Lo Yoga è una disciplina che è nata in Oriente ma oramai è molto in voga anche nel nostro continente. I benefici dello Yoga sono tantissimi, sia dal punto di vista fisico che per la nostra mente. Rilassamento e distensione, forza muscolare e meditazione, sono queste le principali caratteristiche dello Yoga che è stato elaborato in oriente tantissimi anni fa per essere poi esportato con successo, da qualche anno a questa parte particolarmente, nell’Occidente. I corsi per diventare insegnate yoga sono innumerevoli e praticare questa professione sarà molto soddisfacente e interessante. Accertatevi di iscrivervi a corsi che rilasciano certificazioni, così da poter iniziare ad insegnare la disciplina.

Diventare insegnante di Yoga

Insegnare la disciplina dello Yoga ti porterà ad approfondire questa pratica orientale anche nelle sue sfere più nascoste. Negli innumerevoli corsi infatti ci sono delle sezioni dedicate alla storia dello Yoga e alla sua microfisica. La microfisica yoga è una parte molto interessante e spesso trascurata nelle lezioni di questa disciplina, si basa sulla respirazione e il trasporto dell’energia in tutto il corpo per attivare i punti focali del nostro fisico, che vengo detti dagli orientali “Chakra”. Oggi giorno i corsi di yoga si possono trovare facilmente anche online. Online ci sono tanti diversi tipi di corsi, da quelli strutturati intensivamente, ovvero di breve durata ma con una grande concentrazione di lezioni oppure corsi diluiti. Se vuoi diventare insegnante di yoga il consiglio è assicurasi che questi corsi rilascino l’attestato che è fondamentale per iscriversi in una palestra come insegnante, oppure anche per avere credibilità qualora vorresti creare un gruppo privato di allievi. I programmi di yoga online sono spesso molto completi, assicurati che verranno trattati i vari tipi di yoga differenti e che ci sia un focus sulla pratica dell’insegnamento. Insegnare Yoga sarà un’esperienza unica e formativa, è una disciplina che porta alla creazione di empatia col gruppo di allievi, distende la mente e rafforza il fisico, rendendolo anche più elastico.

Lo yoga: tutti i benefici

Al giorno d’oggi la disciplina dello Yoga è molto di moda nel nostro continente. Questa disciplina è sicuramente ricca di benefici per il nostro corpo e la nostra mente. Tutti quelli che si avvicinano allo Yoga riscontrano dei miglioramenti psicofisici notevoli. La respirazione che si impara durante le sedute porta alla distensione mentale e le “posizioni” o “asana” così come vengono chiamate dagli orientali, doneranno elasticità e tonicità al tuo corpo. Lo Yoga non è solo uno sport, è difatti una disciplina “spirituale” che si interessa dell’unione tra mente e corpo, portando un miglioramento di entrambe le parti e donando serenità a chi lo pratica. L’azione del respiro infatti porta riequilibrare il sistema nervoso, ossigenando il corpo ci sarà una purificazione interiore che farà notare un miglioramento anche nelle prestazioni muscolare. Chi è poco elastico o incline al movimento fisico riscontrerà i benefici fin dalle prime lezioni. Lo scopo della disciplina antica era infatti trovare la consapevolezza di sé stessi per sentirsi in armonia col mondo esterno.

Non ti sentirai mai bene come dopo aver iniziato a praticare Yoga, troverai armonia interiore e con il mondo esterno, ti sentirai rivitalizzato ed energico fisicamente, rilassato mentalmente. Insomma lo Yoga è una disciplina che tutti dovrebbero provare!