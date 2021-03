Poesia, primavera e arte: gli eventi del weekend a Milano

Siamo arrivati al primo weekend di primavera! Le temperature non ci fanno ancora pensare al chiodo in pelle e ai pic-nic all’aperto, ma servono per non farci pesare troppo la zona rossa.

Gli eventi che celebrano l’arrivo della bella stagione sono tantissimi, tra musica, arte e attività per bambini, senza dimenticare la Giornata Internazionale della Poesia. Non mancano anche gli appuntamenti per gli appassionati di tecnologia, grazie al ricchissimo programma della Digital Week!

Il nostro storico #spiegoneweekend è sempre qui per suggerirvi gli eventi migliori del fine settimana, sia live che in digitale, insieme alle news più importanti raccolte da Milano Weekend.

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà soleggiato, ma ancora freddino, con quel vento insistente che ha accompagnato tutta la settimana. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Dal 17 marzo arriva la Digital Week! Oltre 650 eventi dedicati alla sostenibilità

Milano per Gaber: sei giorni di concerti e teatro per omaggiare il Signor G

BAM- Biblioteca degli alberi festeggia l'arrivo della primavera con due eventi dedicati ad adulti e bambini: domenica 21 marzo ore 10: "BAM Workshop: Coltiviamo insieme i colori della natura"live su Jit.si. Primo appuntamento del ciclo di workshop per adulti appassionati di orticoltura dedicato alle piante tintorie e alle loro proprietà. In concomitanza con l'arrivo della primavera e l'International Color Day, un inedito team di donne – l'agronoma Francesca Oggionni, Flora Vallone, Francesca Valan, Rosella Cilano e la giornalista Nicoletta Civardi – guidano i partecipanti nella realizzazione di un bouquet di ortaggi fai-da-te dedicato al colore rosso, per accogliere la nuova stagione e portare la natura nelle case.

In occasione della settimana della poesia nasce "Poetas en paralelo. Poesía y comunidad", il nuovo progetto artistico ideato dall'Associazione CubEArt e dalla Casa della Poesia di Milano, in collaborazione con l'Instituto Cervantes di Milano e dell'Instituto del Cubano del Libro per promuove lo scambio culturale tra Cuba, Italia e Spagna. Il ricchissimo programma di iniziative coinvolgerà 60 poeti: 25 italiani, 25 cubani e 10 spagnoli, diversi per età, sesso e stile poetico. Tutti gli eventi si potranno seguire sui canali social delle associazioni coinvolte a partire dalle 11 di sabato 20 marzo e fino a giovedì 25.

Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia e il compleanno della poetessa Alda Merini, che quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. Per celebrare questa occasione speciale, domenica 21 marzo alle 10.30 sulla pagina Facebook e Instagram di Spazio Alda Merini sarà trasmesso il video della performance "Il sogno canta su una corda sola" di Andrea Bianconi, realizzata dall'artista su invito del Cetec e su progetto di Casa Testori, con la collaborazione artistica di Donatella Massimilla.

Venerdì 19 marzo alle ore 21 approda sul nuovo portale streaming dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Un Concerto per Due, l'appuntamento vedrà l'Orchestra eseguire il Concerto per due pianoforti n.10 in Mi bemolle maggiore K. 365 di Wolfgang Amadeus Mozart, sotto la direzione di Gaetano d'Espinosa. I solisti saranno Davide Cabassi e Luca Buratto.

Sabato 20 marzo alle 15 si terrà il quarto incontro organizzato da LIPU Milano e ChiAmaMilano: la conferenza "Milano tra storia e paleontologia: viaggio tra i fossili in città". Relatore: Nicola Vuolo, Dottore in Scienze dalla Natura e PhD. Gli incontri si svolgeranno in diretta streaming sulle pagine Facebook di ChiAmaMilano, LIPU Sezione Milano e sul sito www.chiamamilano.it.

Arte e mostre a Milano: gli eventi digitali

Le gallerie d’arte sono aperte: le mostre da non perdere

In attesa di poter tornare a visitare i musei e godere dell’arte dal vivo, sono disponibili nuovi appuntamenti on line alla scoperta delle grandi artiste protagoniste della mostra Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600 , a Palazzo Reale. All’interno dell’esposizione 34 artiste, tra cui le più celebri Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana e Sofonisba Anguissola. I nuovi appuntamenti della serie Art.Live!, per partecipare alle visite guidate in diretta dalla mostra, per ammirare opere straordinarie e inedite, e conoscere aneddoti, opere e vicende personali delle artiste vissute tra il ‘500 e il ‘600. Costo del biglietto: 5 € a connessione. Date:

Sabato 20 marzo 2021 alle ore 16.30 il Museo San Fedele organizza l'evento online Custodi della bellezza. Padre Andre Dall'Asta SJ presenta il Museo San Fedele. L'appuntamento, realizzato per iniziativa della Collezione Paolo VI, nuovo museo dell'Associazione Arte e Spiritualità di Brescia, sarà l'occasione per scoprire insieme al curatore l'importante patrimonio di arte e spiritualità che la chiesa e il Museo San Fedele custodiscono.

Per informazioni: info@sacromontedivarese.it, 366.4774873.

Cinema: eventi e film in streaming

Attività online per bambini

BAM- Biblioteca degli alberi festeggia l’arrivo della primavera con due eventi dedicati ad adulti e bambini: domenica 21 marzo alle 11 si terrà “BAM Workshop KIDS: Fiori futuristi”, live su Zoom. Un laboratorio per bambini (4-11 anni) che festeggiano l’arrivo della stagione più mite dell’anno realizzando dei fiori sostenibili in carta, ispirati ai Fiori Futuristi di Bruno Munari. È prevista anche la lettura de “La bambina che dipingeva le foglie”, libro di Erica Arosio e Paolo Proietti, nel quale la protagonista è capace di trasformare l’inverno in primavera grazie alla sua immaginazione. In collaborazione con Kikolle Lab.

Sport e Benessere