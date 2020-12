Orari e calendario di bus e metropolitane Atm. Il servizio è garantito sia nei giorni feriali sia nei festivi, con orari di inizio e di fine diversi a seconda delle linee. Tutti i mezzi viaggiano al 50% della capienza per evitare assembramenti.

Servizio di superficie:

Filovia 90/91 : effettua servizio continuativo

: effettua servizio continuativo Tram linea 9 : inizio tra le 4.00 e le 4.30 e fine tra le 2.00 e le 2.40

: inizio tra le 4.00 e le 4.30 e fine tra le 2.00 e le 2.40 Linee tranviarie : inizio tra le 4.30 e le 6.00 e fine tra l’1.00 e le 2.30

: inizio tra le 4.30 e le 6.00 e fine tra l’1.00 e le 2.30 Autobus e Filobus: inizio tra le 5.30 e le 6.00 e fine tra le 30 e l’1.45

Servizio della metropolitana:

Linee M1, M2 e M3 : inizio alle 5.30 e fine intorno alle 00.30

: inizio alle 5.30 e fine intorno alle 00.30 Linea M5: inizio alle 5.40 e fine alle 24.00

Nelle giornate del 25 dicembre e del 1° maggio il servizio è attivo con orario ridotto dalle 7.00 alle 19.30 circa, mentre in tutte le altre festività è garantito con orario festivo.

La rete notturna di ATM

Niente paura, quando le linee diurne chiudono, entra in vigore l’orario notturno. Tutte le notti (ad eccezione dei giorni 30 aprile, 1 maggio, 24 e 25 dicembre) sono infatti attive le seguenti linee:

Linea sostitutiva M1: Q.re degli Olmi – Bisceglie – Cairoli / Sesto 1° Maggio FS – Molino Dorino

(l’interscambio tra le due linee M1 è possibile alle fermate di Cadorna, Conciliazione e Pagano)

Linea sostitutiva M2 : Cascina Gobba – Piazza Abbiategrasso

: Cascina Gobba – Piazza Abbiategrasso Linea sostitutiva M3 : San Donato – Comasina

: San Donato – Comasina Filovia 90/91: Lodi M3 – Lotto M1 / Lotto M1 – Lodi M3

Durante il weekend (nelle notti cioè tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica) e nelle notti precedenti le festività sono inoltre attive le seguenti linee:

N6 Cadorna FN M1 M2 – Centrale FS M2 M3

Cadorna FN M1 M2 – Centrale FS M2 M3 N15 Gratosoglio – Duomo M1 M3

Gratosoglio – Duomo M1 M3 N24 Vigentino – Duomo M1 M3

N27 Viale Ungheria – Duomo M1 M3

Viale Ungheria – Duomo M1 M3 N42 Bicocca – Centrale FS M2 M3

Bicocca – Centrale FS M2 M3 N50 Lorenteggio – Cairoli M1

Lorenteggio – Cairoli M1 N54 Lambrate FS M2 – Duomo M1 M3

Lambrate FS M2 – Duomo M1 M3 N57 Quarto Oggiaro – Cairoli M1

Quarto Oggiaro – Cairoli M1 N80 Quinto Romano – De Angeli M1

Quinto Romano – De Angeli M1 N94 Porta Volta – Cadorna FN M1 M2

Il biglietto per la rete notturna è quello standard da 1,50€ in uso su tutte le linee ATM e se convalidato tra mezzanotte e le 4.30 assume validità fino alle 6.00. Di notte è possibile acquistarlo presso i tanti parcometri attivi in città, che emettono biglietti validi solo per le linee di superficie.

Radiobus di Quartiere

Per chi ha bisogno di spostarsi di notte ma rimane all’interno del proprio quartiere esiste un’altra alternativa: è il Radiobus, il servizio su chiamata che accompagna i passeggeri alla destinazione desiderata, proprio come un taxi.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 22 alle 2.00 ed è possibile utilizzarlo chiamando il numero 02 48034803 o recandosi al capolinea del proprio quartiere. Può essere anche prenotato a partire dalle ore 13 del giorno stesso.

Una volta saliti a bordo basterà comunicare la propria destinazione direttamente al conducente e mettersi comodi, a tutto il resto penserà lui. Il biglietto è quello standard ATM e può essere acquistato direttamente sul mezzo senza sovrapprezzo.

Per maggiori informazioni sulle zone e gli orari del servizio consultare il sito ATM.

Atm Point: indirizzi e orari

