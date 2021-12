Sciopero 16 dicembre: a Milano rischio per treni e mezzi Atm. Info e orari

Giovedì 16 dicembre le grandi sigle sindacali Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore rivolto a tutti i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda i trasporti quindi a rischio treni, aerei, mezzi pubblici, taxi e trasporto di merci via mare.

La protesta dei lavoratori delle Ferrovie inizierà già la notte di martedì 14 dicembre, mentre i mezzi urbani di Atm saranno a rischio per tutta la giornata di giovedì.

Orari e fasce di garanzia Atm Milano

Lo sciopero potrebbe creare disagi sulle linee Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio, come fa sapere la stessa azienda di trasporti in una nota. Questo comporta problemi soprattutto per i lavoratori, gli studenti e i pendolari, che non dispongono di fasce garantite negli orari di punta.

A Como, la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm, potrebbe subire ritardi o cancellazioni dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 al termine del servizio.

Sciopero linee AGI

A causa dello sciopero di venerdì 3 dicembre potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 14:59 e tra le 18 e il termine del servizio.

Sciopero treni e passante: fasce orarie garantite

La situazione si complica per quanto riguarda i treni regionali e il passante. Lo sciopero per le Ferrovie infatti parte dalle 3 del mattino di martedì 14 dicembre, fino alle 2 di mercoledì 15.

Le fasce orarie garantite sono quelle degli orari di punta, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni presenti nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, consultabile sul sito di Trenord. Per quanto riguarda i servizi da e per l’aeroporto di Malpensa, in caso di cancellazione delle tratte saranno disponibili dei bus sostitutivi che partiranno dalla stazione di Milano Cadorna e arriveranno al terminal 1 dell’aeroporto senza fermate intermedie.

Motivazioni dello sciopero

La mobilitazione è stata annunciata dalle sigle sindacali CGIL e UIL con un manifesto sul loro sito ufficiale, che recita: “Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo, la manovra [la manovra economica appena varata dal governo N.d.R.] è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile.“

Le sigle sindacali specificano che dallo sciopero è escluso il personale sanitario pubblico e privato, compreso quello delle Rsa, impossibilitato a incrociare le braccia in un periodo di aumento dei contagi come questo.

Contraria allo sciopero è invece la CISL, che con una nota ha motivato la sua mancata adesione: “La Cisl considera sbagliato ricorrere allo sciopero generale e radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese, ancora impegnato ad affrontare una pandemia che non molla la presa e teso a consolidare i segnali positivi di una ripresa economica e produttiva che necessita di uno sforzo comune per essere resa continua e strutturale. Tanto più se si considerano i rilevanti passi avanti fatti nell’ultimo mese sui contenuti della legge di bilancio, che valutiamo in modo positivo e che garantiscono avanzamenti su riduzione delle tasse ai lavoratori e pensionati, risorse per gli ammortizzatori sociali e contratti di espansione, maggiori stanziamenti per la sanità, importanti risorse per la non autosufficienza, pubblico impiego, assegno unico per i figli, uniti all’ impegno forte assunto dal Governo di aprire al più presto, un confronto con il sindacato sulle rigidità della Legge Fornero e di accelerare la riforma fiscale.“