Si è concluso poco fa il vertice di governo sulle nuove regole valide dal 16 gennaio, domani l’incontro con le Regioni. Al momento le proposte sul tavolo riguardano regole più rigide sugli spostamenti e sugli assembramenti, visti troppo spesso in questi giorni. Fino ad allora restano valide le regole previste per il colore delle diverse regioni (tutte gialle ad eccezione di Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna che sono state dichiarate zona arancione).

Il nuovo Dpcm verrà presentato alla Camera dal Ministro Speranza il 13 gennaio. Vediamo i punti su cui si sta discutendo.

Spostamenti tra regioni

Tra le proposte più accreditate c’è quella relativa allo spostamento tra regioni, anche di colore giallo. Servirà un decreto a parte per confermare questo punto.

Incontri tra familiari e amici

Al vaglio anche la possibilità di mantenere nelle zone gialle e arancioni la possibilità di incontrare fino a due amici o familiari (escludendo dal conteggio minori di 14 anni e persone disabili).

Coprifuoco

Il coprifuoco non è messo in dubbio e resterà attivo dalle 22 alle 5. Per spostarsi in quegli orari occorrerà l’autocertificazione, valida solo per motivi di salute, emergenza o lavorativi.

Ristoranti e bar: vietato l’asporto dopo le 18

Nelle zone arancioni sarà vietato l’asporto di cibi e bevande a partire dalle 18 e non più dalle 22. In questo modo si cercherà di evitare gli assembramenti che sempre più spesso vengono segnalati fuori dai locali durante la sera.

Riapertura delle scuole

Le scuole elementari e medie hanno riaperto il 7 gennaio, mentre le superiori torneranno in presenza dal 24 gennaio in Lombardia. La questione scuole è molto dibattuta, con alcune regioni, come il Veneto e il Friuli che hanno rimandato le aperture di tutte le classi al 31 gennaio. La proposta sul tavolo è quella di riprendere le lezioni in tutta Italia a partire dal 1° febbraio, evitando partenze in ordine sparso.

Riapertura dei musei in zona gialla

Tra le diverse proposte c’è anche quella di riaprire musei e siti archeologici nelle zone gialle, permettendo al settore di ripartire dopo tre mesi di chiusura.

Rt per l’assegnazione del colore alle Regioni

L’Istituto Superiore della Sanità e il Comitato tecnico scientifico hanno proposto al governo l’adozione di nuovi parametri per decidere il colore delle diverse regioni. Se la regione supera i 250 casi ogni 100.000 abitanti entrerà automaticamente in zona rossa. Secondo questa formula sono fortemente a rischio Veneto ed Emilia Romagna. La Lombardia si troverebbe al limite, con zone più colpite di altre, come la provincia di Mantova e quella di Sondrio.

Il parametro non è ancora stato ufficializzato e secondo Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e della conferenza Stato -Regioni, non verrà adottato.

Proroga dello stato di emergenza

All’interno del nuovo Dpcm si discuterà anche della proroga dello stato di emergenza fino al 30 giugno. Questa proposta è stata avanzata per permettere l’emissione di nuovi Dpcm e ordinanze regionali in tempi più brevi, evitando ondate che possano compromettere la campagna di vaccinazioni.

Verso la “fascia bianca”

Apparsa già nel decreto successivo alle feste, la “zona bianca” si aggiunge alla tavolozza di colori delle regioni. Potranno entrare in zona bianca le regioni con un Rt inferiore a 0,5. Potranno riaprire cinema, teatri e musei, chiusi da ottobre 2020. Ovviamente resterebbe l’obbligo delle mascherine all’aperto e al chiuso e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Al momento nessuna regione è neppure vicina a entrare in fascia bianca.