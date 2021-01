Milano cambia orari dal 7 gennaio: ecco il Patto Scuole

La città di Milano cambierà i suoi orari per venire incontro all’apertura delle scuole in presenza dal 7 gennaio, come previsto dal nuovo decreto legge firmato a dicembre. Uffici, negozi e servizi alla persona come parrucchieri ed estetisti cambieranno orari di apertura grazie al Patto Milano per la scuola.

Il cambiamento di orari è dovuto alla pressione sul trasporto pubblico, che con la riapertura delle scuole rischia di gettare nuovamente la Lombardia nella situazione di ottobre, con l’impennata di contagi dopo il rientro dalle vacanze estive.

Questo il dettaglio dei nuovi orari di apertura a cui si dovranno attenere gli uffici e i negozi, che interessano il Comune di Milano o l’hinterland, a seconda di come specificato.

Nuovi orari per uffici e negozi a Milano: lo schema

Ogni parte in causa dovrà impegnarsi a garantire il rispetto delle regole richieste, facilitando lo smart working per i dipendenti e incentivando la “mobilità lenta” attraverso aree pedonali, bike sharing, rastrelliere per biciclette ecc.

