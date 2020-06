Urban Sports Club: quando la palestra tradizionale non basta

Quante volte avete rinunciato al vostro allenamento quotidiano per pigrizia, mancanza di tempo, maltempo o semplicemente per la noia di andare sempre e solo nella solita palestra? La soluzione è semplice: Urban Sports Club, un modo tutto nuovo di vivere sport e benessere a 360 gradi e in totale libertà!

Come funziona Urban Sports Club?

Così, di primo impatto, Urban Sports Club potrebbe sembrare il nome dell’ultima palestra ultra moderna aperta in città, quella frequentata dal classico manager milanese che va ad allenarsi dopo una lunga giornata di brainstorming in meeting last-minute e call di recap. Eh? Boh!

Si tratta invece di un abbonamento mensile che dà accesso ad oltre 50 attività sportive diverse in più di 8000 strutture in Italia ed Europa. Non mancano inoltre centri massaggi e spa per chi, tra un allenamento e l’altro, ha voglia di un po’ di relax.

Insomma, il manager di cui sopra ci sta già facendo un pensierino, se non altro per facilitarsi la vita!

Nella pratica, Urban Sports Club offre 4 diversi pacchetti: S, M, L e XL. In base al tipo di abbonamento acquistato, è possibile accedere ad un determinato numero di strutture sportive, effettuando da un minimo di 4 check-in mensili, fino ad un numero illimitato di accessi.

Il servizio è 100% smart: un’app con mappa interattiva vi consentirà di scegliere l’attività sportiva più vicina a voi o quella che più vi ispira.

Basterà scannerizzare un codice QR una volta arrivati alla struttura per cominciare l’allenamento.

Quali sport posso fare?

Lunedì yoga, mercoledì partita di calcetto con gli amici, venerdì judo, domenica massaggio rilassante e la settimana successiva boxe, pole dance e capoeira.

Le combinazioni sono potenzialmente infinite con Urban Sports Club. L’abbonamento include strutture sportive di diverso tipo, dai centri fitness che offrono ampie sale attrezzi, piscine e corsi con trainer specializzati, a studi di yoga, accademie di arti marziali e centri sportivi polifunzionali.

Dove posso allenarmi?

Milano conta più di 450 centri sportivi in cui allenarsi e in Italia è possibile utilizzare Urban Sports Club anche a Torino, Bologna e Roma. Con lo stesso abbonamento potrete inoltre fare sport in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Finlandia, Danimarca e Norvegia.

Immaginate di fare una lezione di surf a Porto, una partita di badminton a Parigi e di dilettarvi con un match di ping-pong a Berlino; con Urban SportsClub avrete solo l’imbarazzo della scelta. Se viaggiate spesso per lavoro non dovrete quindi più rinunciare all’attività fisica, vi basterà selezionare la città in cui vi trovate sull’app di Urban Sports Club e cercare lo sport che fa per voi, ovunque voi siate.

Quali sono i vantaggi di Urban Sports Club

La flessibilità del servizio e l’ampia scelta sportiva rendono Urban Sports Club l’alleato perfetto di chi ama fare sport e di chi vorrebbe farlo, ma spesso ci rinuncia per mancanza di tempo, mezzi o altro. Chi si iscrive al servizio entra a fare parte di una vera e propria community di persone che condividono le stesse passioni e motivazioni.

Urban Sports Club propone infatti regolarmente eventi sportivi e non solo, giornate in cui ci si allena tutti insieme, con la guida esperta di un trainer, o colazioni e aperitivi in cui si parla di fitness, benessere, innovazione, amicizia e tanto altro.