Firmato il nuovo Dpcm: le misure su scuola, regioni e spostamenti

Ieri è stato firmato il nuovo Dpcm varato dal governo Draghi e valido a partire dal 6 marzo. Alcuni punti sono già stati comunicati nei giorni precedenti, tra cui la proroga di 30 giorni per il divieto di spostamenti tra regioni. Questo significa che sarà vietato muoversi liberamente da una regione all’altra almeno fino al 27 marzo, anche tra aree gialle.

Il premier Draghi ha comunicato che i nuovi decreti legge saranno comunicati almeno una settimana prima della messa in vigore, come richiesto dalle Regioni dopo la sospensione delle attività sciistiche appena 12 ore prima della riapertura.

Di seguito i punti più importanti rinnovati nel decreto valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Novità nella gestione della pandemia

Il nuovo governo intende modificare alcune delle consuetudini usate finora nella gestione della pandemia e nella comunicazione ai cittadini. Come già detto, i Dpcm dovranno essere firmati almeno una settimana prima rispetto alla scadenza del precedente. A questo si aggiunge l’entrata in vigore delle nuove fasce di colore regionali dal lunedì e non più dalla domenica.

È stato istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico. Questo gruppo avrà il compito di revisionare o aggiornare i parametri di valutazione del rischio in base all’andamento dell’epidemia, con un occhio di riguardo alle nuove varianti.

Regioni e colori

Restano le divisioni in fasce di colore, con l’inserimento della zona di rischio “arancione scuro”, già applicata in Lombardia e in molti comuni della Romagna, tra cui l’intera provincia di Bologna.

La differenza sostanziale tra la fascia arancione e quella più scura è che le scuole sono chiuse e non è consentito andare nelle seconde case, mentre restano aperti tutti i negozi e gli asili.

Rimane valida la possibilità per le Regioni di applicare misure più restrittive nel caso di aumento dei contagi. La Lombardia al momento ha 49 comuni in fascia arancione scuro, tra cui i capoluoghi di Como, Cremona e Brescia.

Spostamenti tra regioni

Come anticipato, gli spostamenti tra regioni sono vietati fino al 27 marzo, con una proroga di 30 giorni al divieto precedente. Per muoversi da una regione all’altra sarà necessaria l’autocertificazione per motivi di salute, lavoro o emergenza. Resta sempre valida la possibilità di raggiungere il proprio domicilio o la propria residenza.

Resta possibile raggiungere le seconde case. Solamente un nucleo familiare alla volta può restare all’interno della casa, che non deve essere abitata da persone esterne alla famiglia. In caso contrario valgono le regole per gli incontri tra amici e familiari. Questa possibilità è vietata in zona rossa e arancione scuro.

Si intendono come seconde case le abitazioni di proprietà o affittate prima del 14 gennaio 2021. In questo modo si escludono le case vacanze affittate per brevi periodi.

Incontri tra familiari e amici

Confermata la possibilità di vedere amici e familiari fino a due persone (escludendo minori di 14 anni e disabili dal conteggio). Questa possibilità è valida nelle regioni gialle in tutto il territorio regionale, in quelle arancioni solo all’interno dei Comuni o tra piccoli centri abitati (con meno di 5 mila abitanti), mentre è stato sospeso del tutto nelle zone rosse.

Coprifuoco

Il coprifuoco non è messo in dubbio e resterà attivo dalle 22 alle 5. Per spostarsi in quegli orari occorrerà l’autocertificazione, valida solo per motivi di salute, emergenza o lavorativi.

Bar e ristoranti

Cade il divieto di asporto fino alle 18 per i bar, prolungato fino alle 22 allineandosi con i ristoranti. Resta comunque vietato consumare il cibo nelle vicinanze del locale. In zona gialla l’attività è confermata dalle 5 alle 18, con un massimo di 4 persone per tavolo. Nellle altre fasce di colore ristoranti, bar e locali sono chiusi.

Barbieri e parrucchieri

In zona rossa sarà attivo il divieto di apertura per barbieri e parrucchieri, mentre potranno esercitare nelle altre fasce di colore.

Scuole

Le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte con lezioni in presenza dal 50% al 75% nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse e arancione scuro le scuole saranno chiuse, con il 100% delle lezioni svolte in Dad. Nelle aree in arancione “rafforzato” sono aperti gli asili.

Musei

Dal 27 marzo in tutte le regioni in zona gialla i musei e le mostre potranno rimanere aperte anche durante il weekend, come richiesto più volte dai lavoratori del settore e dallo stesso ministro della Cultura.

Cinema e teatri

Dal 27 marzo in zona gialla riapriranno finalmente anche cinema e teatri, chiusi da ottobre 2020. Le regole per l’accesso sono state riviste per essere più severe:

Obbligo di indossare per tutta la durata dello spettacolo la mascherina FFP2

Obbligo di distanziamento tra gli spettatori

Prenotazione obbligatoria online con biglietto nominativo (per aumentare l’efficacia del tracciamento)

Isolamento e tampone per chi viaggia

Per chi si deve spostare all’estero per motivi di lavoro o emergenza è obbligatorio effettuare il tampone 48 ore prima del rientro in Italia, mentre per chi torna da Stati Uniti, Austria, Brasile e Regno Unito è obbligatoria una quarantena di 14 giorni.

Zona bianca

Per la prima volta dalla loro introduzione a gennaio, una regione italiana è stata dichiarata “zona bianca”. Dal 1° marzo in Sardegna cadranno tutti i divieti, dalle chiusure al coprifuoco. Restano le misure di sicurezza “base”: obbligo di mascherina, distanziamento e sanificazione delle mani.