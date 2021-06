Eclissi di sole a Milano del 10 giugno 2021: come vederla

Oggi nell’emisfero Nord del mondo sarà possibile osservare un eclissi solare “anulare”, chiamata così perché la Luna passando sopra il disco del Sole non ne blocca completamente la luce, lasciando visibile uno spettacolare “anello” luminoso.

Il punto migliore per osservare il fenomeno sarà l’Antartide, ma se siete tipi freddolosi l’eclissi si potrà osservare anche a latitudini più basse, che raggiungeranno il Nord e Centro Italia, compresa Milano, dove il Sole “scomparirà” dalle 11:35 alle 13:04 di questa mattina.

A Venezia invece arriverà leggermente più tardi, dalle 11:48 alle 13:05, mentre più a sud sarà visibile dalle 11:52 alle 12:49 circa in base al punto in cui vi trovate. Ancona sarà il limite di visibilità del fenomeno, che non sarà osservabile dal Sud Italia.

Come osservare l’eclissi di Sole

A Milano come in tutte le zone d’Italia in cui si potrà osservare il fenomeno non si vedrà l’anello per intero, ma solo una piccola porzione dell’eclissi.

Si raccomanda di guardare l’eclissi con delle protezioni apposite. Non guardate il sole a occhio nudo, potrebbe danneggiare la vista. La soluzione migliore ovviamente è utilizzare occhiali appositi (quelli da sole non vanno bene) presenti in commercio.

Se il tempo stringe nessun problema: la NASA ha messo a disposizione un tutorial per realizzare in poco tempo una camera oscura con cui osservare le eclissi di Sole:

Diretta streaming per vedere l’eclisse

Un’altra alternativa è quella di seguire l’evento in diretta streaming. L’Unione Astrofili Italiani (UAI) ha attivato una diretta YouTube che partirà alle 11 di questa mattina.