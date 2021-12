Rivoluzioni salutari a portata di mano

Siamo ormai sotterati da tonnellate di programmi tv dedicati alla salute, al buon cibo, alla bella vita, ma prestiamo abbastanza attenzione a queste sollecitazioni ormai continue? Si sa, quando uno stimolo è troppo reiterato, l’attenzione cala, la guardia cala con lei, e così rischiamo di non avere sufficienti energie durante la giornata perché non badiamo ai più elementari consigli riguardo la nostra salute.

A volte si tratta di vere e proprie piccolezze, che, se praticate con costanza, potrebbero diventare imprescindibili per il nostro benessere; non vi stiamo, insomma, dicendo di farvi due settimane in una spa all’anno, tutt’altro: vedremo come, anche in casa nostra, senza muovere un passo, possiamo mettere in atto qualche consiglio decisamente salvavita e salvabenessere.

Nelle prossime righe, tra una doccia rilassante con i giusti colori e odori e l’altra, cercheremo di capirne di più!

Terapie rilassanti a portata di mano

Abbiamo associato alla doccia le parole “colori e odori”, di certo non vi sarà sfuggito e, probabilmente, non vi sfugge nemmeno il perché: cromoterapia e aromaterapia sono infatti all’ordine del giorno in qualsiasi centro benessere degno di questo nome. Ma possiamo averle anche a casa nostra? La risposta è: assolutamente sì. I sistemi per rilassarci a dovere, con una qualità dell’acqua e una miscelazione decisamente superiori, sono a nostra disposizione: colori, getti differenti e potentissimi, oppure dolci piogge rilassanti, profumi di bacche, di rocce, di natura incontaminata, tutto nella nostra cabina. E poi, colori a profusione, per sfruttare tutto ciò che può servire al nostro cervello per staccare la spina.

Una doccia finalmente come si deve, insomma. Perché il punto non è certo solo lavare il nostro corpo, ma anche lavare i nostri sensi e la nostra aura dallo stress accumulato durante la giornata.

Non solo docce su modello di spa, però: sempre in tema di acqua, pensate a un bel pediluvio. Davanti alla vostra serie tv preferita, potreste avere a vostra disposizione un idromassaggio perfetto per riportare il pieno benessere a tutto il vostro corpo attraverso una porta d’entrata che, secondo la medicina cinese e la riflessologia plantare, è una delle favorite per immettere stimoli salutari in noi.

Oltre a questo, pensiamo all’aromaterapia in tutta la casa: diffusori di profumi rilassanti, pronti ad accoglierci al nostro rientro da una piovosa giornata lavorativa che avremmo (magari) preferito non vivere, o non vivere in quel modo, pronta però a scomparire una volta che mettiamo piede in casa, grazie all’aroma che farà subito “casa”, voglia di relax e consapevolezza di essere tornati nel nostro caldo e accogliente nido, quello su misura per noi, e che tutto il mondo sta fuori, semplicemente fuori, altro da noi. Non ci siamo dimenticati dell’importanza della nutrizione per il nostro benessere, ma meglio dedicarvi un articolo a parte.



I trucchi per rilassarci a dovere anche a casa, non solo in una spa a cinque stelle, sono moltissimi e si tratta di accorgimenti che possono sembrare, di primo acchito, minuscoli, invece sono in grado di essere dei veri e propri “salvavita”, dato che permettono al nostro corpo e al nostro animo di riconquistare un equilibrio perduto durante le lunghe giornate stressanti che talvolta sono in agguato.