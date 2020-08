Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, quando alzando gli occhi al cielo si vedono piovere stelle cadenti. Questa è la teoria, ma in pratica? La maggior parte degli anni nessuno di noi vede nulla, meno che mai il 10 agosto.

Nel 2020 abbiamo avuto per tutto il mese di luglio lo spettacolo della Cometa Neowise, che per un mese è passata vicinissima alla terra, con una visibilità incredibile. Lo spettacolo da Milano e da tutto il nord Italia è stato particolarmente suggestivo (se ve la siete persa dovrete aspettare 6683 anni, oppure date un’occhiata alle foto più belle raccolte dal Circolo Astrofili di Milano).

Quest’anno San Lorenzo non sarà una serata ricca di eventi come gli anni passati, a causa delle misure di sicurezza che ancora impediscono serate di grande richiamo, sagre e feste. L’alternativa alla notte stellata può essere quella di andare in un parco a caccia di stelle. La nostra guida sarà fare al caso vostro!

Storia della Notte di San Lorenzo

Quella della Notte di San Lorenzo è uno degli appuntamenti più romantici e magici dell’estate. Ma conoscete la storia di questa ricorrenza?

Le stelle cadenti hanno suggestionato gli uomini fin dagli albori della civiltà: dalla mitologia greca agli zoroastriani dell’antica Persia, dagli astronomi cinesi agli antichi romani, le storie e leggende su questo spettacolare fenomeno del cielo affondano le loro radici nel passato più lontano dell’umanità. Ma è la tradizione cristiana, legata alla vita di San Lorenzo, che continua a influire sulla festività come la conosciamo ancora oggi.

Patrono di cuochi, librai, pasticcieri, pompieri e lavoratori del vetro, San Lorenzo è stato uno dei sette diaconi di Roma e uno dei martiri più venerati dalla Chiesa. Secondo la tradizione cristiana, il santo fu bruciato vivo sulla graticola il 10 agosto 258 dC, sotto il regno dell’imperatore Valeriano. Ed è proprio alle lacrime versate durante il martirio che la leggenda paragona le stelle cadenti che piovono dal cielo. Per altri ricordano invece i carboni ardenti su cui fu bruciato il corpo del santo.

Dove vedere le stelle cadenti a Milano

Secondo l’Unione Astrofili Italiani, il picco massimo relativo al passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, conosciute appunto anche come “Lacrime di San Lorenzo“, avverrà fra il 12 e 13 agosto, dalle ore 22 alle 4 del mattino, e proseguirà per tutto il mese di agosto.

Per chi non vuole fare le ore piccole basta armarsi di coperta, spray anti-zanzare e la giusta compagnia. Le luci della metropoli non ci permettono di avere una visuale chiara del cielo, soprattutto se abitiamo in mezzo a strade trafficate o in zone residenziali. Se vogliamo trovare una stella cadente ed esprimere un desiderio (e quest’anno ne abbiamo particolarmente bisogno) dobbiamo andare in campagna, o almeno in un grande parco. A Milano i parchi sono numerosi, ma alcuni si rivelano più adatti di altri allo scopo.

Boscoincittà

Questo gigantesco parco occupa la zona sud di Milano, allungandosi fino a toccare diversi comuni fuori città. Stendere una coperta e cercare le stelle all’interno di questa immensa area verde può risultare molto più facile che cercarle dal balcone di casa propria. Oltre a essere più romantico.

Parco di Trenno

A poca distanza dal Boscoincittà si trova il Parco di Trenno, a pochi km dall’Ippodromo di San Siro. I lunghi viali del parco, la tranquillità e la pace, nonostante non ci si trovi in aperta campagna, rendono il parco di Trenno perfetto per alzare gli occhi in direzione della volta stellata e cercare le scie luminose delle stelle cadenti.

Parco Nord

Dal lato opposto della città si trova uno dei parchi più belli e più grandi di Milano. Parco Nord è perfetto per osservare le stelle senza dover camminare in mezzo ai campi. Sedersi su una panchina o in mezzo al prato può rivelarsi una buona mossa per osservare le stelle. E se non avete avuto fortuna potete consolarvi con il drive-in del parco, per guardare un altro tipo di stelle.

Parco delle Groane

Questo enorme spazio verde di 8300 ettari si divide tra i comuni di Milano, Como e Monza-Brianza. All’interno ci sono numerose aree tematiche e spazi attrezzati. Una cena romantica nel parco con gli occhi puntati al cielo può rivelarsi un ottimo modo per vedere le stelle ed esprimere finalmente un desiderio.

Gli eventi in Lombardia: Calici di Stelle 2020

Tanti anche gli eventi per la notte delle stelle cadenti in Lombardia, tra cui l’appuntamento ormai fisso con Calici di Stelle, manifestazione diffusa che unisce astronomia e buon vino (vedi qui il programma completo).

Nella caratteristica cornice di Piazza Castello di Cigognola, in provincia di Pavia, la notte di San Lorenzo, sarà possibile degustare i vini delle rinomate cantine di Cigognola accompagnati dai più caratteristici prodotti gastronomici dell’Oltrepò Pavese. A partire dalle 20 fino a mezzanotte. La posizione collinare di Cigognola offre la possibilità di ammirare il cielo di agosto ed il fenomeno delle stelle cadenti da un punto di osservazione privilegiato.

A Sondrio, lunedì 10 agosto alle ore 18.30 si terrà l’iniziativa “Vini di Valtellina nei locali della Città” e “Aspettando Calici di Stelle Lab”, grazie alla quale il Rosso di Valtellina, i bianchi del territorio e le bollicine aspettano i partecipanti nei bar e nei ristoranti della città, il tutto in abbinamento ai prodotti tipici locali. Alle ore 18.45 presso la Biblioteca Rajna e alle 21.15 in Piazza Garibaldi va in scena “Calici di Stelle lab”, con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Edizione 2019 dell’articolo a cura di Veronica Monaco