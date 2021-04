Fuorisalone 2021: il programma della seconda edizione digitale

Per il secondo anno consecutivo il Fuorisalone sarà in veste totalmente digitale, con webinar ed eventi online che si uniranno agli eventi in forma mista di Milano Design City 2021 dal 12 al 18 aprile.

Si tratta di un ritorno in due fasi, con una seconda edizione fisica dal 4 al 10 settembre, in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano. Il tema scelto è “Forme dell’Abitare”, con l’intento di dare centralità al vivere quotidiano di questo periodo, sempre più concentrato dentro gli spazi di casa.

Le dirette sono totalmente gratuite, e si potranno seguire sul sito ufficiale del Fuorisalone. Quest’anno il programma si allarga, introducendo anche nuovi spunti di rflessione legati all’arte, alla tecnologia e al lifestyle, spaziando sia nei temi sia nei mezzi di diffusione, sempre più vari e diversificati.

Tutti gli eventi si svolgeranno sulla nuova piattaforma Fuorisalone Design Guide, dove compratori, venditori e stakeholders potranno comunicare e incontrarsi con maggiore facilità e rendendo gli eventi più coinvolgenti per il pubblico.

Il programma completo del Fuorisalone sarà disponibile a breve, mentre quello di Milano Design Week è già disponibile.