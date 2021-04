Quest’anno purtroppo il 1° maggio cadrà di sabato, impendendo a tutti i lavoratori di prendersi un meritato giorno di pausa durante la festa a loro dedicata, magari approfittandone per godersi una delle tante attività previste nel weekend,

Molte grandi catene di supermercati e negozi resteranno aperte a Milano, approfittando anche del primo weekend in zona gialla con le nuove regole, ma quali e con quali orari?

Scopriamolo in questa guida indispensabile per chiunque si sia scordato il latte (o abbia una lampadina fulminata) proprio in un giorno festivo!

Supermercati aperti a Milano il 1° maggio 2021

Esselunga

Chiuso

Pam

Aperto dalle 8 alle 21

Coop

Chiuso

Conad

Aperto dalle 9 alle 19

Lidl

Aperto dalle 8 alle 21.30

Bennet

Aperto dalle 8 alle 20.30

Carrefour

Aperto dalle 7 alle 21

Unes (U2 e Viaggiator Goloso)

Chiuso

Negozi aperti a Milano il 1° maggio 2021

In zona gialla i grandi negozi e i centri commerciali potranno restare aperti anche nel weekend. Qui gli orari dei negozi di grande distribuzione aperti durante la Festa dei Lavoratori e gli orari.

Unieuro

Chiuso

Expert

Variabile a seconda del negozio di riferimento

Trony

Aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30

Ikea

Chiuso

Decathlon