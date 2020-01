Il freddo è ormai tornato in città, nonostante qualche bella giornata, ed è sempre più frequente scegliere di passare la domenica a casa a oziare. Ma non c’è modo migliore per riprendersi dallo shock della stagione autunnale (ormai quasi invernale) se non quello di dedicarsi all’arte. E per di più gratis! Eh già, come ogni prima domenica del mese, torna Domenica al Museo che sarà il 5 gennaio.

Inoltre lunedì 6 gennaio si terrà poi l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell’Epifania, con i consueti orari e tariffe. L’elenco degli istituti coinvolti è visibile sul sito ufficiale www.beniculturali.it/epifania

E quali musei potete vedere liberamente in questa nuova edizione del fortunato evento organizzato dal Ministero dei Beni Culturali insieme al Comune?

Ecco l’elenco di tutte le strutture aperte domenica:

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17)

Non è necessario prenotare

Armani/Silos

Via Bergognone, 40

Orari di apertura domenica: dalle 11 alle 19

Casa Museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 10 alle 18

(prenotazione obbligatoria solo per i gruppi)

Castello Sforzesco

Piazzale Castello, Milano

I Musei del Castello Sforzesco, nell’anno del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, propongono l’itinerario Leonardo mai visto che la prima domenica del mese avrà biglietto di ingresso a tariffa unica per tutti €5 (anziché €10 intero e €8 il ridotto) e orario prolungato fino alle ore 19.30 (la biglietteria chiuderà alle ore 18.30)”

Cenacolo Vinciano

Piazza Santa Maria delle Grazie, 2 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 8.15 alle 19 (ultimo ingresso 18,45)

Obbligatoria la prenotazione: via tel 0292800360 o tramite il sito

Civico Museo Archeologico

Corso Magenta 15 – Milano

Orario di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso ore 17)

Non è necessario prenotare

Galleria d’arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo accesso alle 17)

Non è necessario prenotare

Gallerie d’Italia

Piazza della Scala 6 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30)

Non è necessario prenotare

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 10 alle 18

Non è necessario prenotare

Museo civico di Storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 17)

Non è necessario prenotare

Musei del Castello Sforzesco

Piazza Castello – Milano

Orari di apertura: dalle 9 alle 17.30 (ingresso consentito fino alle 17)

Non è necessario prenotare

Museo del Novecento

via Marconi 1 – Milano

Orari di apertura domenica: 9.30 – 19.30 (ingresso consentito fino alle 18.30)

Non è necessario prenotare

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Via Borgonuovo, 23 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

Non è necessario prenotare

Pinacoteca di Brera

Via Brera, 28 – Milano

Orari di apertura domenica: dalle 8.30 alle 19.15

Non è necessario prenotare

Occasioni speciali con la Museo Card

E se invece proprio questa domenica siete fuori Milano, avete l’influenza o altri impegni? Non vi preoccupate, l’occasione per godere dell’arte a prezzo contenuto a Milano c’è sempre: vi basta acquistare la Museo Card che, al costo di 45 euro (40 il ridotto) vi consente di entrare gratis per un anno – calcolato a partire dalla data di emissione – e avere il biglietto ridotto alle mostre promosse e organizzate nelle sedi espositive del Comune di Milano.

Avete voglia di una bella mostra? Ecco quelle selezionate dallo #spiegonemostre