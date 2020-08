Milanosport: voucher di rimborso per corsi e abbonamenti

Milanosport si adegua alle politiche di rimborso tramite voucher. Dopo concerti, mense scolastiche e Atm, anche il principale gestore di piscine e centri sportivi di Milano ha deciso di lanciare una campagna di restituzione delle mensilità perse per abbonamenti e corsi tramite buoni spendibili nei prossimi 18 mesi. Ecco come funzionano e come fare richiesta.

Come richiedere il voucher Milanosport

Possono fare domanda per il voucher tutti coloro che hanno acquistato corsi singoli o abbonamenti dal 23 febbraio al 7 giugno, data di riapertura delle piscine comunali e dei centri sportivi.

Fino al 19 agosto, sul sito di Milanosport basterà inserire i propri dati e quelli del corso acquistato per ottenere il voucher (un mail arriverà a partire dal 20 agosto con i dati del buono), spendibile entro 18 mesi dalla data di riscatto.

I corsi riprenderanno dal 20 settembre, mentre gli abbonamenti saranno acquistabili a partire da inizio mese. Chi possiede un voucher ha diritto di prelazione sulle iscrizioni ai corsi della stagione 2020/2021 dal 2 al 10 settembre.

Regolamento per l’utilizzo del voucher

Il riscatto del voucher presso Milanosport differisce in alcuni punti dalla normativa vigente. Ecco il regolamento per l’utilizzo del buono: