Milano Fashion Week 2020: il meglio dalle sfilate giorno per giorno

Mercoledì 23 settembre è ufficialmente cominciata la Milano Fashion Week 2020, con più di 60 eventi live e digitali. Cosa è successo sulle passerelle milanesi durante il day one? Quali sono i capi migliori e le sfilate più creative? Ve lo raccontiamo qui, in questa guida giorno per giorno agli highlights delle sfilate e delle presentazioni della Settimana della Moda 2020.

Giorno 1: Fendi, Alberta Ferretti e Dolce & Gabbana

Fendi

Una collezione giocata sull’eleganza dei contrasti, con un dialogo tra maschile e femminile pensato sulle texture e sulle lunghezze degli abiti, con tagli audaci e modelli sofisticati. Silvia Fendi valorizza la figura grazie a una collezione strettamente connessa al concetto di legame e di famiglia. In passerella sfilano così uomini e donne di tutte le età: madri, padri, figli e figlie uniti dallo stile Fendi.

Alberta Ferretti

Nella splendida cornice del Castello Sforzesco, arredata con una selva di piante perfettamente armonizzate nel contesto rinascimentale (non si può non pensare alla Sala delle Asse poco distante), sfila la collezione Primavera / Estate 2021 di Alberta Ferretti.

Colori caldi, frange e accessori importanti si ispirano al deserto e alla tradizione dei nativi americani. La donna Ferretti è romantica ma sicura di sé, come le protagoniste dei vecchi film western. Pizzi, maniche ampie e abiti ariosi si uniscono a pesanti cinture e sandali di corda, che donano un fascino retrò a una donna in totale sintonia con la natura.

Dolce & Gabbana

L’atteso ritorno sulle passerelle milanesi del duo di stilisti è stato uno degli eventi di punta della Settimana della Moda 2020. La collezione donna Primavera / Estate di Dolce & Gabbana è, ovviamente, ispirata alla Sicilia. La sfilata si apre sulle note del maestro Morricone, colorando di mattonelle il buio della sala. Il titolo della mostra è una promessa mantenuta: il patchwork siciliano ci abbaglia con i suoi colori accesi e il gioco di texture. Una serie di abiti ispirati alle ceramiche di Caltagirone, ai carretti sicilani, ai pupi e alle coperte della nonna invade la passerella. Scarpe e abiti mantengono i tagli squadrati tipici del duo di stilisti. Si gioca con i materiali, dai jeans alla seta fino al tradizionale pizzo nero arricchito con pon-pon e inserti plastici.

Si strizza l’occhio al kitsch nella migliore tradizione D&G, che rischia però di trascinarsi in una ripetizione di linguaggi stilistici e riferimenti culturali, che in questa collezione non mantiene purtroppo la stessa forza innovativa degli anni precedenti.