido, Allianz Cloud, verrà ospitata la Nazionale Italiana di pallavolo maschile, in occasione delle tre sfide di Nations League contro i campioni in carica della Polonia, l’Argentina e la Serbia.

21 giugno ore 20:00 Italia-Serbia

22 giugno ore 20:00 Italia- Argentina

23 giugno ore 20:00 Italia – Polonia

Come arrivare all’Allianz Cloud con i mezzi

Presso l’Allianz Cloud di Piazza Stuparich a Milano. Per arrivare all’Allianz Cloud si può utilizzare la M1, fermata Lotto e poi proseguire a piedi per circa 5 minuti oppure la M5, fermata San Siro e poi proseguire in direzione piazzale Lotto per circa venti minuti.

Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari giugno ore 20:30

Il weekend sportivo di Milano si apre stasera con gara-2 di basket fra Armani Exchange e Banco di Sardegna Sassari.

Come ben spiegato nello speciale dedicato all’Olimpia si tratta di una partita di semifinale importantissima per il prosieguo di Milano verso la conquista del secondo campionato italiano.

Venerdì 31 maggio Armani Exchange-Banco di Sardegna Sassari, Mediolanum Forum ore 20:30

1-2 Giugno: due giorni supersportivi all’Arena Civica per persone disabili

In concomitanza con il programma della Festa della Repubblica, l’Arena Civica di Milano si prepara a una vera e propria festa sportiva. Con il titolo “Quanta fretta ma dove corri?!” l’arena milanese si prepara a un programma fitto, innovativo e divertente che congiunga l’attività sportiva a quella solidale. Organizzata dalle associazioni Handicap su la testa e Belli di Notte, la doppia giornata prevede un’infinità di gare sportive dalla mattina alle 09:30 fino alle 00:30 del 2 giugno, compresa la proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions League fra Liverpool e Tottenham.

Il programma di Quanta fretta ma dove corri?!

Oltre a gare di basket integrato, green volley misto 4vs4, calcio femminile, calcio e bocce, ci sarà l’occasione per assistere a esibizioni di karate integrato, aikido integrato e e soft circus. Altra grandissima novità sarà poi vedere dal vivo le gare di climbing wall, cioè le arrampicate su pareti artificiali.

In serata poi sono previsti jazz session e dj session con artisti di fama italiana e internazionale. Per il programma dettagliato visitate la pagina Facebook di Quanta fretta ma dove corri?!

Domenica 2 giugno: la F1 a pedali a Bresso

Ma se siete appassionati di sport pazzi o davvero molto originali, non potete perdervi la prima gara stagionale di F1 a pedali al velodromo Parco Nord di Bresso. Si tratta della prima prova del campionato 2019 e sarà organizzata da F1 a pedali e DateciPista.

Anche qui dopo la gara si darà il via a premiazioni e rinfreschi.

Il programma prevede prove libere, cronometrate e gara effettiva. Per ogni info visitate direttamente il sito di F1 a Pedali.

Il 26 maggio sarà una giornata per soli sportivi. Prima la tappa del giro che giungerà a Como, poi le grandi sfide di San Siro e del Mediolanum Forum

Inter-Empoli: domenica 26 maggio

Inter-Empoli, come già spiegato nel nostro speciale sul calendario San Siro, non sarà una sfida banale. Anzi da una parte la salvezza e dall’altra la Champions. Per un incrocio avvincente e imprevedibile.

Inter-Empoli: domenica 26 maggio ore 20:30 stadio Meazza di Milano (M5 – fermata Lotto)

Olimpia Milano – Sidigas Avellino: domenica 26 maggio

In contemporanea al Forum di Assago l’Olimpia Milano affronterà la Sidigas Avellino per gara -5 dei quarti di finale di basket. Una sfida mozzafiato e non scontata, come indicato nel nostro speciale sulle partite al Forum.

Armani Exchange – Sidigas Avellino: domenica 26 maggio ore 20:30 Mediolanum Forum di Assago (M2- fermata Assago)

Il Giro d’Italia arriverà a Como

Domenica 26 maggio il giro d’Italia partirà da Ivrea per arrivare a Como alle 17:35 circa. Si tratta della tappa più lunga della corsa iridata in rosa e c’è grande attesa per veder sopraggiungere i campioni italiani e stranieri più accrediti alla vincita finale. Fra le salite più attese, in particolare, quelle che potranno esaltare gli appassionati ci saranno: quella del Ghisallo, Colma di Sormano (senza Muro), il Civiglio e il San Fermo.

Il 26 maggio le finali del trofeo Bonfiglio

E domenica 26 maggio, in mezzo a così tanti eventi sportivi per i milanesi e i lombardi, arriveranno anche le attesissime finali del Trofeo Bonfiglio. Le partite saranno visibili anche in TV sul canale digitale Supertennis.

Trofeo Bonfiglio: finale maschile e femminile presso il Tennis Club Milano Bonacosa, via Arimondi

18 maggio: inizio del trofeo Bonfiglio

Come anticipato mesi fa in questo spiegone (vedi sezione eventi sportivi a maggio) fra due giorni prenderà il via il trofeo di tennis juniores più rappresentativo della città di Milano. Al pari delle NEXT GEN ATP di novembre. Si tratta della 60esima edizione del trofeo Bonfiglio, che si svolgerà presso il Tennis Club Milano di via Arimondi.

Oltre 200 atleti sono pronti a sfidarsi, per un tabellone che prevede il singolare e il doppio (64 quelli di singolare, qualificazioni e main draw maschile e femminile, e da 32 quelli dei doppi). Per molti addetti del settore il torneo Bonfiglio è considerato il 5° slam dell’anno e fra le stelle che hanno calcato questi campi si potrebbe citare anche un solo nome: Alexander Zverev.

Quest’anno l’attenzione è tutta sul vincitore dell’edizione precedenti Andreev Adrian e la campionessa danese Clara Tauson (classe 2002).

Il programma del torneo

Il 18 maggio prenderanno il via le qualificazioni e poi il 26 maggio ci saranno le finali (trasmesse in TV dal canale digitale Supertennis).

Inter-Chievo: 13 maggio

Se siete appassionati di calcio interisti non potete perdervi lunedì sera la terzultima partita dell’Inter in questo campionato di serie A. Come indicato nel nostro speciale sulle partite a San Siro, lunedì ci sarà Inter-Chievo. Sarà l’occasione per chiudere definitivamente il discorso Champions e terzo posto.

Se, viceversa, siete fans dei motori, allora non potete perdervi la tre giorni di Monza. Infatti dal 10 al 12 maggio saranno protagoniste le auto da corsa Le Mans.

Le Mans a Monza: 4 Hours of Monza

Dal 10 al 12 maggio a Monza, al solito autodromo di via Vedano 5, ci saranno le gare delle Le Mans. Si tratta della seconda gara stagionale delle European Le Mans series. In gara per quattro ore ci sono i prototipi LMP2 e LMP3 e le vetture LMGTE.

Fra oggi e domani sono previste le seguenti sfide:

European Le Mans Series

Michelin Le Mans Cup

Aston Martin Masters Endurance Legends

Motoraduno scooters e motociclette anni 50′ e 60′

Un evento molto particolare ci sarà per gli appassionati di moto i giorni 4 e 5 maggio dalle parti di Salò. Infatti per onorare il grande boom economico di cinquant’anni fa saranno messe a disposizione del pubblico alcune tipologie di motociclette e di scooters, che hanno fatto la fortuna della generazione del dopo guerra in Italia.

Fulcro dell’incontro sarà il lungo lago di Salò, dove le due ruote resteranno esposte per tutta la giornata del 4 maggio.

Chi in possesso di una di queste moto storiche domenica 5 maggio potrà aggregarsi a un gruppo di motociclisti che raggiungeranno la località gardesana di Tresnico per un pranzo con prodotti locali . Le due ruote da collezione poi torneranno di nuovo nel pomeriggio in esposizione presso il lungo lago di Salò.

Milan-Bologna: ultima speranza Champions

Lunedì 6 maggio invece a San Siro andrà in scena l’ultimo posticipo della 35°esima giornata di A. Di scena ci saranno il Milan di Gattuso contro il Bologna di Mihajlovic. Per i rossoneri, qualora i risultati del fine settimana fossero favorevoli, potrebbe essere davvero l’ultimo treno per la Champions. Il Bologna, invece, è in serie positiva da un po’, ha quasi acquistato la salvezza e giocherà senza stress.

Probabili formazioni Milan- Bologna

Anche se siamo soltanto a venerdì, stasera la giornata di A si aprirà con il derby torinese. Poi a seguire si giocherà sabato e domenica come indicato nel nostro calendario San Siro.

Per il Milan di Gattuso i guai sono tanti. Innanzitutto la recentissima notizia di Caldara, che si è infortunato nuovamente e ha finito la propria stagione. Poi mancheranno Calabria e Conti. La sorpresa quasi sicura sarà la panchina di Suso a favore di un più spunto 4-3-1-2 con Paquetà dietro a Piatek e Cutrone. A centrocampo, vista la situazione di Bakayoko, potrebbe giocare Biglia. In difesa senza Romagnoli giocheranno Zapata e Musacchio.

Milan: Donnarumma, Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez, Biglia (Bakayoko), Kessiè, Calhanoglu, Paquetà, Piatek e Cutrone.

Il Bologna avrà squalificati Soriano e Mbaye. Pronti Calabresi e Poli. Per l’ex dal dente avvelenato Mihajlovic la scelta verterà sul 4-3-3 degli ultimi tempi. Con Pulgar e Dzemaili, poi tridente con Orsolini, Sansone e Palacio. L’allenatore serbo qui ha già fatto il colpaccio contro l’Inter e potrebbe ripetersi.

Bologna: Skorupski, Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks, Pulgar, Poli, Dzemaili, Orsolini, Palacio e Sansone.

Dove vedere Milan-Bologna in TV ?

La sfida del Meazza sarà trasmessa in TV da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251e in streaming sull’applicazione di Skygo.

Il giorno 27 aprile sarà il giorno del derby d’Italia come già vi avevamo anticipato nel nostro calendario partite San Siro. Potrebbe essere l’ultima volta che Cristiano Ronaldo apparirà a Milano? Chi lo sa.

Domenica 28, invece, per gli appassionati di uno sport davvero particolare ci sarà un evento imperdibile: trekking acquatico sui Navigli.

E sempre domenica l’Armani Exchanghe di Milano ospiterà Sidigas Avellino per la Lega Serie A di basket al Forum di Assago.

Il derby d’Italia: probabili formazioni e dove vederla in TV

L’Inter se dovesse vincere sabato 27 potrebbe avere la certezza matematica della qualificazione Champions per la prossima stagione. La Juve, neo campione d’Italia, va a Milano per tradizione e orgoglio.

La squadra di Spalletti ha recuperato Brozovic, che giocherà in mediana insieme a Vecino e al più avanzato Nainggolan. La difesa resta stabile a 4 con D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah più capitan Handanovic. Dubbio in attacco per la punta centrale: Lautaro Martinez o Icardi? Spalletti ancora non ha sciolto il dubbio. Sulle fasce sono sicuri Politano e Perisic.

La Juve si presenta a Milano con un po’ di acciacchi e un po’ di infortunati: Khedira, Mandzukic, Dybala, Douglas Costa, Bentancur , Perin e Caceres. La formazione resta lo stesso formidabile. Ronaldo in attacco con Bernardeschi (o Kean?) e Cuadrado. Mediana a tre con Pjanic, Matuidi e Can. Difesa a 4 con uno fra Alex Sandro o Spinazzola, Bonucci, Chiellini e Cancelo o De Sciglio. In porta il polacco Szczesny.

Dove vederla in TV ?

La sfida del Meazza sarà trasmessa su DAZN, sia in TV che su PC o smartphone tramite l’APP collegata.

Domenica giornata di trekking sul Naviglio

Domenica 28 aprile alle ore 10:00, per gli appassionati di sport sui Navigli arriverà la giornata del trekking. Organizzata da ATA, Associazione Trekking Acquatico, consiste in una gara di nuoto per 15 volontari. La competizione si chiuderà con l’arrivo alla Darsena, in piena piazza Ventiquattro Maggio. Durante la sfida verrà collaudato il nuovo zaino Lontra, strumento essenziale per praticare questa disciplina.

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano e della Protezione Civile Subacquea del Comune di Milano, che ha verificato la sicurezza del nuovo zaino.

Armani Exchange – Sidigas Avellino

E infine, per gli appassionati di basket si ricorda che la squadra cittadina dell’Olimpia Milano sarà di scena al Forum di Assago contro la Sidigas di Avellino alle 20:45.

Venerdì 19 aprile la squadra femminile di pallavolo della Saugella Monza affronterà per la prima volta in vita sua una semifinale del campionato nazionale italiano. Mentre a San Siro c’è grande attesa per un inter-Roma da spareggio-Champions.

Saugella Monza – Imoco Volley

Continuare un sogno e un’impresa come fatto in Challenge Cup meno di un mese fa. La squadra femminile di Monza (la più rappresentativa della Lombardia in questo momento) è pronta ad affrontare la sua prima semifinale di Samsung Volley Cup. Un grandissimo evento per la pallavolo femminile brianzola e lombarda. Un’impresa che va oltre le aspettative e che potrebbe coronare una stagione già sorprendente.

Saugella Monza – Imoco Volley 19 aprile ore 20:30 alla Candy Arena di Monza (Candy Arena. via G.B. Stucchi –M1 fermata Sesto F.S. – autobus Z314 ). Per info sui biglietti consultare il sito della Vero Volley).

Inter-Roma: scontro Champions

Grande evento poi a San Siro, dove la squadra nerazzurra di Spalletti affronterà sabato 20 aprile la Roma di Ranieri. Una partita già di cartello nel nostro speciale San Siro e che oggi ha ancora più valore. Se l’Inter dovesse vincere, avrebbe la certezza quasi matematica del terzo posto. Se dovesse perdere, potrebbe ritrovarsi i cugini ravvicinati (qualora vincesse a Parma) insieme alla stessa Roma. In caso di parità, i nerazzurri resterebbero comunque in una situazione sicura. I giallorossi non sono un cliente facile e questa sfida ha sempre riservato sorprese e parecchi goal.

Inter- Roma: probabili formazioni

Gli uomini di Spalletti hanno recuperato psicologicamente un Icardi che a Milano ancora deve tornare al goal. Accanto a lui ci saranno probabilmente Perisic e Politano. U nNainggolan in discreta condizione giostrerà come collegamento fra la trequarti e il pacchetto arretrato formato da Vecino e Gagliardini. Solida e consueta difesa a 4 con D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah. In porta Handanovic, ormai capitano e uomo simbolo.

La Roma che ha ritrovato due vittorie dopo i turbolento periodo precedente si presenta a San Siro con un solo o quasi risultato positivo: vincere. Infatti sarebbe l’unico modo per restare attaccati al Milan ed evitare un passo indietro verso Lazio e Atalanta.

Ranieri vuole una squadra d’attacco e propone un quartetto propositivo con Dzeko (uomo mercato nerazzurro) , Kluivert, Zaniolo e Pellegrini. Anche qui la mediana sarà a due con Nzonzi e Cristante a sostituire il fondamentale capitan De Rossi, la cui assenza peserà notevolmente. Anche qui confermata la disposizione difensiva a quattro con Fazio e Manolas centrali e i due terzini saranno Kolarov e Florenzi. In porta di nuovo il portiere, più che mai in forma, Mirante.

Inter-Roma: dove vederla in TV

La sfida per i tifosi che non si recheranno a San Siro sarà visibile sui canali di Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (201 del satellite). Per gli appassionati di streaming, invece, la piattaforma a cui fare riferimento è quella di Skygo.

Per tutti gli appassionati e appassionate di pallavolo è imperdibile l’appuntamento di lunedì 15 aprile. Saugella Monza contro Unet E-Work per un gara -3 decisivo

Saugella vs Unet E-Work playoff

In Champions Challenge s’è da poco determinato il derby italiano fra Imoco Conegliano e Gorgonzola Novara nella finale decisiva. Intanto nei quarti di playoff continua il testa a testa fra Saugella Monza e Unet E-Work Busto Arsizio. Dopo la vittoria delle bustocche in gara -1, alla Candy Arena di Monza la squadra monzese pareggia con uan vittoria più che mai meritata per 3-1. La sfida di sabato ha visto una Saugella sempre in partita e quasi mai timorosa della squadra avversaria. Fra le migliori in campo Orthmann con 24 punti e Buijs con 13 punti. Busto regge fino a un certo punto grazie al grinta della capitana Gennari e ai colpi di Meijners (24 punti pure per lei).

Le parole di mister Falanga: sarà dura, ma ce la giochiamo

Così mister Falanga nel dopo partita: “Siamo ancora vivi, questo era importante. Sapevamo che era dura, ma siamo riusciti nel nostro intento. Ora lunedì sarà ancora più dura, perché sono una squadra fortissima, ma sappiamo che possiamo farcela“.

Lunedì il rush finale, con la gara determinante per la semifinale di Samsung VolleyCup.

Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio lunedì 15 aprile ore 20:30 alla Candy Arena. via G.B. Stucchi –M1 fermata Sesto F.S. – autobus Z314 ). Per info sui biglietti consultare il sito della Vero Volley.

Sarà un weekend ad altissima tensione agonistica per tutti gli appassionati di sport milanese: a San Siro Milan-Lazio, sfida Champions; a Monza gara-2 dei playoff femminili e infine la gara di barchette all’idroscalo domenica

Milan-Lazio sabato 13 aprile ore 20:30

Sabato 13 aprile, come indicato nel nostro calendario di partite a San Siro, andrà in scena per la serie A una sfida adrenalinica come non mai.

Il Milan di Gattuso contro la Lazio di Inzaghi. In palio c’è ben più di mezzo pass per la prossima edizione della Champions League. Due squadre che arriva da un momento poco positivo e che non possono né perdere e forse nemmeno pareggiare. Hanno un solo e unico obiettivo: vincere.

Milan-Lazio: probabili formazioni

I rossoneri ancora non sono certi di aver recuperato Paquetà dall’infortunio recente. Donnarumma, altrettanto, non sarà della partita. Porta, dunque, affidata a Reina.

Difesa a 4 con Musacchio o Caldara accanto a Romagnoli, quindi Calabria a destra e Rodriguez a sinistra. Centrocampo a tre con Bakayoko, Kessiè e Calhanoglu. Tridente d’attacco: Suso, Piatek e Borini.

La Lazio si presenta senza Radu e con la difesa a tre Acerbi, Luiz Felipe e Bastos. A centrocampo Romulo a destra esterno alto, poi Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Luis Alberto e Lulic. Davanti il bomber Immobile e Correa.

Milan-Lazio: dove vederla in streaming?

La partita sarà trasmessa dalla piattaforma TV DAZN, utilizzabile anche in streaming su smartphone e tablet o pc.

Saugella Monza-Unet E-Work Busto Arsizio sabato 13 aprile ore 20:30

Non solo calcio, dunque, ma anche volley. La squadra monzese della Saugella affronterà in gara-2 dei playoff la lombarda Unet E-Work di Busto. Entrambe esaltate dai successi di coppa e pronte a darsi battaglia per la semifinale.

In gara-1 al Palayamamay di Busto la partita è finita 3-2. Dunque la sfida è aperta. Per le bustocche la vittoria sarebbe il via card per le semifinali; Monza, però, farà di tutto per evitare l’eliminazione. Le ragazze monzesi, poi, sono state recentemente premiate con la Medaglia della Luna e una rosa bianca dal comune di Monza. Il merito è quello di aver vinto la Challenge Cup e aver reso Monza una delle squadre italiane di volley più importanti nel panorama europeo.

Saugella Monza- Unet E-Work Busto Arsizio sabato 13 aprile ore 20:30 Candy Arena di Monza.

Domenica una grande gara di barchette a vela all’Idroscalo

Si chiuderà questo weekend sportivo con la curiosa gara di barchette all’Idroscalo di Milano. La competizione avrà inizio alle ore 14,30 e terminerà alle 17.

L’ingresso è libero e gratuito e la gara partirà dalla zona Riviera Est del parco urbano.

Le barchette a vela che si sfideranno sono state costruite dai ragazzi dell’oratorio SS.MM Nereo e Achilleo di Milano.

Per info visitate il sito ufficiale dell’idroscalo.

Finita la Regular Season questo fine settimana prende il via il momento frizzante dei play-off femminili di serie A1

Derby lombardo: Monza vs Busto Arsizio domenica 7 aprile

Sarà un derby tutto regionale quello che si presenta nel calendario dei play-off di Serie A1 femminili. Lo scontro fra le due regine delle coppe della scorsa settimana. Da un parte, infatti la vincitrice (per la terza volta) della CEV Cup e dall’altra la neo campionessa di Challenge Cup, ovvero Unet E-Work Busto Arsizio vs Saugella Monza.

Peccato che da questo quarto di playoff il volley lombardo perderà una delle due contendenti alla vittoria finale.

Due formazioni che sono arrivate quasi appaiate in classifica finale ed è quindi giusto che si giochino l’accesso alle semifinali una contro l’altra. La vincente affronterà quella che vincerà la sfida fra Conegliano contro Cuneo.

Gara -2 si giocherà, invece, alla Candy Arena di Monza sabato 13 aprile.

Gara -1 Unet E-Work vs Saugella Monza sabato domenica 7 aprile ore 17:00 al Palayamamay di Busto Arsizio (via Gabardi 43 Busto Arsizio – M5 Domodossola – F.S. Busto Arsizio – bus 3 o 33, fermata Largo Kennedy).

Gara 2 play-off Superlega maschile

Ma non saranno solo i play-off femminili a tenere accesa la passione degli appassionati di volley. Infatti, seppur arrivano da due pesanti sconfitte anche Vero Volley Monza e Revivre Axopower Milano saranno di scena nei propri palazzetti di casa. Si giocano, infatti, il tutto per tutto contro le rispettive avversarie. Per info e biglietti vedete il sito di Unet E-Work Busto Arsizio.

Revivre Axopower Milano vs Azimut Leo Shoes Modena (Gara-1 0-3) sabato 6 aprile ore 18:00 al Palayamamay di Busto Arsizio (via Gabardi 43 Busto Arsizio – M5 Domodossola – F.S. Busto Arsizio – bus 3 o 33, fermata Largo Kennedy). Info biglietti sul sito della squadra di Milano.

Vero Volley Monza vs Sir Safety Conad Perugia (Gara-1 0-3) domenica 7 aprile ore 18:00 alla Candy Arena di Monza (via G.B. Stucchi –M1 fermata Sesto F.S. – autobus Z314 ). Per info sui biglietti consultare il sito della Vero Volley.

Inter-Atalanta: domenica 7 aprile

Ricordiamo inoltre che l’Inter sarà di scena a San Siro per Inter-Atalanta domenica pomeriggio alle 18:00. Vedi tutto il calendario completo delle sfide che si giocano a San Siro.

Fra gli eventi sportivi di Milano 2019 è arrivato il momento degli eventi su due o quattro ruote

Milano-Sanremo: primo appuntamento degli eventi motori a Milano e Monza

La stagione degli eventi sportivi per gli appassionati di due ruote e quattro ruote si aprirà alla fine di marzo (giorno 28) con la storica Milano-Sanremo. Quindi a proseguire ci saranno Milano Rally Show, GP di Monza e Monza Rally Show. Ma saranno moltissimi gli eventi che vedranno gareggiare auto e moto fino a novembre inoltrato.

La due giorni di pallavolo lombardo

Una settimana quella che comincia domani da sogno per la pallavolo lombarda e italiana. Incredibile, ma vero mercoledì sera potrebbero esserci tre squadre campionesse d’Europa.

Busto Arsizio- CSM Volei Alba Blaj

Si comincia martedì sera con la finalissima di CEV Cup 2019 fra la squadra della E-Work di Busto Arsizio e l’avversaria rumena della Alba Blaj. Alle ragazze di Mencarelli basteranno solamente due set vinti e poi saranno campionesse. Infatti l’andata, in terra rumena, è finita per un successo rotondo di 3-0.

Il palazzetto del Palayamamay è in attesa trepidante. Sono previsti 4000 biglietti venduti e altri saranno disponibili dopo le 19 (orario apertura dei cancelli) per il primo e il secondo anello. Per le prevendite basta consultare il sito di vivaticket.

Busto C’EV

La cittadina di Busto Arsizio ha chiamato a raccolta da una settimana tutto il popolo degli sportivi e appassionati lombardi. Da giovedì 21, infatti, è stata l’iniziativa Busto C’EV. Centinaia di locandine in giro per i negozi dei centri commerciali e numerosi volantini nei punti più noti della città. L’intento è spingere i lombardi al successo anche attraverso il pubblico.

La quinta finale europea per l’E-Work di Busto Arsizio

Per la squadra E-Work di Busto è questa la quinta finale europea della propria storia. E anche in questo caso si sta diffondendo in rete l’hashtag lanciato dalla società ##UYBAblaj. L’allenatore delle ragazze di Busto predica giustamente calma e prudenza, ma la capitana insieme a tutte le compagne si augura un martedì sera di festa.

26 marzo ore 20:30 Busto Arsizio E-Work – Alba Blaj – Palayamamay (via Gabardi 43 Busto Arsizio).

Dove vedere la finale fra E-Work Busto Arsizio e Alba Blaj

Per tutti quelli che non potranno andare a fare il tifo sugli spalti, ricordiamo che la finale sarà visibile in streaming sia su DAZN sia su www.eurovolley.tv, livescore sulla pagine Facebook UYBA Volley.

Saugella Monza – Aydin: Challenge Cup 2019

Ma i successi della pallavolo femminile lombarda potrebbero non fermarsi qua. C’è un’altra finale che attende un’altra squadra di volley. Questa volta è la Saugella Monza di Migule Angel Falasca a giocarsi contro la squadra turca dell’Aydin il trofeo della Challeng Cup 2019. Dopo il successo dell’andata per 0-3 , la squadra monzese è vicinissima a celebrare non solo la prima finale europea storica, ma addirittura un probabile successo. Anche in questo caso bastano due set per potersi garantire la coppa.

L’appuntamento dunque con questa possibile impresa (finale di ritorno) è mercoledì 27 marzo alle 20:30. La sfida si giocherà nella casa lombarda della Candy Arena di Monza.

Per info sulla Candy Arena e biglietti visitate il sito Vero Volley Monza.

27 marzo ore 20:30 Saugella Monza – Aydin BBSK – Candy Arena (via G.B. Stucchi –M1 fermata Sesto F.S. – autobus Z314 ).

E i successi brianzoli potrebbero non concludersi ancora. Nello stesso orario e nello stesso giorno la squadra maschile della Vero Volley si giocherà il tutto per tutto, dopo una finale di andata vinta al tie-break contro il Belgorod, in trasferta. Se anche i ragazzi di Fabio Soli dovessero vincere la finale di ritorno in Russia per la pallavolo lombarda potrebbe essere un successo senza precedenti. In bocca al lupo a tutte e tre le squadre che fra domani sera e mercoledì in casa e fuori casa porteranno adrenalina ed emozioni agli appassionati di pallavolo.

Dirette Saugella Monza e Vero Volley su DAZN

La finale delle 17 della Vero Volley maschile e quella femminile della Saugella Monza saranno proposte via streaming anche dallA piattaforma DAZN.

Milano-Sanremo: primo appuntamento degli eventi motori a Milano e Monza

La stagione degli eventi sportivi per gli appassionati di due ruote e quattro ruote si aprirà alla fine di marzo (giorno 28) con la storica Milano-Sanremo. Quindi a proseguire ci saranno Milano, Rally Show, GP di Monza e Monza Rally Show. Ma saranno moltissimi gli eventi che vedranno gareggiare auto e moto fino a novembre inoltrato.

Vero Volley Monza-Belogorie Belgorod: tutto è pronto per la finale

Domani sera per le 20,30 alla Candy Arena di Monza la squadra maschile della Vero Volley Monza affronterà la squadra russa della Belogorie Belgorod per la prima finale europea della propria storia. Per la squadra di Beretta è una grandissima occasione sia di fronte al proprio pubblico che per la storia di questo club. C’è la reale possibilità di vincere la Challenge Cup. La squadra russa, però, non è affatto un avversario semplice.

I monzesi sono in forma smagliante e hanno appena ottenuto in campionato la possibilità di giocarsi i playoff scudetto. In Europa quest’anno hanno realizzato 7 vittorie e una sola sconfitta.

Appuntamento per tutti gli appassionati di volley alla Candy Arena (via G.B. Stucchi –M1 fermata Sesto F.S. – autobus Z314 ).

Per info sulla Candy Arena e biglietti visitate il sito Vero Volley Monza.

Milano-Sanremo: primo appuntamento degli eventi motori a Milano e Monza

La stagione degli eventi sportivi per gli appassionati di due ruote e quattro ruote si aprirà alla fine di marzo (giorno 28) con la storica Milano-Sanremo. Quindi a proseguire ci saranno Milano, Rally Show, GP di Monza e Monza Rally Show. Ma saranno moltissimi gli eventi che vedranno gareggiare auto e moto fino a novembre inoltrato.

Eventi sportivi marzo 2019: la novità degli Harlem Globetrotter e la classica Milano-Sanremo

Il mese di marzo aprirà la stagione del basket più divertente al mondo.

Al Forum di Assago arriveranno i leggendari Harlem Globetrotter. La squadra americana più pazza e simpatica del basket è pronta per una mini tourneè italiana. Dopo essere passati per Casale Monferrato, Reggio Emilia e Firenze, saranno pronti con il loro show artistico a Milano il giorno 2 marzo. Poco prima della sfida fra Olimpia e Fiat Torino.

2 marzo 2019 – Harlem Globetrotter. Ore 19:30 – Forum di Assago, Milano.

Per l’acquisto dei biglietti fate riferimento al sito del Mediolanum Forum di Assago.

Lo stesso fine settimana andranno in scena la decima e la nona giornata di ritorno dei campionati maschili e femminili di volley. Per le donne si giocheranno le seguenti sfide lombarde:

E-work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia. Ore 17:00, PalaYamamay di Busto Arsizio (3 marzo).

Zanetti Bergamo – Reale Mutua Fenera Chieri. Ore 17:00 al Pala Agnelli di Bergamo (3 marzo).

Per il torneo maschile, invece, toccherà alla squadra di Milano nella decima di ritorno:

Revivre Axopower Milano – Itas Trentino. Ore 18:00 al PalaYamamay di Busto Arsizio (3 marzo).

Soltanto due incontri di pallavolo dalle parti di Milano nella fine settimana del 10 marzo. Per la decima di ritorno femminile andrà in scena il derby lombardo Bergamo-Milano

Club Italia CRAI – Zanetti Bergamo. Ore 17 presso il Centro Federale Donato Pavesi (10 marzo).

L’altro è lo scontro fra la squadra di Monza e

Saugella Team Monza – Lardini Filottrano. Ore 17:00– Candy Arena di Monza (17 marzo).

Vero Volley Monza – Emma Villas Siena. Ore 18:00 – Candy Arena di Monza (17 marzo)

quella di Castellana Grotte:

Vero Volley Monza – BCC Castellana Grotte. Ore 18:00 alla Candy Arena di Monza (10 marzo).

Altra giornata di pallavolo nel fine settimana del 17 marzo. La squadra femminile di Monza sarà impegnata per l’undicesima di ritorno, mentre quella maschile giocherà la dodicesima.

23 marzo: la grande classica Milano- Sanremo

Sarà sabato 23 marzo che si correrà una delle più antiche e onorevoli gare di ciclismo. Quella che partendo da Milano (zona via della Chiesa Rossa) condurrà a Sanremo. Una granfondo storica e imperdibile. Spesso vi partecipano i più importanti corridori del mondo. L’ultimo vincitore fu proprio il campione italiano Nibali. Siamo ormai alla 110esima edizione della “classicissima”.

Gli eventi dell’ultima settimana di marzo 2019

Sia la pallavolo femminile che quella maschile concluderanno il proprio campionato regolare (playoff esclusi) nel mese di marzo.

Alle ore 17 del 24 marzo giocheranno contemporaneamente Unet E-Work Busto Arsizio, Club Italia CRAI e la Zanetti di Bergamo.

Club Italia CRAI – Reale Mutua Fenera Chieri. Ore 17:00, presso il Centro Federale Donato Pavesi (24 marzo).

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci. Ore 17:00, Pala Agnelli di Bergamo (24 marzo).

Unet E-Work Busto Arsizio – Pomi Casalmaggiore. Ore 17:00, Pala Yamamay di Busto Arsizio (24 marzo).

La pallavolo maschile vedrà invece lo scontro fra la Revivre e Perugia, la campionessa d’italia:

Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia. Ore 18:00, Pala Yamamay di Busto Arsizio (24 marzo).

L’ultima partita femminile di scena in Lombardia sarà la sfida lombarda fra Monza e Bergamo.

Saugella team Monza – Zanetti Bergamo. Ore 17:00 presso la Candy Arena di Monza (31 marzo).

Gli eventuali aggiornamenti sulle partite e le date dei playoff di Milano, Monza e Bergamo (volley femminile) e Milano/ Monza saranno possibili solo a conclusione della regular season.

La storica Milano-Sanremo: le auto d’epoca per Monza e Milano

Ma non prende avvio soltanto la stagione ciclistica dallo storico tracciato Milano-Sanremo. Perché le auto d’epoca dopo alcuni giri di ricognizione all’autodromo al Monza Eni Circuit omaggeranno l’undicesima edizione della Coppa Milano-Sanremo con il consueto passaggio per Montenapoleone a Milano centro.

Eventi sportivi aprile 2019: è il momento della Milano Marathon

Aprile si aprirà all’insegna dei motori. Con la data del 17 marzo di Melbourne si avvierà la stagione dei motori. E Monza non starà certo a guardare. Dal 5 al 7 settembre al Monza Eni Circuit si avvieranno le gare dei campionati italiani ACI Sport. In pista le vetture del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, TCR Italy Touring Car Championship, TCR DSG Endurance, Campionato Italiano Sport Prototipi, Porsche Carrera Cup Italia, Mini Challenge e le monoposto del F.2000 Italian Trophy.

Sarà il mese di parile e precisamente il 7 il momento di una delle maratone più importanti d’Italia: Generali Milano Marathon. La rassegna podistica giunta alla sua 19ª edizione è pronta a dare spettacolo per tutta la città. Non una frase di circostanza, ma un vero e proprio percorso che partendo da Corso Venezia circonda tutto il centro storico per snodarsi poi nella zona moderna di City Life, giungere fino al Parco di Trenno di San Siro e poi far nuovamente ritorno verso Porta Venezia. 42 km di un tracciato adatto ai top runner e agli amatori, turistico, atletico e di resistenza.

Con l’appoggio di Generali quale sponsor della manifestazione la città meneghina punta ormai al primato italiano. Lo scorso anno le adesioni sono state più di 25000 tra maratona, staffetta non competitiva, e School Marathon e in ben 5.556 persone hanno tagliato il traguardo rispetto ai 7.000 di partenza. Anche quest’anno la città punta a fare il grande botto!

12-14 Aprile: la 3H of Monza delle Endurance Cup

In questo fine settimana si torna in pista al solito Monza Eni Circuit. Stavolta protagoniste del 3H of Monza saranno le GT 3 targate Blancpain GT Series. Queste ultime si confronteranno con le Gran Turismo della GT4 European Series e Blancpain GT Sports Club, oltre alle veloci monoposto della Formula Renault Eurocup.

Primo evento delle due ruote: Trial European Championship

Fra il 26 e il 28 aprile entreranno in scena anche le due ruote dalle parti del milanese. Le prime gare stagionali vedranno protagoniste le moto trial per il campionato europeo.

Eventi sportivi maggio 2019: le tappe lombarde del Giro e il torneo di Badminton

Il torneo nazionale di Badminton, in particolare la 43esima edizione dei Campionati Assoluti, prenderà il via ufficialmente nei giorni 10-12 maggio di quest’anno.

Oltre a questo torneo, ci sarà poi spazio anche per le competizioni di Para-Badminton.

10-12 maggio Campionati Assoluti di Badminton e Para-Badminton al PalaBadminton di Milano in via G. Cimabue 24.

Le Le mans Series a Monza

Altro appuntamento primaverile con i motori sarà poi quello delle 4 Hours of Monza della European Le Mans Series. Le categorie Le Mans 2,3 e GTE si ripresenteranno a Monza per esaltare tutti gli appassionati.

Giro d’Italia: la tappa lombarda della corsa rosa

Come sempre quando il sole aumenterà la propria presenza nelle vie di Milano e si aprirà la stagione del primo caldo, arriverà il Giro d’Italia. La rassegna iridata di rosa, anche quest’anno non passerà per il capoluogo lombardo, ma farà tappa nella città lacustre.

Il 18 maggio: trofeo Bonfiglio

Il 18 maggio, invece, per tutti gli appassionati di tennis juniores prenderà il via la 60esima edizione del torneo Bonfiglio. Se la NEXT GEN ATP è la rassegna dei campioni del futuro d’autunno a Milano, il Bonfiglio è quella primaverile. Da questo torneo sono usciti molti numeri uno delle classifiche mondiali. E basterà un nome solo, attuale, anzi ormai già Top Player: Alexander Zverev. Sono oltre 200 le giovani stelle attese pronte a confrontarsi fra di loro. L’organizzazione prevede sei tabelloni: 64 quelli di singolare, qualificazioni e main draw maschile e femminile, e da 32 quelli dei doppi.

Il 18 prenderanno il via le qualificazioni, mentre il 26 maggio si avranno le finali. Queste saranno trasmesse in diretta TV dal canale digitale Supetennis.

Giovani stelle: Adrian Andreeev e Clara Tauson

Fra i protagonisti annunciati ci saranno il detentore del titolo Adrian Andreev e la campionessa mondiale juniores Clara Tauson.

Ma oltre ai due campioncini annunciati, ci saranno altre teste di serie non da poco: 7 dei Top 10 del tennis juniores mondiale. Il torneo, conferma, Recalcati (direttore tecnico della manifestazione) è considerato il 5° slam dell’anno e rappresenta la grandiosa finestra attraverso cui farsi conoscere come futuri campioni del tennis. Queste le parole del direttore del torneo, Sergio Palmieri: “È quasi impossibile fare bene al Bonfiglio e poi non diventare protagonisti del tennis che conta”. Una frase per evidenziare la qualità degli atleti presenti il grado di difficoltà che i ragazzi devono affrontare.

Come arrivare al Trofeo Bonfiglio

I campi del torneo saranno siti nella consueta struttura del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa in via Arimondi.

Per raggiungere i campi si possono utilizzare sia la m1 (rossa) sia la M5 (lilla), poi si prende la filovia 90 e si scende all’incrocio fra Via Bartolini e viale Monteceneri.

Trofeo Bonfiglio 18 -26 maggio Tennis Club Milano

Il 26 maggio, infatti, nel corso della 15esima tappa, i corridori si snoderanno in un percorso di 237 km (la tappa più lunga del Giro)che vedrà anche alcune salite notevoli fra cui quella del Ghisallo, Colma di Sormano (senza Muro), il Civiglio e il San Fermo. La partenza sarà dalla città di Ivrea per concludersi nella città di Como.

Due giorni dopo, il 28, la corsa rosa prenderà il via dalla zona di Bergamo, e precisamente, da Lovere, sul lago d’Iseo per inoltrarsi poi fino al Passo del Tonale, nella località di Ponte di Legno (BS). Si tratterà di un tappone di montagna che potrebbe essere fondamentale per la classifica e gli stacchi dei campioni in gara. Fra le cime più note si passerà per il Passo di Gava e lo storico Mortirolo (località Mazzo di Valtellina).

Eventi sportivi giugno 2019: Monza Sport Festival e Milano Rally Show

Monza Sport Festival

Sarà la città di Monza a regalare i momenti di sport più attesi per i milanesi. Prima ancora del Milano Rally Show, ci sarà infatti il Monza Sport Festival.

Le date fissate sono quelle dell’8 e 9 giugno. E nella stessa data è previsto il campionato di Handbike.

Milano Rally Show

Finalmente si hanno le date certe del mastodontico evento Milano Rally Show 2019. Sarà nel fine settimana del 15 e 16 giugno che si svolgerà la rassegna rallystica.

Stavolta si parte del cuore milanese di Piazza della Scala e si passerà poi in piazza Duomo, si passerà per la nuova location allestita a San Siro. Qui sono pronte sfide cronometrate uno contro uno, in orario serale sia intorno allo stadio che nelle curve sopraelevate.

Chiusura, quindi nel fulcro della competizione: la pista Arese, accanto al centro commerciale. Qui, invece, prevarrà per determinare il vincitore la sfida crono, come sempre accade nel rally.

Attenzione che dentro al rally show sarà poi inserita un’apposita sezione Trofeo BMW.

Prevista poi la partecipazione di un giocatore del Milan e uno dell’Inter per animare ancor di più l’entusiasmo. Per ogni informazione su come partecipare e quando presentare le domande info sul sito del Milano Rally Show.

Eventi sportivi luglio 2019

Eventi sportivi agosto 2019

Eventi sportivi settembre 2019: Monza 2019

Nei giorni 6-8 settembre avrà luogo al consueto autodromo di Monza la tappa del campionato mondiale di Formula 1. Sarà il quattordicesimo gran premio, e arriverà subito dopo quello d Spa Francorchamps in Belgio. Sarà l’occasione per poter ammirare le due nuove Ferrari (il nome possibile dovrebbe essere SF72H) di Vettel e del neo acquisto Leclerc. Ricordiamo che la stagione dei motori prenderà avvio il 17 marzo in Australia, a Melbourne.

E sempre nel mese pre-autunnale si svolgerà la mitica e imperdibile Monza Historic dal 20 al 22 settembre. I modelli che saranno presenti saranno le categorie 2.0L Cup, Classic Endurance Racing, Endurance Racing Legends, Group C Racing, Heritage Touring Club, Sixties’ Endurance e The Greatest’s Trophy.

Le gare fra corpi di polizia? il 21 settembre

Ebbene sì il 21 settembre al Monza Circuit Eni si svolgeranno le World Police Games. Per la categoria USIP si affronteranno polizie locali e mondiali.

Eventi sportivi ottobre 2019: motori e doppio appuntamento ciclistico

Anche nel mese di ottobre ci saranno le due classiche della stagione finale del ciclismo. Confermata la Milano-Torino e altrettanto certo il Giro di Lombardia.

Il giorno della gara sarà il 9 ottobre di quest’anno e il percorso dovrebbe restare quello degli anni precedenti con la partenza da Magenta e il traguardo a Torino, poco dopo la collina di Superga.

Tre giorni dopo, il 12 di ottobre, prenderà avvio il Giro di Lombardia.

Anche qui il percorso dovrebbe conservarsi come da tradizione: partenza da Bergamo, passaggio poi per la Val Seriana, quindi l’approdo in Brianza, poi la parte più complessa con la salita della Cola di Sormano, indi quella in discesa verso la zona del Lario e l’arrivo nel centro città di Como.

Eventi motori a ottobre al Monza Circuit Eni

Il 6 ottobre appuntamento con la GTCup

Il 13 ottobre si riprende con le gare dell’l’International GT Open, l’Euroformula Open e il TCR Europe

18-20 ottobre: la nuovissima Regional Formula Regional European Championship insieme all’Italian F.4 Championship powered by Abarth. E nella stessa tranche settimanale si rivedranno correre anche le auto del Campionato Italiano Gran Turismo in versione Sprint, del TCR Italy, della Porsche Carrera Cup Italia e del Mini Challen

Eventi sportivi novembre 2019: Next Generation ATP

Nel mese del Next Gen ATP, il primo evento sportivo programmato a Monza (Monza Circuit ENI) sarà l’Ruote di Speranza UILDM.

Next Gen ATP

Anche quest’anno, precisamente dal 4 all’8 novembre, avrà luogo a Milano il torneo delle stelle giovanili mondiali del tennis: Next Generation ATP. Sicuramente prenderanno parte futuri fenomeni di questo sport come Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov, ma anche Alex De Minaur, finalista quest’anno, e Frances Tiafoe. Quest’anno vi prenderanno parte i nati dal 1998 in poi.

Confermata come sede quella dei campi di Rho Fiera.

Monza Rally Show

E dopo il successo della rassegna motoristica a giugno, sarà la volta di quella monzese. Date previste: 20 novembre – 1 dicembre. Si svolgerà in questo fine settimana il Monza Rally Show.