Milano è Viva – Estate al Castello 2022: oltre 50 eventi tra musica, danza e teatro

Parte il 12 luglio la rassegna Milano è Viva – Estate al Castello, che porta all’interno del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano un palinsesto di 58 eventi tra musica, teatro, danza e spettacoli per bambini. Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione obbligatoria, anche quando gratuiti.

Estate al Castello 2022: il programma di luglio

Dove non specificato l’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente in loco. L’orario è indicativo e potrebbe variare per necessità organizzative.

Martedì 12 luglio

Ore 21: Davide Van Des Froos

Ingresso a pagamento

Mercoledì 13 luglio

Ore 21: Kokoroko

Kokoroko, collettivo composto da otto giovani musicisti inglesi e diretto dalla trombettista Sheila Maurice Grey, si rifà alla lezione di Fela Kuti, Tony Allen e Ebo Taylor con freschezza ed entusiasmo. Il loro stile prende forma dalle radici nigeriane e West Africa – nel dialetto nigeriano Urhobo, kokoroko significa ‘Sii forte’ – mescolate ai suoni urbani londinesi. Le loro bellissime composizioni soul e spiritual sono cibo per l’anima e fanno muovere il corpo.

Ingresso a pagamento

Giovedì 14 luglio

Ore 21: Io, Ludwig Van Beethoven

Uno degli album più amati di Corrado d’Elia, incentrato sulla figura del genio musicale Ludwig Van Beethoven. Uno spettacolo che narra la storia del suo talento e insieme, della sua umanità, per indagarne i misteri, la sordità, i rapporti col padre e con il suo tempo, gli amori, le sue durezze e la sua musica immortale.

Ingresso a pagamento

Venerdì 15 luglio

Ore 21: Gran Gala del Balletto

Una serata emozionante e magica. Uno spettacolo all’insegna della bellezza ed eleganza. Il Gran Galà del

Balletto di Milano, tra le maggiori compagnie italiane, è questo e molto altro, con i brani più belli tratti da

celebri balletti come “Il Lago dei Cigni”, “Lo Schiaccianoci” e coreografie esclusive, trascina nel mondo di

quella danza che ancora oggi fa sognare.

Ingresso a pagamento

Sabato 16 luglio

Ore 21: Milano, Città del Diavolo

La storia di Milano attraverso i miti e le leggende che hanno per protagonista il più celebre dei suoi abitanti, il Diavolo. Seguendo differenti tecniche che uniscono la novellistica medievale, la commedia dell’arte e la pantomima, sarà possibile scoprire quattro leggende nate nei luoghi emblematici della città. Verranno portate in scena l’antica Medhelan e il mito del Drago Tarantasio, le tentazioni dei Santi Ambrogio e Pietro da Verona, la nascita del Duomo e la storia de “il barbùn del navili”, che rivive nei testi della canzone popolare milanese.

Ingresso a pagamento

Domenica 17 luglio

Ore 21: Schiaccianoci in jazz

Lo schiaccianoci in versione Jazz per un’immersione in questo viaggio musicale insieme all’Orchestra

Sinfonica di Milano.

Ingresso a pagamento

Lunedì 18 luglio

Ore 21: Ai nostri tempi (biblici) con Gioele Dix

Tra passi biblici e brani letterari di diversa estrazione, una serata speciale dedicata con passione e ironia a

tutti coloro che non hanno nessuna intenzione di invecchiare.

Ingresso a pagamento

Martedì 19 luglio

Ore 21: Stanca di guerra (con Lella Costa, regia Gabriele Vacis)

Lella Costa esplora con ironia e sentimento gli stati d’animo individuali e collettivi, in una cavalcata tra temi e sollecitazioni che confluiscono in un unico sostantivo: guerra. Guerre di opinione, di religione, conflitti di coscienza, di interessi, guerre fredde, guerre di nervi, guerre psicologiche. E non ultima anche la guerra vera, quella che scoppia sempre un po’ più vicino a casa nostra, quella che ce ne sono tante ma si fa fatica a crederci.

Ingresso a pagamento

Mercoledì 20 luglio

Ore 21.30: OY Voice Diaspora

Effervescenti, imprevedibili, onnivori, gli OY sono ormai star internazionali capaci di traghettare le radici

africane nell’universo dell’elettronica. Un caleidoscopio di suoni clubbing, samples e vorticosi tamburi

marchia ogni loro spettacolo, definito dalla critica specializzata “una bomba musicale”, fresca, vitale,

sorprendente, sottile ed extra-ordinaria”.

Ingresso gratuito

Giovedì 21 luglio

Ore 21: LET THE MUSIC PLAY – CEGHEDACCIO SYMPHONY ORCHESTRA FVG

Il progetto internazionale e unico nel suo genere, nasce dall’idea di far conoscere il genere musicale “disco” nato dal Funk, Soul, Musica Latina e non solo, esploso grazie al film “Saturday night fever” e diventato poi un fenomeno mondiale. Saranno i brani più conosciuti resi celebri da artisti del calibro di Donna Summer, Earth Wind &Fire, Chich, Gloria Gaynor, Bee Gees, ABBA, e molti altri a risuonare in un modo del tutto inedito e coinvolgente.

Ingresso a pagamento

Venerdì 22 luglio

Ore 20: ARDECORE + DIEGO POTRON IN CONCERTO

Quattro album all’attivo e una Targa Tenco come miglior Opera Prima nel 2007, gli ARDECORE hanno

l’incontrastato ruolo seminale di un approccio innovativo e originale a quella che è stata la rivalutazione della musica popolare romanesca in chiave rock dalle forti venature blues, assolutamente attuali con l’opera del Belli che viene musicata nel nuovo disco. Con Giampaolo Felici in questa nuova avventura discografica che ci presenteranno dal vivo il 22 luglio al Castello Sforzesco, ci sono alcuni dei più importanti musicisti del rock indipendente italiano e internazionale: Adriano Viterbini (I Hate My Village, Bud Spencer Blues Explosion) Jacopo Battaglia (Zu, Bloody Beetroots), Giulio Favero (Teatro Degli Orrori), Massimo Pupillo (Zu), Geoff Farina (Karate), Ludovica Valori (Nuove Tribù Zulu), Gianluca Ferrante (Kore), Marco Di Gasbarro (Squartet) e la partecipazione di Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti). In apertura Diego Potron, il blues troubadour brianzolo, che riflette sul concetto di naufragio, un evento imponderabile al termine del quale si è costretti a sopravvivere solo con quello che la tempesta ha voluto lasciarci, e la volontà di impiegarlo al meglio; il folk si sposta quindi su ponti traballanti e panorami bagnati da acqua salmastra e liquore.

Ingresso a pagamento

Sabato 23 luglio

Ore 21.30: Somewhere in Milano

Somewhere dal 2015 porta la musica elettronica e i linguaggi digitali all’interno di location storiche del nostro paese, da Nord a Sud. Somewhere Festival ed i suoi spinoff “Somewhere in” in 5 anni hanno ospitato artisti e dj nazionali ed internazionali del calibro di Kerry chandler, Dj Seinfeld, Mall Grab, Tornado Wallace, Mace, Davide Shorty, The Crookers, Dj Ralf, Session Victim e molti altri. Il format di Somewhere non si ferma alla musica: i veri protagonisti sono i magnifici luoghi più o meno nascosti che rendono il nostro paese la location ideale per ospitare grandi eventi musicali.

Ingresso a pagamento

Domenica 24 luglio

Ore 21: Canzoni per renderci migliori

“Canzoni per renderci Migliori” è il proseguimento del contributo musicale che il CPM Music Institute offre dal 2019 alla città di Milano. Con una scaletta di brani in prevalenza italiani, l’evento è occasione per puntualizzare che la Musica Popolare non ha il suo “centro di gravità permanente” nella spensieratezza della ricreazione, ma che è da sempre strumento di osservazione e di critica sociale.

Ingresso gratuito

Lunedì 25 luglio

Ore 21: Enrico Bertolino – INSTANT THEATRE Unica certezza: l’incertezza!

Instant theatre è una formula di teatro incentrata sull’attualità. In scena Enrico Bertolino racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà, cucendoli con un filo narrativo che si rinnova continuamente, spaziando dalla cronaca, alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente.

Ingresso a pagamento

Martedì 26 luglio

Ore 21: Una piccola Odissea

L’Odissea è stata definita: “un racconto di racconti”. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la

lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro. Andrea Pennacchi ne restituisce il sapore di racconto

orale con una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio.

Ingresso a pagamento

Mercoledì 27 luglio

Ore 21: Trio Bobo

Il Trio Bobo nasce nel 2002 dall’esigenza di Faso e Christian Meyer, funambolica sezione ritmica di Elio e le

Storie Tese di misurarsi con generi musicali che nella band “madre” difficilmente vengono approfonditi, in

particolare la musica di derivazione africana, jazz e la fusion.

Ingresso a pagamento

Giovedì 28 luglio

Ore 20: Concerto Fotogramma – Civica Orchestra di Fiati di Milano con Fanfara del 3° BTG Carabinieri “Lombardia”

Il Maestro Pericle Odierna, in alternanza col M.llo Capo Andrea Bagnolo, dirige e interpreta i suoi più grandi successi quale autore di musiche da film, prima fra tutte “Picciridda”, pellicola con la quale vince il globo d’oro nel 2020 per la miglior colonna sonora. Ad eseguire, ad organici unificati, la Civica Orchestra di Fiati di Milano e la Fanfara del 3° BTG Carabinieri “Lombardia”.

Ingresso gratuito

Ore 21.30: Sergio Caputo

Sergio Caputo corona la sua lunga carriera, ripercorrendo i migliori successi con l’inconfondibile stile musicale e letterario che abbina la canzone italiana al jazz e testi ispirati alla poesia moderna.

Ingresso a pagamento

Venerdì 29 luglio

Programma in definizione

Sabato 30 luglio

Ore 21.30: Le Cannibale al Castello Sforzesco

Un evento di Le Cannibale dedicato alla musica elettronica ed agli artisti che attualmente incarnano la nuova geografia dei suoni del futuro. I musicisti coinvolti rivoluzionano il processo e la scelta dei linguaggi di composizione, veri sperimentatori, creativi che contaminano generi musicali e le modalità in cui lo spettacolo stesso viene proposto.

Ingresso a pagamento

Domenica 31 luglio

Ore 21: Visioni in Danza 2022

Visioni in Danza 2022 dipinge sulla scena 4 diverse pièce danzate. Gli autori Riccardo Buscarini, Nicolò

Abbattista, Christian Consalvo e Giovanni Careccia assieme ai danzatori della Compagnia Lost Movement e del Centro di Alta Formazione per la Danza “ArteMente” lavorano sul tema dell’identità, delle relazioni e del limite. Suggestioni e immagini, provenienti da generazioni d’artisti diverse, trasportano lo spettatore

all’interno di diversi linguaggi della danza contemporanea.

Ingresso a pagamento