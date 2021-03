Serie A 2020/21: probabili formazioni e dove vedere le partite Sky o DAZN?

La serie A è iniziata il 19/20 settembre e terminerà il 23 maggio 2021. Ecco il calendario con gli aggiornamenti su spostamenti, sospensioni e le probabili formazioni dei match.

Calendario Serie A

Sesta giornata di ritorno (27/28 febbraio)

LAZIO – TORINO – rinviata

JUVENTUS – SPEZIA

SASSUOLO – NAPOLI

ATALANTA – CROTONE

BENEVENTO – VERONA

CAGLIARI – BOLOGNA

FIORENTINA – ROMA

GENOA – SAMPDORIA

MILAN – UDINESE

PARMA – INTER

Lazio – Torino: non rinviata ufficialmente

La sfida in programma oggi alle 18:30 non verrà rinviata, sebben siano otto i casi di positività della variante inglese del Covid-19 nell’area di allenamento della squadra granata. Si tratta di Buongiorno, Murru, Linetty, Baselli, Belotti, Singo, Bremer e Nkoulou. La bolla prevista per questi casi non è servita a evitare il contagio e l’Asl del Piemonte ha dichairato che la quarantena si chiuderà stasera a mezzanotte.

La Lega a questo punto darà il 3-0 a tavolino alla Lazio e poi scatterà il ricorso, come accaduto per Juventus-Napoli della terza giornata di andata.

Juventus – Spezia: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Demiral, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Mckennie, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All.Pirlo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni S,; Maggiore, Estevez, Ricci/Leò Sena; Gyasi, Nzola, Agudelo/Saponara. All. Italiano.

La sfida delle 20:45 è su Sky Sport Serie A e in streaming su Skygo e NOW TV.

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari G., Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Lopez M., Djuricic, Caputo. All. De Zerbi

Napoli (4-2-3-1): Ospina/Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Mertens. All.Gattuso.

La sfida delle 18:30 sarà in diretta su DAZN. Sky-DAZN e in streaming su DAZN.

Atalanta – Crotone: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Toloi/Palomino, Romero; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Pessina/Pasalic, Ilicic/Malinovskyi, Muriel/Zapata. All. Gasperini.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Eduardo Henrique/Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine. All. Cosmi.

La sfida sarà alle 20:45 su Sky Sport Serie A e in streaming su Skygo e NOW TV.

Benevento-Verona: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Benevento (4-3-3): Montipò; Depaoli, Tuia/Caldirola, Glik, Letizia/ Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne R., Caprari, Lapadula- All. Inzaghi F.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini/Lovato, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso/Ilic, Lazovic; Zaccagni, Barak, Lasagna. All.Juric.

La sfida delle 20:45 sarù su DAZN, Sky-DAZN e in streaming su Skygo e NOW TV.

Cagliari – Bologna: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani, Ceppitelli/Walukiewicz, Godin; Zappa, Marin, Nandez, Nainggolan, Asamoah/Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti/Simeone. All. Di Francesco.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Medel, Mbaye; Schouten, Dominguez/Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

La sfida delle 20:45 è su Sky Sport Serie A e in streaming su Skygo e NOW TV.

Fiorentina-Roma: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Martinez Quarta/Igor, Pezzella, Milenkovic; Malcuit/Venuti/Caceres, Amrabat, Castrovilli, Pulgar, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

Roma (3-4-3): Mirante/Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro/Mhkitaryan, Mayoral. All. Fonseca.

La sfida delle 20:45 è su Sky Sport Serie A e in streaming su Skygo e NOW TV.

Genoa-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Badelij, Strootman, Zajc/Rovella, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley/Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal/Adrien Silva, Damsgaard/Jankto/Ramirez; Keita/Verre, Quagliarella. All. Ranieri.

La sfida delle 20:45 è su Sky Sport Serie A e in streaming su Skygo e NOW TV.

Milan-Udinese

Come per tutte le partite di San Siro c’è sempre il nostro speciale delle partite casalinghe di Inter e Milan.

Parma – Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV streaming

Parma (3-4-3): Sepe; Iacoponi/Conti, Bani/Osorio, Gagliolo, Pezzella Giuseppe; Hernani, Brugman, Kurtic, Kucka; Mihaila, Karamoh, All. D’aversa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Barella, Vidal/Eriksen, Young/Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

La sfida delle 20:45 sarà in diretta giovedì 4 marzo su Sky Sport Serie A e in streaming su Skygo e NOW TV.

Nuova gestione casi Covid in A

Dopo il caso clamoroso di 18 giocatori positivi al Covid-19 nel Genoa, il Consiglio di Lega Calcio ha preso una decisione chiara su come gestire le partite. Ecco la novità a partire dalla regola base dell’UEFA che ritiene che una squadra possa giocare se i giocatori negativi ai controlli sono 13, portiere compreso.

Nel caso in cui nelle prossime giornate di A, siano rilevati casi di giocatori positivi, in un numero consistente (più di 10 giocatori) il club colpito può chiedere il rinvio del match o il posticipo una volta sola durante la stagione. In tutti gli altri casi dovrà scendere in campo, pena la sconfitta a tavolino per 0-3!

Calendario Serie A 2020/21

Prima giornata (andata 19 settembre – ritorno 31 gennaio)

BENEVENTO – INTER (spostata il 30 settembre alle 18.00)

UDINESE – SPEZIA (spostata il 30 settembre alle 18.00)

LAZIO – ATALANTA (spostata il 30 settembre alle 20.45)

FIORENTINA – TORINO – 19 settembre – 18.00

HELLAS VERONA – ROMA – 19 settembre – 20.45

PARMA – NAPOLI – 20 settembre – 12.30

GENOA – CROTONE – 20 settembre – 15.00

SASSUOLO – CAGLIARI – 20 settembre – 18.00

JUVENTUS – SAMPDORIA – 20 settembre – 20.45

MILAN – BOLOGNA – 21 settembre – 20.45

Seconda giornata (andata 27 settembre – ritorno 7 febbraio)

BOLOGNA – PARMA

CAGLIARI – LAZIO

CROTONE – MILAN

INTER – FIORENTINA

NAPOLI – GENOA

ROMA – JUVENTUS

SAMPDORIA – BENEVENTO

SPEZIA – SASSUOLO

TORINO – ATALANTA

HELLAS VERONA – UDINESE

Terza giornata (andata 2/4 ottobre – ritorno 14 febbraio)

FIORENTINA – SAMPDORIA – venerdì 2 ottobre – 20.45

SASSUOLO – CROTONE – sabato 3 ottobre – 15.00

GENOA – TORINO – rinviata

UDINESE-ROMA – sabato 3 ottobre – 20.45

ATALANTA – CAGLIARI – domenica 4 ottobre – 12.30

BENEVENTO – BOLOGNA – domenica 4 ottobre – 15.00

LAZIO – INTER – domenica 4 ottobre – 15.00

PARMA – HELLAS VERONA – domenica 4 ottobre – 15.00

MILAN – SPEZIA – domenica 4 ottobre – 18.00

JUVENTUS – NAPOLI – domenica 4 ottobre – 20.45

Quarta giornata (andata17/ 18/19 ottobre – ritorno 21 febbraio)

NAPOLI – ATALANTA

INTER – MILAN

SAMPDORIA – LAZIO

CROTONE – JUVENTUS

BOLOGNA – SASSUOLO

SPEZIA – FIORENTINA

TORINO – CAGLIARI

UDINESE – PARMA

ROMA – BENEVENTO

HELLAS VERONA – GENOA

Quinta giornata (andata 25 ottobre – ritorno 28 febbraio)

ATALANTA – SAMPDORIA

BENEVENTO – NAPOLI

CAGLIARI – CROTONE

FIORENTINA – UDINESE

GENOA – INTER

JUVENTUS – HELLAS VERONA

LAZIO – BOLOGNA

MILAN – ROMA

PARMA – SPEZIA

SASSUOLO – TORINO

Sesta giornata (andata 1°novembre – ritorno 3 marzo)

BOLOGNA – CAGLIARI

CROTONE – ATALANTA

INTER – PARMA

NAPOLI – SASSUOLO

ROMA – FIORENTINA

SAMPDORIA – GENOA

SPEZIA – JUVENTUS

TORINO – LAZIO

UDINESE – MILAN

HELLAS VERONA – BENEVENTO

Settima giornata (andata 8 novembre – ritorno 7 marzo)

ATALANTA – INTER

BENEVENTO – SPEZIA

BOLOGNA – NAPOLI

CAGLIARI – SAMPDORIA

GENOA – ROMA

LAZIO – JUVENTUS

MILAN – HELLAS VERONA

PARMA – FIORENTINA

SASSUOLO – UDINESE

TORINO – CROTONE

Ottava giornata (andata 22 novembre – ritorno 14 marzo)

CROTONE – LAZIO

FIORENTINA – BENEVENTO

INTER – TORINO

JUVENTUS – CAGLIARI

NAPOLI – MILAN

ROMA – PARMA

SAMPDORIA – BOLOGNA

SPEZIA – ATALANTA

UDINESE – GENOA

HELLAS VERONA – SASSUOLO

Nona giornata (andata 29 novembre – ritorno 21 marzo)

ATALANTA – HELLAS VERONA

BENEVENTO – JUVENTUS

BOLOGNA – CROTONE

CAGLIARI – SPEZIA

GENOA – PARMA

LAZIO – UDINESE

MILAN – FIORENTINA

NAPOLI – ROMA

SASSUOLO – INTER

TORINO – SAMPDORIA

Decima giornata (andata 6 dicembre – ritorno 4 aprile)

CROTONE – NAPOLI

FIORENTINA – GENOA

INTER – BOLOGNA

JUVENTUS – TORINO

PARMA – BENEVENTO

ROMA – SASSUOLO

SAMPDORIA – MILAN

SPEZIA – LAZIO

UDINESE – ATALANTA

HELLAS VERONA – CAGLIARI

Undicesima giornata (andata 13 dicembre – ritorno 11 aprile)

ATALANTA – FIORENTINA

BOLOGNA – ROMA

CAGLIARI – INTER

CROTONE – SPEZIA

GENOA – JUVENTUS

LAZIO – HELLAS VERONA

MILAN – PARMA

NAPOLI – SAMPDORIA

SASSUOLO – BENEVENTO

TORINO – UDINESE

Dodicesima giornata (andata 16 dicembre – ritorno 18 aprile)

BENEVENTO – LAZIO

FIORENTINA – SASSUOLO

GENOA – MILAN

INTER – NAPOLI

JUVENTUS – ATALANTA

PARMA – CAGLIARI

ROMA – TORINO

SPEZIA – BOLOGNA

UDINESE – CROTONE

HELLAS VERONA – SAMPDORIA

Tredicesima giornata (andata 20 dicembre – ritorno 21 aprile)

ATALANTA – ROMA

BENEVENTO – GENOA

CAGLIARI – UDINESE

FIORENTINA – HELLAS VERONA

INTER – SPEZIA

LAZIO – NAPOLI

PARMA – JUVENTUS

SAMPDORIA – CROTONE

SASSUOLO – MILAN

TORINO – BOLOGNA

Quattordicesima giornata (andata 23 dicembre – ritorno 25 aprile)

BOLOGNA – ATALANTA

CROTONE – PARMA

JUVENTUS – FIORENTINA

MILAN – LAZIO

NAPOLI – TORINO

ROMA – CAGLIARI

SAMPDORIA – SASSUOLO

SPEZIA – GENOA

UDINESE – BENEVENTO

HELLAS VERONA – INTER

Quindicesima giornata (andata 3 gennaio – ritorno 2 maggio)

ATALANTA – SASSUOLO

BENEVENTO – MILAN

CAGLIARI – NAPOLI

FIORENTINA – BOLOGNA

GENOA – LAZIO

INTER – CROTONE

JUVENTUS – UDINESE

PARMA – TORINO

ROMA – SAMPDORIA

SPEZIA – HELLAS VERONA

Sedicesima giornata (andata 6 gennaio – ritorno 9 maggio)

ATALANTA – PARMA

BOLOGNA – UDINESE

CAGLIARI – BENEVENTO

CROTONE – ROMA

LAZIO – FIORENTINA

MILAN – JUVENTUS

NAPOLI – SPEZIA

SAMPDORIA – INTER

SASSUOLO – GENOA

TORINO – HELLAS VERONA

Diciasettesima giornata (andata 10 gennaio – ritorno 12 maggio)

BENEVENTO – ATALANTA

FIORENTINA – CAGLIARI

GENOA – BOLOGNA

JUVENTUS – SASSUOLO

MILAN – TORINO

PARMA – LAZIO

ROMA – INTER

SPEZIA – SAMPDORIA

UDINESE – NAPOLI

HELLAS VERONA – CROTONE

Diciottesima giornata (andata 17 gennaio – ritorno 16 maggio)

ATALANTA – GENOA

BOLOGNA – HELLAS VERONA

CAGLIARI – MILAN

CROTONE – BENEVENTO

INTER – JUVENTUS

LAZIO – ROMA

NAPOLI – FIORENTINA

SAMPDORIA – UDINESE

SASSUOLO – PARMA

TORINO – SPEZIA

Diciannovesima giornata (andata 24 gennaio – ritorno 23 maggio)

BENEVENTO – TORINO

FIORENTINA – CROTONE

GENOA – CAGLIARI

JUVENTUS – BOLOGNA

LAZIO – SASSUOLO

MILAN – ATALANTA

PARMA – SAMPDORIA

ROMA – SPEZIA

UDINESE – INTER

HELLAS VERONA – NAPOLI

Serie A: i nuovi criteri per le partite

Ma le cose non saranno per ora, come prima. Il protocollo che il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo hanno avvallato prevede regole molto severe.

Arrivo delle squadre

Le squadre arriveranno allo stadio separate. Non ci sarà nessuna ricognizione di campo e ne scambio di chiacchiere o saluti con gli avversari.

Ingressi separati in campo e pure nell’uscita dal campo verso gli spogliatoi.

Spogliatoi

Gli spogliatoi verranno divisi fra sezione titolari e quella delle riserve. Non si potranno lasciare maglie o altri oggetti. Quando usciranno i giocatori, una volta sanificati, nessuno potrà più rientrare.

La partita

In campo, come già accade in Germania, i giocatori avranno i loro scontri di gioco, ma in caso di goal devono sfiorarsi poco o per nulla.

Le proteste verso gli arbitri verranno fatte a distanza.

In panchina

La prima cosa sarà che negli stadi non ci saranno tifosi. Tutte le partite saranno a porte chiuse. Al massimo potranno esserci fra addetti, giornalisti e altri collaboratori 300 persone. Compresi i gruppi squadra e massimo 60. I non titolari potranno decidere se stare in panchina a distanza e con maschera o andare in tribuna. Ognuno avrà la propria bottiglietta d’acqua e non si potranno scambiare o passare. Lo staff avrà mascherina e guanti.

Per ora è stata introdotta la regola ufficiale delle 5 sostituzioni durante la partita, da effettuare in tre tranche.

Serie A: protocollo positivo prima della partita

Stabilito anche il famoso protocollo del caso positivo prima dell’inizio di una partita. La quarantena light è la linea accettata dalle autorità e dal CTS. Quindi il giocatore in positivo resta subito in quarantena. Si effettuano dei test rapidi sui giocatori di squadra. I negativi possono giocare e poi a seguire subito ritiro, come previsto dal protocollo indicato qui sotto.

Serie A: il protocollo in allenamento e in caso di giocatore positivo

In caso di positivo durante la settimana o dopo la partita, il protocollo è molto preciso. Quarantena del giocatore, con susseguenti test sierologici e tamponi. Ritiro obbligatorio della squadra, che però potrà continuare ad allenarsi.

La squadrà verrà spostata in tota in un altro luogo, dove il medico Sociale potrà effettuare tamponi ogni due giorni e test sierologici ogni 10 giorni.

In allenamento, per ora, lo staff tecnico e l’allenatore mantengono i due metri di distanza dalla squadra. I giocatori fra loro no. Ciascuno dopo l’allenamento può farsi la doccia rispettando le distanze. I giocatori o i singoli componenti dello staff devono tornare a casa senza autisti.

Anche le sale di massaggi, palestra o altro, che la prima settimana non sono state usate, prevedono ingressi scaglionati e programmazione. Uso di oggetti monouso (asciugamani o copri-lettini) e sanificazione di tutte le macchine.

I giocatori che arrivano dal’estero o zone a rischio, vengono messi sotto controllo con tamponi e test. Mentre nel caso in cui un giocatore debba andare all’estero per controlli, l’unico che lo accompagnerà sarà il Medico Sociale o un suo delegato.

Ricordiamo che nei campi di allenamento ci sarà sempre un presidio per misurare la temperatura corporea e un saturimetro.