Milano sarà la sede del primo World Aperitivo Day

Il 26 maggio 2022 sarà il primo World Aperitivo Day, la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e iconici rituali italiani. Per l’occasione verrà stilato dai principali attori del mondo della ristorazione e della mixology, dalle istituzioni e dai consumatori il Manifesto dell’Aperitivo. Tra i firmatari anche gli chef Andrea Berton, Daniel Canzian e Viviana Varese.

La giornata sarà celebrata a Milano con un evento presso la Fondazione Feltrinelli (via Pasubio 5) con un programma ricco di attività scandito da momenti di incontro e tasting, con creazioni realizzate da grandi chef, barman e abbinamenti studiati da sommelier e gastronomi.

La giornata sarà il preludio a un nuovo evento targato MWW Group, il gruppo che negli ultimi 12 anni ha dato vita ad alcuni tra i format dedicati all’enogastronomia più importanti in Italia, dalla Milano Food Week alla Milano Wine Week, da Bottiglie Aperte a Vivite. Si tratta dell’Aperitivo Festival, che nel maggio 2023 animerà Milano con proposte dedicate alla tradizione dell’aperitivo.

Programma del World Aperitivo Day 2022

L’evento di giovedì 26 maggio si aprirà alle ore 10 con un programma di attività rivolto agli operatori: nel talk di apertura sarà approfondita la dimensione sociale e di lifestyle dell’Aperitivo, nell’Aperitivo pre pranzo sarà possibile assaggiare i primi abbinamenti proposti dai Consorzi e dai brand partner del Progetto.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, il programma di Masterclass darà il via ad “Aperitivo Master”, la nuova “scuola di Aperitivo” nel corso della quale i partner del progetto offriranno la possibilità agli operatori del settore della somministrazione di scoprire i migliori abbinamenti con i loro prodotti, sotto la guida di autorevoli chef, barman, mixologist ed esperti del settore.

In serata, dopo la conferenza dedicata alla presentazione e sottoscrizione del Manifesto dell’Aperitivo, in

programma alle 18 alla presenza delle Istituzioni e dei principali stakeholder, dalle 19 alle 22:30 gli ospiti della manifestazione potranno scoprire le proposte degli chef in abbinamento con prodotti d’eccellenza attraverso un percorso di degustazione suddiviso in due distinte sezioni: un itinerario dedicato all’Aperitivo fuori casa, con l’assaggio dei pairing proposti da importanti chef, gastronomi, mixologist e sommelier, e una “Casa dell’Aperitivo” che ospiterà le proposte di degustazione e abbinamento dedicate al consumo domestico.

La giornata si conclude, dalle 19 alle 22.30, con un’anteprima dell’Aperitivo Festival atteso per il 2023, con una walk-around tasting con degustazioni dedicate ai brand partner e agli abbinamenti proposti dagli chef, accompagnate da momenti di intrattenimento nel segno della valorizzazione del lifestyle italiano.

Per partecipare alla giornata mondiale dell’Aperitivo sarà necessario compilare il form di registrazione consultabile sul sito dell’evento, tramite il quale sarà possibile riservare un posto in una o più delle attività in programma, scegliendo fra quelle riservate agli operatori e quelle aperte anche al pubblico (gli eventi sono a capienza limitata: le iscrizioni si chiuderanno automaticamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti).