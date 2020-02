Vi state chiedendo dove fare l’abbonamento ATM a Milano? L’azienda di trasporti pubblici milanese mette a disposizione diversi metodi per creare ex novo, rinnovare o ricaricare il proprio abbonamento.

Indipendentemente dal fatto che sia settimanale, mensile o annuale, urbano oppure extraurbano, avrete bisogno di una tessera elettronica, cioè il supporto sul quale di volta in volta caricherete l’importo dell’abbonamento.

La tessera elettronica vale 4 anni e ha un costo di 10 euro.

Abbonamento Atm Milano: dove richiedere la tessera elettronica

Per richiedere la tessera elettronica, e quindi fare l’abbonamento ai mezzi pubblici, ci sono tre modi:

1. Online, direttamente sul sito di Atm

2. Negli ATM Point (tramite l’app di Atm è possibile prenotare il proprio turno presso l’Atm Point prescelto), situati nei mezzanini delle stazioni metropolitane di:

Duomo M1-M3 (da lun a sab 7.45-20, dom 10.15-13.15 e 14-17.30)

(da lun a sab 7.45-20, dom 10.15-13.15 e 14-17.30) Centrale M2-M3 (da lun a sab 7.45-20, dom 10.15-13.15 e 14-17.30)

(da lun a sab 7.45-20, dom 10.15-13.15 e 14-17.30) Cadorna M1-M2 (da lun a sab 7.45-20, dom 10.15-13.15 e 14-17.30)

(da lun a sab 7.45-20, dom 10.15-13.15 e 14-17.30) Garibaldi M2-M5 (da lun a sab 7.45-20)

(da lun a sab 7.45-20) Loreto M1-M2 (da lun a sab 7.45-20)

(da lun a sab 7.45-20) Romolo M2 (da lun a sab 7.45-20)

–> In questo caso il rilascio della tessera è immediato

3. Nelle rivendite autorizzate (bar, edicole, tabaccherie e cartolerie): qui Elenco Rivendite Atm

–> In questo caso occorrono dai 15 ai 20 giorni di attesa per ricevere la propria tessera. È possibile controllare se la propria tessera è pronta dal link soprastante.

Per fare l’abbonamento Atm, avrete bisogno di avere con voi:

una foto formato tessera

un documento d’identità valido

codice fiscale

Abbonamento Atm Milano: come ricaricare la tessera elettronica

Una volta creata la tessera elettronica, dovrete caricarla periodicamente con l’importo dell’abbonamento scelto.

Per ricaricare l’abbonamento ci sono vari modi:

Online sul sito di Atm

Negli Atm Point

Nei parcometri in città

Via bancomat

Nelle rivendite autorizzate

Nelle biglietterie elettroniche in metropolitana



Abbonamento Atm Milano: quale fare

Ci sono diverse tipologie di abbonamento Atm, studiate per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini e di chi lavora a Milano. Secondo il nuovo piano tariffario in vigore dal 15 luglio 2019 ora gli abbonamenti sono divisi per zone, numerate da 1 a 9. Per tariffe urbane si intendono le zone da Mi1 a Mi3. A seguire da Mi4 a Mi 9 le zone extraurbane, alle quali sono applicate tariffe via via maggiori in base alla distanza percorsa. Qui tutte le info sui prezzi dei biglietti ordinari per zona.

Abbonamenti urbani (Mi1-Mi3)

Settimanale : 17 €, valido da lunedì a domenica per un numero illimitato di viaggi

: 17 €, valido da lunedì a domenica per un numero illimitato di viaggi Mensile : 39 €, valido un mese solare per un numero illimitato di viaggi

: 39 €, valido un mese solare per un numero illimitato di viaggi Annuale: 330 €, valido 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi

Abbonamenti interurbani

Le formule per viaggiare dalle zone da Mi9 a Mi4 verso il centro (Mi1-Mi3). I confini urbani della metropolitana sono i seguenti:

Linea M2: Cologno Nord, Cascina Burrona

Il tariffario di abbonamenti extraurbani è valido anche sui servizi Trenord in base alla distanza percorsa. Se per un passeggero con abbonamento è necessario recarsi una tantum in zone escluse dal proprio piano sono previste integrazioni di zona.

Settimanale:

Mi1 – Mi4: 20,50 €

Mi1 – Mi5: 24,00 €

Mi1 – Mi6: 27,00 €

Mi1 – Mi7: 30,50 €

Mi1 – Mi8: 34,00 €

Mi1 – Mi9: 37,50 €

Mensile:

Mi1 – Mi4: 60,00 €

Mi1 – Mi5: 70,00 €

Mi1 – Mi6: 77,00 €

Mi1 – Mi7: 82,00 €

Mi1 – Mi8: 87,00 €

Mi1 – Mi9: 87,00 €

Annuale:

Mi1 – Mi4: 552,00 €

Mi1 – Mi5: 644,00 €

Mi1 – Mi6: 682,00 €

Mi1 – Mi7: 712,00 €

Mi1 – Mi8: 738,00 €

Mi1 – Mi9: 761,00 €

Abbonamento per studenti

Per gli studenti:

diurni fino a 27 anni di età in zona Mi1-Mi3: 22€

22€ serali senza limiti di età in zona Mi1-Mi3: 11 €. Valido da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 20.30 e dalle 21.00 fino al termine del servizio, il sabato dalle 13.00 alle 20.00. Non vale la domenica.

Abbonamento da zone Mi4-Mi9 fino al centro (Mi1-Mi3) per minori di 26 anni, indipendentemente se studenti o meno:

Mensile:

Mi1 – Mi4: 45,00 €

Mi1 – Mi5: 53,00 €

Mi1 – Mi6: 58,00 €

Mi1 – Mi7: 62,00 €

Mi1 – Mi8: 65,00 €

Mi1 – Mi9: 65,00 €

Annuale:

Mi1 – Mi4: 414,00 €

Mi1 – Mi5: 483,00 €

Mi1 – Mi6 : 512,00 €

Mi1 – Mi7: 534,00 €

Mi1 – Mi8: 554,00 €

Mi1 – Mi9: 571,00 €

Abbonamenti per i senior

È una formula di abbonamento valida per:

Residenti a Milano con età superiore a 65 anni

Abbonamento senior ‘Off Peak‘ valido dopo le 9.30 del mattino fino a fine servizio e nei festivi senza limiti di orario: 16 € mensile, 170 € annuale

Abbonamento senior ordinario: 300 € annuale

Residenti nell’area metropolitana di Milano con più di 65 anni

Abbonamento over 65 ridotto con Isee compreso tra 16000 e 28000 €: 22 € mensile, 200 € annuale

Abbonamento over 65 gratuito con Isee inferiore a 16000 €

Abbonamenti over 65 senza limiti di residenza:

Mensile: 32,50 €

Annuale: 300 €

Sono inoltre stati pensati degli abbonamenti per ulteriori fasce di popolazione:

Abbonamento annuale per genitori con 3 o più figli a carico: 165 €

Abbonamento mensile per minori in affido: 19 €

Abbonamento annuale per disoccupati da almeno 24 mesi: 50 €

Abbonamento annuale per persone con soglia ISEE inferiore a 6.000 €: 50 €

Volete conoscere gli orari delle varie linee di metropolitana e superficie di Atm? Ecco la nostra guida completa