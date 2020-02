Il Palalido riaprirà ufficialmente a metà del mese di giugno del 2019. I lavori di ristrutturazione sono, infatti, ultimati e lo stesso assessore allo sport milanese Roberta Guaineri ne ha dato di recente l’ufficialità. Ospiterà sicuramente la squadra Allianz Milano e poi verrà utilizzato per altri sport, concerti ed eventi.

Palalido Allianz: una struttura inclusiva e polifunzionale

Si chiama ormai Allianz Cloud e pare essere davvero una struttura super moderna. Forma ellittica, anche se sembra quasi un’astronave, tetto coperto e pannelli fotovoltaici.

Anche la pavimentazione è davvero ben fatta: un parquet in cemento con dimensioni variabili per le varie esigenze sportive. Una delle caratteristiche preannunciate e rispettate è stata infatti la polifunzionalità. Dicevamo parquet di qualità e smontabile, con possibilità di modificare anche le tribune (anche queste smontabili).

Anche l’illuminazione è modernissima, con 124 proiettori led per il campo da gioco e altri 650 per gli spazi interni ed esterni.

Climatizzazione sia per la stagione estiva che invernale e comfort adeguati per le persone con disabilità.

Sono presenti anche tre ascensori, di cui due esterni per atleti e per il personale, e uno per il pubblico con tre distinte fermate: zona intrattenimento, primo anello e secondo anello.

Ultimo, ma non indifferente per importanza, il tabellone segnapunti con 4 led wall di varie dimensioni.

Inaugurazione con Sala il 14 giugno

La nuova vita del Palalido è iniziata il 14 giugno. E’ questa la data di inaugurazione ufficiale. Tanti i presenti per questa giornata ufficiale. Fra tutti il sindaco meneghino Giuseppe Sala, il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) Giovanni Malagò e ovviamente l’assessore comunale allo Sport Roberta Guaineri. Altri ospiti di eccellenza presenti per il Save The Date del 14 ci sarò anche il presidente della FIPAV Pietro Bruno Cattaneo.

E il giorno dopo dovrebbe esserci il primo test match del volley. Infatti si affronteranno vecchie glorie della pallavolo per aprire poi la via al grande evento della settimana dopo: la Nations League dal 21 al 23 giugno, con protagonista la nazionale maschile di pallavolo.

Palalido: breve storia

Il palazzetto fu inaugurato il dicembre del 1961 a Milano. La sua collocazione di allora è la stessa di oggi: Piazza Stuparich. Occupò una spazio del Lido di Milano e fu utilizzato per varie discipline fra cui pallavolo, pugilato e pallacanestro. La sua sospensione risale al 2010, perché l’impianto complessivo non era più a norma. Nel 2012 viene demolito.

Da qui fino a oggi un calvario fra società appaltatrici fallite e revoche da parte del comune. Intanto con la squadra di basket di Milano, l’attuale Armani Exchange, era stato trovato un accordo per utilizzare il palazzetto come nuovo stadio dell’Olimpia. Il nome era già pronto: PalaAj. Il ritardo dei lavori e quindi la posticipazione dell’apertura ufficiale ha fatto poi slittare l’accordo.

Oggi, finalmente, tutti i problemi burocratici sono stati risolti e la riapertura è pronta. Il palazzetto dello sport si chiamerà Allianz Cloud per cinque anni e avrà 5.347 posti. Rispetto alla precedente costruzione questa volta si è scelta una struttura più moderna a livello di design e di risparmio energetico: di forma ellittica, con tetto coperto, integrato con pannelli fotovoltaici, tecnologia led e modularità dell’impianto di riscaldamento.

Palalido: indirizzo, parcheggio e come arrivarci

Il Palalido sarà ancora in piazza Stuparich, in via Cremosano a Milano, zona San Siro.

Per il parcheggio , per ora, sono disponibili tutte le traverse interne di zona San Siro. Naturalmente quelle bianche sono gratuite, quelle blu a pagamento fino alle 20 di sera e quelle gialle sono dedicate ai residenti, quindi non utilizzabili.

, per ora, sono disponibili tutte le traverse interne di zona San Siro. Naturalmente quelle bianche sono gratuite, quelle blu a pagamento fino alle 20 di sera e quelle gialle sono dedicate ai residenti, quindi non utilizzabili. Il Palalido può essere raggiunto tranquillamente sia in auto che attraverso i mezzi ATM.

Per gli automobilisti di città basta seguire il proseguimento di viale Misurata in direzione San Siro. Per coloro che arrivano da fuori Milano, invece, basterà uscire in direzione del centro commerciale Portello (zona viale Certosa).

Per chi utilizzasse i mezzi, le soluzioni sono tre: o attraverso la linea della filobus 90 e scendere in piazza Stuparich o attraverso la fermata M5 San Siro e da lì a piedi in direzione di piazzale Lotto o M1 – fermata piazzale Lotto.

Palalido: la futura programmazione

Il primo grande evento per inaugurare questo nuovo palazzetto sarà la Volleyball Nations League con protagonista la squadra italiana di Blengini nei giorni 21-22-23 giugno. Saranno poi presenti anche le altre nazionali partecipanti ovviamente.

Il ritorno della grande box al Palalido

La sua funzione principale sarà ospitare le partite di volley della squadra di Milano, ma in realtà verrà utilizzato anche per beach volley, eventi sportivi, concerti e convegni. Infatti nemmeno il tempo di godersi la Nations League che la settimana dopo arriverà la grande box. Il 28 giugno, infatti, Daniele Scardina affronterà il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi Alessandro Goddi e poco dopo Francesco Patera incrocerà Paul Hyland Jr. per il titolo europeo dei pesi leggeri.

L’ organizzazione dei doppio evento sarà a cura di Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy.

Dove vedere l’incontro di box al Palalido in TV ?

L’emittente televisiva che trasmetterà in TV e streaming i due incontri sarà DAZN.

Insomma un nuovo palazzetto, moderno e stupefacente è pronto a riportare i best eventi sportivi a Milano.

Superlega 2019/20: il calendario delle partite della Power Volley nella prossima stagione

La Revivre Power Volley cambia nome e cambia stadio. Dal PalaYamamay si torna a Milano, in particolare al neo nato Palalido di Milano. Ieri con l’uscita del calendario di Superlega 2019/20 vi presentiamo tutti gli incontri casalinghi della squadra allenata dal nuovo allenatore: Roberto Piazza.

L’esordio casalingo sarà nella seconda giornata contro i campioni di Civitanova. Poi grande sfida a novembre contro Modena e derby lombardo contro la Vero Volley il giorno di Santo Stefano. A fine gennaio arriveranno i vicecampioni di Perugia e si chiude a fine marzo contro Calzedonia Verona.

Partite complete andata e ritorno a Milano dell’Allianz Power Volley Milano

27 ottobre Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova – 2° giorn.

17 novembre Allianz Milano– Itas Trentino – 7° giorn.

20 novembre Allianz Milano – Leo Shoes Modena -8° giorn.

27 novembre Allianz Milano – Tonno Calipo Vibo Valentia – 9° giorn.

8 dicembre Allianz Milano – Gas Sales Piacenza – 11° giorn.

15 dicembre Allianz Milano – Top Volley Latina – 12° giorn.

26 dicembre Allianz Milano – Ver Volley Monza – 1° giorn. rit.

19 gennaio 2020 Allianz Milano – Consar Ravennna – 3° giorn.rit.

26 gennaio Allianz Milano – Sir Safety Perugia – 4° giorn. rit.

16 febbraio Allianz Milano – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – 8° giorn. rit.

8 marzo Allianz Milano – Kioene Padova – 10° giorn.rit.

29 marzo Allianz Milano – Calzedonia Verona – 13° giorn. rit.

NEXT Gen ATP Finals

Sono giorni di NEXT Gen ATP Finals all’Allianz Cloud di Milano, sede della terza edizione di uno dei tornei giovanili più accreditati. Tutti in attesa in semifinale di Jannik Sinner, baby fenomeno italiano.

Nel nostro speciale sul torneo delle NEXT Gen tutte le informazioni necessarie.

Imoco Volley – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 16 Novembre

Sabato alle 20.30 altro grande evento per la pallavolo milanese e nazionale. Le campionesse italiane della Imoco Volley affronteranno le eterne avversarie della Igor Gorgonzola Novara nella sfida di Supercoppa Italiana. Ricordiamo che la sfidante Novara è campionessa europea di volley e vincitrice della Coppa Italia 2018/19.

L’evento è di alta densità sportiva e di qualità tecnica di non poco conto. Infatti si affronteranno il trio Sylla, Egonu e De Kruijf delle campionesse italiane e quello delle campionesse internazionali: Chirichella, Hancock e Courtney .

Conegliano-Novara dove vederla in TV -streaming

La finale sarà trasmessa in TV da Raisport e l’APP Raiplay.

Grand Prix Ginnastica

Grande evento all’Allianz Clodu sabato 23 novembre. Il palazzetto sportivo si mostra sempre più polifunzionale. E dopo aver ospitato il pugilato, il tennis e la boxe è arrivato il momento della ginnastica artistica. I migliori atleti italiani in un confronto competitivo con quelli europei. Una serie di discipline ginniche che assegneranno un punteggio a ciascun migliore atleta. Alla fine delle gare verrà assegnato il Trofeo dei 150 anni.

Il weekend dei Golde State Awards

Sabato sera 30 novembre sarà di scena all’Allianz Cloud una delle gare internazionali più importanti del pattinaggio artistico. Arrivano i Golden Skate Awards, con gare e ospiti d’eccezione che si sfideranno in questo sport.

Fra tutti la Kostner, lo spagnolo Javier Fernandez e il russo Evgeni Plushenko, con il figlio, baby fenomeno di 6 anni che si esibirà. Un Allianz che è sempre più ricco di eventi sportivi. Non solo la casa dell’Allianz volley di Milano, ma un vero e proprio palazzetto dello sport multifunzionale.

Golden Skate Award sabato alle 20:30 a Milano.

Daniele Scardina contro Andrew Francilette

Venerdì 28 febbraio

Daniele Scardina, recentemente più noto per gossip love che per pugilato, torna sul ring. Obiettivo: difendere il titolo internazionale dei super medi IBF. L’avversario sarà Andrew Francilette, francese di origine. Sfida fra record-men: 18-0 con 14 KOper l’italiano, 21-2 per l’avversario.

Prima del grande match spazio poi ad altre due grandi supersfide.

Per la corona internazionale IBF dei pesi medi l’italiano Michele Esposito sfiderà il rumeno Maxim Prodan. Poi scontro tutto italiano fra Francesco Grandelli e Carmine Tommasone per il titolo dei pesi piuma.

Appuntamento all’Allianz Cloud alle ore 17:30 venerdì 28 febbraio.

Dove vedere Scardina vs Francilette

La boxe sarà trasmessa in diretta dal canale TV DAZN e in streaming sull’APP o sul sito DAZN.