Il Castello del Germi: la rassegna letteraria dell’Estate Sforzesca

Nei giardini del Cortile Ducale del Castello Sforzesco di Milano, adiacenti al Portico dell’elefante, dal 21 luglio si sta svolgendo la rassegna letteraria organizzata dallo staff del Germi LDC, “Luogo Di Contaminazione” fra le arti. Il locale è nato con questo preciso intento nel 2019 da un progetto di Manuel Agnelli, Francesca Risi, Gian Luca Segale e Rodrigo d’Erasmo.

Fino al 5 agosto le attività normalmente proposte dal Germi in via Cicco Simonetta si spostano così nel dehor letterario, dove una libreria all’aperto (dalle ore 17:30) propone una nutrita selezione di classici e novità fresche di stampa, in collaborazione con la casa editrice Adelphi.

L’Estate Sforzesca si arricchisce così di appuntamenti coinvolgenti, letterari in senso lato. Approfondimenti culturali su temi direttamente connessi alla città di Milano, al Castello, alla Storia e alla contemporaneità. Arte, fumetti, fiction, poesia, teatro, letteratura e libri insieme a ospiti, dibattiti e letture dal vivo.

Grande attesa per l’evento di martedì 2 agosto, quando il direttore artistico Giovanni Succi inviterà sul palco il cantautore Manuel Agnelli per un evento a sorpresa dal titolo Milano circonvallazione interna.

Il Castello del Germi: gli eventi in programma

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita ed è possibile, per chi lo desideri, godere del servizio bar.

Ogni appuntamento lascerà traccia audio presto disponibile in podcast prodotto dal vivo.