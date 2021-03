È ufficiale: l’Italia sarà zona rossa durante il periodo di Pasqua. Arrivata pochi minuti fa la conferma dal governo. Da lunedì tutte le zone gialle passeranno in arancione, insieme a 12 nuove regioni in zona rossa, tra cui la Lombardia.

Dal 15 marzo fino al 6 aprile si inaspriscono le restrizioni, con l’applicazione in tutta Italia della zona rossa dal 3 al 6 aprile, nei giorni della Pasqua, ricorrenza che subirà il destino dello scorso Natale a causa dell’impennata di contagi e ricoveri di questi giorni.

Misure stringenti in attesa dei vaccini

Le misure sono state proposte dal Comitato tecnico scientifico a causa dell’aumento dei contagi, vicino alla soglia critica di 40 mila al giorno. “le restrizioni serviranno a riportare l’indice Rt nazionale sotto l’1” commentano nella nota inviata al governo.

L’obiettivo è quello di mantenere la situazione stabile in attesa dell’arrivo di più di 7 milioni di dosi di vaccino previsto per la fine di marzo, come annunciato dal nuovo responsabile per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo.

Regioni e colori

Restano le divisioni in fasce di colore, con l’annullamento della fascia gialla e nuove regioni in zona rossa. Quest’ultima sarà un vero e proprio lockdown, con la chiusura totale di tutti gli esercizi non indispensabili e il divieto di spostarsi da casa se non muniti di autocertificazione. La zona rossa scatterà in automatico al raggiungimento dei 250 contagi a settimana ogni 100 mila abitanti.

Spostamenti e visite familiari

Gli spostamenti tra regioni sono vietati fino al 6 aprile, allungando di alcuni giorni il divieto del decreto precedente. Per muoversi da una regione all’altra sarà necessaria l’autocertificazione per motivi di salute, lavoro o emergenza. Resta sempre valida la possibilità di raggiungere il proprio domicilio o la propria residenza. Sarà decisione del governo al momento della scadenza se prolungare o no la restrizione.

Le visite ad amici e familiari restano vietate in zona rossa e arancione scuro (come in Lombardia), mentre restano consentite in fascia arancione.

Coprifuoco

Il coprifuoco non è messo in dubbio e resterà attivo dalle 22 alle 5. Per spostarsi in quegli orari occorrerà l’autocertificazione, valida solo per motivi di salute, emergenza o lavorativi.

Barbieri e parrucchieri

In zona rossa sarà attivo il divieto di apertura per barbieri e parrucchieri, mentre potranno esercitare nelle altre fasce di colore.

Scuole

Le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte con lezioni in presenza dal 50% al 75% nelle zone arancioni, mentre nelle zone rosse le scuole saranno chiuse, con il 100% delle lezioni svolte in Dad.

Isolamento e tampone per chi viaggia

Per chi si deve spostare all’estero per motivi di lavoro o emergenza è obbligatorio effettuare il tampone 48 ore prima del rientro in Italia, mentre per chi torna da Stati Uniti, Austria, Brasile e Regno Unito è obbligatoria una quarantena di 14 giorni.

Bonus e congedi parentali

All’interno del decreto è presente anche uno stanziamento di 290 milioni di euro per bonus baby sitter e congedi parentali. La ministra della Famiglia Elena Bonetti ha spiegato come funzionerà lo stanziamento: “I congedi saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. Abbiamo inoltre reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine abbiamo previsto il bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana. Sono misure necessarie e doverose per sostenere concretamente le famiglie e tutti i bambini e ragazzi del nostro Paese”