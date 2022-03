L’8 marzo 2022 si celebra la Festa della Donna, con eventi e rassegne dedicate alla figura femminile a Milano e in tutta Italia. Anche il mondo della cultura e dell’arte partecipa attivamente all’evento, aprendo gratuitamente alle donne tutti i musei statali d’Italia.

A Milano questo permetterà a tutte le donne di visitare liberamente mostre e musei cittadini, alla scoperta delle donne ritratte dai grandi artisti di ogni epoca conservate a Milano. Da non perdere a Palazzo Reale la mostra dedicata a Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento veneziano: una splendida galleria di figure femminili tra poetesse, nobili e cortigiane della Serenissima (Palazzo Reale non partecipa all’iniziativa dell’ingresso gratuito per le donne).

Musei di Milano gratuiti per le donne l’8 marzo

Questi i poli museali statali di Milano e Lombardia che aderiscono all’iniziativa e per tutta la giornata dell’8 marzo garantiranno l’ingresso gratuito alle donne. Trovate orari, prezzi e indirizzi al nostro articolo dedicato.