Festival del Cinema di Venezia: Leone d’Oro a Chloé Zhao, Coppa Volpi a Favino. Tutti i vincitori

Dal 2 al 12 settembre il Festival del Cinema di Venezia ha monopolizzato l’attenzione della critica e del pubblico. La rassegna cinematografica è stato il primo evento internazionale dopo la pandemia e dopo un periodo di crisi per il cinema che prosegue ancora oggi, con la distribuzione diretta dei film in streaming dovuta alla chiusura di molte sale.

Quest’anno i grandi nomi e le grandi passerelle hanno lasciato spazio a film indipendenti, nuovi protagonisti e a otto registe donne su 18 candidati. Tantissimi i film italiani in gara, in un calendario snello ma interessante sia per gli addetti ai lavori che per i semplici appassionati.

Una Venezia che ha raccontato il cinema più intimo, lontano dai blockbuster dal budget a sei zeri. Un ritorno alle origini sia per il Festival stesso che per i grandi attori hollywoodiani, che abbiamo visto recitare in produzioni indipendenti di grande valore.

Venezia 77: Chloé Zhao ha conquistato la critica e il Leone d’Oro

Si era preannunciato come il festival delle donne e così è stato: una donna ha conquistato il Leone d’Oro. Chloé Zhao ha vinto con il suo Nomadland, convincendo la giuria diretta da Cate Blanchett. Il film, un lungo percorso nelle praterie del West, segue il cammino di Frances McDormand, unica interprete principale della pellicola. Dopo il successo del 2018, Tre Manifesti a Ebbing, Missuri, l’attrice sconvolge Venezia di nuovo, con un personaggio che lotta contro la vita e la società, viaggiando con il suo camper lungo le aree di sosta degli Stati Uniti. Ad accompagnare il suo pellegrinaggio veri nomadi americani, guidati dal loro leader Bob Wells.

A Pierfrancesco Favino, onnipresente e graditissimo protagonista del cinema italiano, va la Coppa Volpi per il suo ruolo in Padrenostro, di Claudio Noce (di cui potete leggere la nostra recensione in anteprima), dove interpreta Alfonso Noce, padre del regista aggredito dalle Brigate Rosse nel 1976.

A Vanessa Kirby la Coppa Volpi come miglior attrice nel drammatico Pieces of a Woman di Kornel Mundruczo, in cui interpreta una donna colpita dalla perdita del suo bambino pochi minuti dopo il parto che tenta di riconquistare la sua vita dopo il lutto. Il film, prodotto da Martin Scorsese e interpretato, oltre che dalla fortissima Kirby anche da degli ottimi Ellen Burstyn e Shia LaBeouf, ha attirato fin da subito l’attenzione della critica, che lo dava per favorito al Leone d’Oro.

Festival del Cinema di Venezia 2020: candidati e vincitori

Amants (Lovers)di Nicole Garcia

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades)di Andrei Konchalovsky – Premio speciale della giuria

In Between Dying di Hilal Baydarov

Khorshid (Sun Children) di Majid Majidi – premio Mastroianni per il giovane emergente a Rohuholla Zhamani

Laila In Haifa di Amos Gitai

Le Sorelle Macaluso di Emma Dante

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Never Gonna Snow Again di Magorzata Szumowska, coregia Micha Englert

Nomadland di Chloé Zhao – Leone d’Oro alla regia

Notturno di Gianfranco Rosi

Nuevo Orden di Michel Franco – Gran Premio della Giuria (Leone d’argento)

Padrenostro di Claudio Noce – Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino

Pieces Of A Woman di Kornél Mundruczó – Coppa Volpi a Vanessa Kirby

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic

Spy No Tsuma (Wife Of A Spy) di Kiyoshi Kurosawa – Leone d’Argento alla regia

The Disciple di Chaitanya Tamhane – Osella per la miglior sceneggiatura

The World To Come di Mona Fastvold

Und Morgen Die Ganze Welt (And Tomorrow The Entire World) di Julia Von Heinz

Orizzonti

Bu Zhi Bu Xiu (The Best Is Yet To Come) di Wang Jing

Dashte Khamoush (The Wasteland) di Ahmad Bahrami

Gaza Mon Amour di Tarzan Nasser, Arab Nasser

Guerra E Pace di Martina Parenti, Massimo d’Anolfi

I Predatori di Pietro Castellitto – Premio alla miglior sceneggiatura

Jenayat-E Bi Deghat (Careless Crime) di Shahram Mokri

La Nuit Des Rois di Philippe Lacôte

La Troisième Guerre di Giovanni Aloi

Lahi, Hayop (Genus Pan) di Lav Diaz

Listen di Ana Rocha De Sousa

Mainstream di Gia Coppola

Meel Patthar (Milestone) di Ivan Ayr

Mila (Apples) – Film d’apertura di Christos Nikou

Nowhere Special di Uberto Pasolini

Selva Trágica di Yulene Olaizola

The Furnace di Roderick Mackay

The Man Who Sold His Skin di Kaouther Ben Hania

Zanka Contact di Ismaël El Iraki

Zheltaya Koshka (Yellow Cat) di Adilkhan Yerzhanov

Cortometraggi