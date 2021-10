Halloween a Milano: tutti gli eventi del 2021 tra discoteche, concerti e visite guidate

La notte più spaventosa dell’anno si avvicina e gli eventi a Milano per Halloween aumentano giorno dopo giorno! Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: dai concerti al ritorno delle serate in discoteca fino alle attività per bambini e alle visite guidate a tema negli spaventosi castelli infestati della Lombardia!

Il 31 ottobre cadrà di domenica quest’anno, regalandoci un graditissimo weekend lungo grazie al ponte di Ognissanti. Pronti quindi a organizzare la vostra Notte delle Streghe perfetta? Allora ecco tutti gli eventi più interessanti a Milano dedicati ad Halloween!

Se invece pianificate una serata romantica tra voi, la TV e il divano di casa ecco una lista di film imperdibili da guardare la notte di Halloween!

Discoteche: tutte le serate a tema Halloween

Sabato 30 ottobre con The Darkness – Halloween Party , il Vanilla Club di Riazzino (Canton Ticino, Svizzera) non trascura niente e nessuno. In main room è ospite speciale Gabry Ponte , dj e producer italiano tra i più seguiti al mondo. Sempre in main room, i dj Da Brozz e Dave 202; in Twerk On Floor animazione speciale urban e reggaetón con Eddie Queen, Kd Vegas e Mastil; in Infinity Floor musica goa e psy trance con Ronny Perez, Vlad, Ale Power, Inglorius bastard, Fredoom Frequency e Nodax; in Hard Dance Floor in console Yell, Van handenhove, Synergee, Philippe Rochard, The Genesis of Demon e Giuly. L’ingresso non è consentito ai minori di 18 anni. Il Green Pass italiano è riconosciuto sia per l’entrata in Svizzera sia per l’ingresso alla serata. Prezzo: prevendita 35 CHF.

, domenica 31 ottobre 2021 propone una Halloween Night esclusivamente all’insegna della musica. Il ritorno alla normalità passa anche attraverso il primo prefestivo che si può trascorrere in modalità clubbing, da quasi due anni a questa parte. prevendite on line 30 € + ddp (a partire da giovedì 21 ottobre alle ore 14, disponibilità limitate). Prezzo in cassa: 30 € entro l’una, 35 € dopo l’una. Just Cavalli torna per la notte del 31 ottobre con la festa a tema Circus Noir . Dalle ore 23 si parte con musica commerciale e revival, per una serata di divertimento e terrore come l’antica tradizione di Halloween vuole. Dress code: in maschera. Prezzi: ingresso (esclusivamente in prevendita): 40 €, ingresso in lista: 50 €

1600 mq completamente accoglieranno gli ospiti della serata, ovviamente in maschera! Durante la serata verrà proiettato il film “ IT” su maxischermo. Prezzi: 30 € a persona con 1 drink dalle 22.30 (acquisto biglietto on line). ingresso intero 40 € a persona con 1 drink. Tavoli a partire da 250 € con 1 bottiglia ogni 5 persone (su prenotazione e prepagato con ricevuta). Il tema di quest’anno per The Beach Milano non poteva che essere la serie evento di questo ottobre 2021: Squid Game! La serata sarà ovviamente in maschera, da mezzanotte con musica hip-hop e commerciale. Prezzi: Tavoli Garden: 250€ massimo 5 persone (minimo 1 bottiglia), Pista & Black room: 250€ massimo 5 persone (minimo 2 bottiglie), Privè console: 300€ massimo 5 persone (minimo 2 bottiglie), Privè Vip: 300€ massimo 4 persone (minimo 3 bottiglie).

Concerti: Halloween a tempo di musica

Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 , alle ore 21 all’ Auditorium di Milano , va in scena il primo appuntamento stagionale della rassegna POPs , una rassegna ormai diventata un classico de laVerdi. Nelle due serate è in programma la proiezione del film Frankenstein , realizzato esattamente novanta anni fa, nel 1931, da James Whale, con Boris Karloff e Colin Clive nel cast. Una pellicola che all’Auditorium di Largo Mahler sarà sonorizzata dal vivo attraverso l’esecuzione delle musiche composte da Michael Shapiro dirette dal compositore stesso. Un film dalle tinte grottesche, che ben si sposa col clima tipico della notte di Halloween. Biglietti a partire da 15 €. Info e prenotazioni: Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, largo Mahler; orari apertura: mar/dom dalle 10 alle 19. Tel. 02 83389401/2/3.

Arte, mostre e visite guidate “da brividi”

5 castelli infestati da visitare in Lombardia durante il periodo di Halloween!

Domenica 31 ottobre 2021 , al Museo del Tessile di Busto Arsizio , si festeggerà l’ottava edizione del “Capodanno Celtico – Samonios “ organizzato dall’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys. Nella notte del 31 ottobre, secondo antiche leggende, si celebra l’ultimo giorno del calendario celtico, l’importante passaggio del ciclo delle stagioni e la rinascita con l’inizio del nuovo anno. Per festeggiare l’evento, una lunga serata di eventi animerà il Museo del Tessile; due concerti live, musica, canti, danze e allo scoccare della mezzanotte, una sorpresa in stile celtico. Gli appuntamenti inizieranno nel pomeriggio dalle 15, con un’importante novità: il Workshop musicale “Introduzione alla musica Nordica” con Erik Ask-Upmark, adatto a tutti gli strumenti. Presso la sala delle Feste, alle 16 sarà presentato il libro “Nero di Mummia” a cura dell’autrice Emanuela Signorini. Da non perdere l’appuntamento con le creature magiche. Nei boschi di Busto Arsizio, non molti lo sanno, ma si nascondono spiritelli, fate, folletti e altri esseri incantati che sembrano dei perfetti protagonisti di una fiaba d’altri tempi. Fiaba da ascoltare o scrivere? In compagnia dei Dramatrà per un piccolo, grande viaggio fiabesco, per esploratori di tutte le età . (ore 17 e ore 18 – due turni) . Alle 21 si entra nel vivo della festa con l’ospite d’onore, ERIK ASK-UPMARK, per un fantastico concerto di Arpa Nordica . Alle ore 21.30 lezione aperta di danze Nord europee con i ballerini Gens d’Ys e Contest “La Zucca più bella”. Non c’è capodanno celtico senza le tradizionali zucche, sarà fondamentale portarne una, personalizzata, intagliata, decorata, luminosa, molto spaventosa, per esporla al giudizio del pubblico, che premierà le tre più belle. A seguire GADAN , quartetto celebre nella scena irish e irish-rock italiana, trascinerà tutti nell’incredibile mondo della musica celtica.

, sabato 30 e domenica 31 ottobre si terrà Halloween nel castello millenario: a lume di candela nella notte magica con tour suggestivi tra i personaggi misteriosi che animano il Castello alle ore 18, 19, 20, 21, 22 e 23, con l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare de Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere. Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@castellidelducato.it. Al Castello di Gropparello (PC) sabato 30 ottobre è in programma Halloween Serata Gotica al Castello di Gropparello con visita notturna animata al maniero con aperitivo e cena alla taverna a lume di candela con ambientazione a tema al ristorante Taverna Medievale, con menù alla carta . E’ gradita la partecipazione in costume trucco.

Halloween a Milano per i più piccoli: cosa fare il 31 ottobre coi bambini