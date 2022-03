Milano Beauty Week: a maggio 2022 la prima settimana dedicata al benessere

Sta arrivando la primavera e con lei il ritorno a Milano del periodo delle week (periodo che in realtà dura tutto l’anno). Il 2022 parte con due nuove settimane da aggiungere al calendario: la Irish Week in corso fino al 20 marzo e la Beauty Week, che si terrà per la prima volta dal 3 all’8 maggio. Una settimana dedicata alla bellezza e alla cura del corpo attraverso eventi, workshop e incontri per promuovere le eccellenze della cosmesi italiana.

L’evento intende inserirsi come tramite tra la fiera leader del settore Cosmoprof Worldwide Bologna, in scena dal 28 aprile al 2 maggio 2022, e anticipando Esxence, l’evento della profumeria artistica internazionale in calendario dal 15 al 18 giugno 2022 al MiCo – Milano Convention Centre.

Beauty Week 2022: programma degli eventi

Il centro delle attività, a pochi passi dal Duomo, sarà lo storico Palazzo Giureconsulti, che per tutta la durata dell’evento si trasformerà in un Beauty Village e ospiterà incontri di approfondimento con addetti ai lavori ed esperti – da seguire dal vivo e trasmessi in streaming – insieme a mostre, laboratori, esperienze di bellezza e iniziative di beneficenza. Negli stessi giorni numerose altre location e spazi commerciali sparsi per la città celebreranno la bellezza con appuntamenti ad hoc.

Un ricco programma di talk, laboratori esperienziali, iniziative charity, percorsi tematici ed eventi animerà Milano. All’interno di Palazzo Giureconsulti non mancheranno alcune aree speciali:

ABC Cosmetici (3-8 maggio | Palazzo Giureconsulti, Sala Torre): Il progetto di Cosmetica Italia dedicato alla corretta informazione del consumatore nel corso di Milano Beauty Week sarà declinato in un’installazione per guidare il visitatore alla conoscenza dei cosmetici e dei loro ingredienti, sfatando anche falsi miti e fake news.

L’accesso agli eventi a Palazzo Giureconsulti è gratuito e aperto al pubblico; per alcuni appuntamenti

è necessario registrarsi sul sito dell’evento tramite l’app.

Gli eventi diffusi a Milano per la Beauty Week 2022

Oltre al grande Hub di Palazzo Giureconsulti, gli eventi della Beauty Week saranno diffusi anche in città, con iniziative, visite guidate, passeggiate olfattive e rassegne al cinema. Il programma è ancora in aggiornamento: