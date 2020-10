Halloween si avvicina, e dato che non si potrà fare nulla di esaltante fuori casa dopo le 18, e che il coprifuoco a Milano scatta alle 23, abbiamo raccolto una lista di 10 (+1) film per terrorizzarvi la Notte delle Streghe. Non saranno tutti horror, e gli horror non saranno pellicole splatter di serie Z. Qui ci teniamo alla qualità. Tutti i film elencati sono disponibili sulle principali piattaforme streaming (Netflix, Prime Video e Disney+), che nel mese di ottobre hanno caricato moltissime novità a tema Halloween.

The Orphanage (2007)

Di Guillermo del Toro

Laura è una bambina cresciuta in un orfanotrofio vicino al mare. Adottata da una famiglia amorevole, Laura è cresciuta e ha a sua volta adottato un bambino, Simon, malato di AIDS e molto fragile. Desiderosa di rivivere i ricordi felici della sua infanzia, la donna acquista l’edificio dove si trovava il vecchio orfanotrofio, andando a viverci con la famiglia. Durante la festa di inaugurazione Simon si allontana, scomparendo nel nulla all’interno della villa. La ricerca di Laura si fa disperata quando scopre che la casa non è il luogo allegro e sicuro che ricordava.

Disponibile su Netflix e Prime Video

Scappa – Get Out

Di Jordan Peele

Chris, giovane fotografo afroamericano accetta l’invito di Rose, la sua nuova ragazza, a conoscere la famiglia, un’impeccabile coppia di ricchi bianchi del Nord. I genitori della ragazza si dimostrano persone socievoli e di mente aperta, anche se un po’ goffi nel tentativo di piacere al nuovo arrivato in famiglia. Col passare del tempo Chris comincia però a notare degli atteggiamenti particolari, che si faranno via via sempre più inquietanti.

Disponibile su Netflix

Marrowbone

Di Sergio G. Sanchez

Scritto dallo sceneggiatore del bellissimo The Others, classico dell’horror, il film racconta la storia di quattro giovani fratelli, che dopo la morte della madre si nascondono in una fattoria abbandonata per paura di essere separati. Il luogo scelto per nascondersi si rivelerà presto insidioso quanto il mondo esterno…

Disponibile su Prime Video

Suspiria

Di Luca Guadagnino

Una giovane promessa americana della danza arriva alla prestigiosa accademia Markos Tanz di Berlino, nello stesso periodo in cui un’altra ballerina scompare in circostanze misteriose. Durante la sua permanenza in accademia Susie stringe amicizia con Sara, che le rivela gli oscuri segreti della scuola, guidata dall’eccentrica e geniale direttrice Madame Blanc.

Remake del classico del 1977 di Dario Argento il film si allontana a passo di danza dal cult dell’horror per sfociare in qualcosa di diverso e altrettanto terrificante. Se siete amanti del maestro del brivido perché non vedere entrambi i film, disponibili sulle stesse piattaforme streaming.

Disponibile su Prime Video e Rai Play

Amabili resti

Di Peter Jackson

Nella tranquiolla cittadina di Norristown in Pennsylvania Susie Salmon vive la sua vita da adolescente timida e un po’ impacciata. In mezzo alle villette a schiera col giardino curato la giovane si innamora di Ray Singh, suo compagno di classe al liceo. La vita sembra scorrere perfettamente uguale e monotona, ma qualcuno da dietro le tendine ricamate osserva la piccola Susie, aspettando il momento giusto per agire.

Disponibile su Netflix e Prime Video

Shutter Island

Di Martin Scorsese

Un film diventato ormai un cult del genere thriller, che visto con la giusta atmosfera potrebbe rendervi più difficile prendre sonno. Teddy (Leonardo Di Caprio) è un rampate detective, che insieme al suo collega Chuck (Mark Ruffalo) è stato inviato a Shutter Island, un manicomio per assassini e maniaci pericolosi, alla ricerca di una paziente scomparsa. L’istituto psichiatrico appare a tutti gli effetti un luogo oscuro, gestito dall’inquietante dottor Cawley (Ben Kingsley). A causa di un uragano i due dovranno sostare più a lungo sull’isola, scoprendo dettagli sempre più allarmanti sull’assurda scomparsa di una donna che sembra sparita nel nulla, mentre Teddy sembra soffrire molto l’aura minacciosa del luogo.

Disponibile su Netflix e Infinity

The Cube

Di Vincenzo Natali

Sei persone totalmente diverse tra loro si ritrovano rinchiuse all’interno di un gigantesco cubo labirintico, dal quale tenteranno in ogni modo di uscire. La paura e la frustrazione giocheranno un ruolo fondamentale nella riuscita dell’impresa, aizzando i partecipanti uno contro l’altro.

Disponibile su Netflix

Nightmare Before Christmas

Di Henry Selick (esatto, non è di Tim Burton!)

Uno dei classici più amati per il giorno di Halloween, nonostante sia un film di Natale. Jack, re di Halloween Town si sente annoiato e infelice in un luogo dove tutto è spaventoso e gira intorno al 31 ottobre. La sua curiosità lo spinge a uscire dal suo mondo ed entrare a Christmas Town, dove scoprirà per la prima volta il colorato e zuccheroso mondo del Natale, tentando di farlo conoscere anche ai suoi mostruosi concittadini. La voce italiana di Jack è di un Renato Zero incredibile, che regala al Re delle Zucche una voce calda e affascinante.

Disponibile su Disney Plus

Quella casa nel bosco

Di Drew Goddard

Cinque studenti del college partono alla volta di una casa isolata nel bosco per trascorrere un weekend di bagordi e relax. Sappiamo tutti dove porta questo genere di trama, cliché di tutti i film horror della storia moderna. Questo film nasce proprio per prendersi gioco di chi crede di sapere tutto di un film dopo i primi 10 minuti.

Disponibile su Netflix, Prime Video e Infinity

1921 – Il mistero di Rookford

Di Nick Murphy

Al termine della Prima Guerra Mondiale Florence viene chiamata per investigare su una strana morte avvenuta in una scuola elementare in aperta campagna. La donna, estremamente rigorosa e rispettosa del metodo scientifico deve affrontare un ambiente superstizioso e terrorizzato dalle presenze che infestano la scuola. Messa da parte la razionalità Florence scoprirà qualcosa di molto più inquietante di un fantasma.

Disponibile su Netflix

The Woman in Black

Di James Watkins

Tratto dal romanzo gotico “La donna in nero” di Susan Hill, il film racconta la storia di un giovane avvocato di Londra, interpetato da un ottimo Daniel Radcliffe, che viene inviato dal suo studio in una remota località di campagna per gestire l’eredità di una cliente. L’uomo porta con sé il figlioletto di pochi anni, convinto che si tratti di una breve e serena permanenza. Il violento spirito che aleggia sul paesino farà in modo che non lo sia.

Disponibile su Prime Video