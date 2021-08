A Milano in estate il traffico automobilistico non è quel problema stressante del resto dell’anno, e ci si può muovere molto più tranquillamente in auto, in bici (magari usando il bike sharing) oppure con i mezzi pubblici.

Spostandosi tra un evento e un altro, magari da una piscina all’aperto al Castello Sforzesco, bisogna però tenere conto dell’entrata in vigore dell’orario estivo di Atm.

D’altro canto anche i dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico hanno diritto a un periodo di riposo, senza dimenticare che in queste settimane vengono avviati lavori di manutenzione indispensabili per mantenere il servizio efficiente.

Vediamo allora quali sono le modifiche degli orari di Atm, suddivisi per tipologia, nonché degli altri servizi di competenza della società pubblica. Se invece volete saperne di più su abbonamenti e costi del servizio di trasporto milanese la nostra guida fa al caso vostro!

Regolamento sui mezzi Atm

Su metropolitane e linee di superficie è obbligatorio indossare la mascherina durante tutto il viaggio, pena pesanti multe e l’allontanamento dal mezzo. Sono stati rimossi i bollini di divieto sui sedili, e come previsto per le regioni “bianche” la capienza massima è stata aumentata all’80%.

Cosa si intende per “orario estivo”?

Nel dettaglio delle diverse linee si parla di “orario estivo”, ma cosa significa? Ecco la differenza sulle diverse linee, per capire cosa aspettarsi da bus e metro. In ogni caso le tabelle con gli orari sono disponibili su tutte le pensiline e a tutte le stazioni della metro, oltre che sul sito e sulla app ufficiale di Atm.

Mezzi di superficie:

Linee di forza: ogni 4/7 minuti (orari di punta) e ogni 6/10 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 6/9 minuti (orari di punta) e ogni 8/11 minuti (orari di morbida)

ogni 4/7 minuti (orari di punta) e ogni 6/10 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 6/9 minuti (orari di punta) e ogni 8/11 minuti (orari di morbida) Altre linee: ogni 8/10 minuti (orari di punta) e ogni 9/13 mintui (orari di morbida). In agosto ogni 9/13 minuti (orari di punta) e ogni 10/14 minuti (orari di morbida)

Metropolitane

M1: Tratta centrale (Pagano – Sesto 1° Maggio): ogni 3 minuti (orari di punta) e ogni 4,5 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 5 minuti (orari di punta) e ogni 5 minuti (orari di morbida). Diramazioni (Da/verso Bisceglie, da/verso Rho-Fieramilano): ogni 6 minuti (orari di punta) e ogni 9 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 10 minuti (orari di punta) e ogni 10 minuti (orari di morbida).

M2: Tratta centrale (Famagosta – Cascina Gobba): ogni 3,5 minuti (orari di punta) e ogni 4 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 5 minuti (orari di punta) e ogni 6 minuti (orari di morbida). Diramazioni (Da/verso Gessate-P.za Abbiategrasso, da/verso Cologno Nord-Assago Milanofiori Forum): ogni 7 minuti (orari di punta) e ogni 12 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 20 minuti (orari di punta) e ogni 20 minuti (orari di morbida).

M3: ogni 4 minuti (orari di punta) e ogni 5 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 6,5 minuti (orari di punta) e ogni 6,5 minuti (orari di morbida).

ogni 4 minuti (orari di punta) e ogni 5 minuti (orari di morbida). In agosto ogni 6,5 minuti (orari di punta) e ogni 6,5 minuti (orari di morbida). M5: Dal lunedì al venerdì frequenza di 3 minuti nella fascia di punta, 4 nella fascia di morbida e 6 dopo le 20; il sabato e i festivi frequenza di 4 minuti dall’inizio del servizio alle 20 circa e di 6 dopo le 20.

Linee di superficie

L’orario estivo entra in vigore il 3 luglio per terminare il 3 settembre 2021.

Dal 28 agosto al 3 settembre. Le linee 9, 14, 40, 49, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 67, 80, 94, 95, 98, 325, seguono l’orario invernale dal lunedì al venerdì. Le altre linee seguono l’orario estivo.

Le linee 9, 14, 40, 49, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 67, 80, 94, 95, 98, 325, seguono l’orario invernale dal lunedì al venerdì. Le altre linee seguono l’orario estivo. Dal 17 luglio. Tutte le linee seguono l’orario estivo.

Tutte le linee seguono l’orario estivo. Sabato 7, 14 e 21 agosto. Le linee 38, 39, 55, 89, 130, 132, 140, 171, 175, 176, 351, 352, 705, 707, 783, 901, MM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato. Le altre linee seguono l’orario festivo. Le linee 172 e 174 non sono in servizio.

Le linee 38, 39, 55, 89, 130, 132, 140, 171, 175, 176, 351, 352, 705, 707, 783, 901, MM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato. Le altre linee seguono l’orario festivo. Le linee 172 e 174 non sono in servizio. Dal 2 al 15 agosto. Le linee 709, 923 e 926 seguono il consueto orario. Le linee 171, 175 e 176 seguono il normale orario dal lunedì al venerdì. Le altre linee seguono l’orario del sabato dal lunedì al venerdì. Orario festivo la domenica e nei giorni festivi. La linea 927 non è in servizio.

Le linee 709, 923 e 926 seguono il consueto orario. Le linee 171, 175 e 176 seguono il normale orario dal lunedì al venerdì. Le altre linee seguono l’orario del sabato dal lunedì al venerdì. Orario festivo la domenica e nei giorni festivi. La linea 927 non è in servizio. Dal 16 al 22 agosto. Le linee 709, 923 e 926 seguono il consueto orario. Le linee 171, 176 e 325 seguono il normale orario dal lunedì al venerdì. Le altre linee seguono l’orario del sabato dal lunedì al venerdì. Orario festivo la domenica. La linea 927 non è in servizio.

Le linee 709, 923 e 926 seguono il consueto orario. Le linee 171, 176 e 325 seguono il normale orario dal lunedì al venerdì. Le altre linee seguono l’orario del sabato dal lunedì al venerdì. Orario festivo la domenica. La linea 927 non è in servizio. Dal 23 al 29 agosto. Le linee 709, 923 e 926 seguono il consueto orario. Le linee 40, 49, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 67, 80, 90, 91, 94, 95, 98, 171, 176 e 325 seguono il normale orario dal lunedì al venerdì. Le altre linee seguono l’orario del sabato dal lunedì al venerdì. Orario festivo la domenica. La linea 927 non è in servizio.

Metropolitane

L’orario estivo per le metropolitane sarà in vigore dal 17 luglio al 29 agosto 2021. Dal 9 al 20 agosto, dal lunedì al venerdì, sarà in vigore l’orario del sabato. Sabato 14 agosto sarà in vigore l’orario festivo.

M1 – M2 – M3

Fino al 29 agosto. Orario estivo.

Orario estivo. Dal 9 al 20 agosto. Orario del sabato dal lunedì al sabato, orario festivo la domenica e nei giorni festivi.

Orario del sabato dal lunedì al sabato, orario festivo la domenica e nei giorni festivi. Sabato 14 agosto. Orario festivo.

M5

Dal 2 al 27 agosto. Orario del sabato dal lunedì al sabato, orario festivo la domenica e nei giorni festivi.

Orario del sabato dal lunedì al sabato, orario festivo la domenica e nei giorni festivi. Sabato 14 agosto. Orario festivo.

Tranvia Milano – Limbiate

Fino al 29 agosto. Orario del sabato dal lunedì al sabato. La circolazione si svolge con tram dall’inizio del servizio alle 10 circa e con bus per il resto della giornata.

Orario del sabato dal lunedì al sabato. La circolazione si svolge con tram dall’inizio del servizio alle 10 circa e con bus per il resto della giornata. Sabato 14 agosto, tutte le domeniche e i giorni festivi. Orario festivo con bus.

Rete notturna

In servizio tutte le notti le linee NM1-NM2-NM3-90-91-N25-N26.

Notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e tra il 14 e il 15 agosto: anche linee N15 N24-N27-N42-N50-N54-N57-N80-N94.

Atm Point

Gli sportelli di Duomo, Centrale e Cadorna sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 7:45 alle 20 e la domenica dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30. Sabato 14 agosto sono aperti fino alle 13:30. Domenica 15 agosto restano chiusi tutto il giorno. Gli sportelli di Garibaldi, Loreto e Romolo sono aperti dal lunedì al sabato, dalle 7:45 alle 20. Dal 9 al 15 agosto è chiuso al pubblico il point di Loreto; dal 9 al 22 agosto, quelli di Garibaldi e Romolo.