Måneskin: annunciate le date del tour 2022 con tappa al Forum di Assago

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”, i Måneskin presentano “Teatro d’ira – Vol. I” in uscita il 19 marzo; il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che culminerà con il nuovo tour della band, in partenza il 14 dicembre 2021. Una delle tappe più attese è senza dubbio quella al Forum di Assago il 22 marzo 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=QN1odfjtMoo

Måneskin: il tour 2022

I Måneskin porteranno la loro incredibile carica dal vivo per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti italiani, dove presenteranno il loro secondo album in un tour di 11 date, organizzato e prodotto da Vivo Concerti.

Subito esauriti i biglietti per i primi quattro show al Palazzo dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre) e al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre 2021), a cui si aggiunge un terzo concerto previsto per il 22 marzo 2022.

Oltre a questa nuova data oggi sono annunciati i nuovi concerti della tournée che farà tappa il 20 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), il 26 marzo al PalaPartenope di Napoli, il 31 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 3 aprile al Pala Alpitour di Torino, l’8 aprile al PalaFlorio di Bari e si concluderà nell’iconica Arena di Verona il 23 aprile 2022. Questo sarà un live evento, che vedrà i Måneskin aprire la stagione dei grandi concerti 2022 dell’Arena.

Tutte le date del tour 2021/22 dei Måneskin

Martedì 14 dicembre 2021 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 – Assago, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 – Assago, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 – Assago, Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Sabato 26 marzo 2022 – Napoli, PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 – Firenze, Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile 2022 – Torino, Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 – Bari, PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 – Arena di Verona

Måneskin tour 2022: i biglietti

Le vendite dei biglietti per le nuove date in calendario partiranno dalle 11 di giovedì 18 marzo 2021 su vivoconcerti.com e dalle 11 di martedì 23 marzo 2021 in tutte le rivendite autorizzate.