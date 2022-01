Måneskin: rinviato il tour 2022

Anche il 2022 sembra funestato dallo spostamento continuo di tour e concerti. Sono già molti gli artisti che hanno dovuto annunciare modifiche o addirittura annullamenti per il terzo anno di fila. Alla lista si aggiungono da oggi i Måneskin. La band romana ha annunciato questa mattina con un video su Instagram la sospensione dell’intero tour europeo 2022.

Il messaggio dei Måneskin

Il tour era previsto inizialmente per il dicembre 2021, con date al Forum di Assago a Milano, al Circo Massimo di Roma e all’Arena di Verona. Spostato a quest’anno, il tour doveva partire il prossimo 20 marzo da Casalecchio di Reno per concludersi a Roma il 9 luglio.

Questa mattina però è arrivata la doccia fredda: un video messaggio della band, al momento impegnata nei live show americani, che con aria contrita spiega i motivi dello spostamento delle date:

“Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione Covid. Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti.

Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello. Grazie ragazzi, vi amiamo!“

Date e biglietti del tour

L’intero tour è stato spostato a data da destinarsi, mentre sembrano restare valide le location previste inizialmente. Le date italiane sono interamente sold out e i biglietti resteranno validi per i nuovi spettacoli appena verranno comunicati. In caso di impossibilità a prendere parte al concerto spostato sarà rilasciato un voucher, a seconda del regolamento vigente per il rivenditore.