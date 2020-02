È arrivato il momento tanto atteso e temuto da ogni genitore di Milano: l’apertura delle iscrizioni ad asili nidi, sezioni primavera e scuole materne per l’anno 2020-2021.

Vissuto come un passo di grande importanza per ogni famiglia, l’iscrizione mette sempre un po’ di ansia: come si fa? Dove si fa? Quali documenti servono? Ma soprattutto: la mia domanda sarà accolta o finirà in lista d’attesa?

Su quest’ultimo punto non possiamo esservi d’aiuto, ma per tutto il resto sì.

Intanto due punti fondamentali da sapere:

le iscrizioni per tutti si aprono il 3 febbraio 2020 e chiudono il 28 febbraio.

e chiudono il 28 febbraio. la modalità di iscrizione è solo ed esclusivamente online sul portale del Comune di Milano

Ecco la nostra guida per iscrivere i piccoli al nido o alla scuola dell’infanzia senza problemi.

Chi può iscriversi

Possono essere iscritti:

Nidi comunali: piccoli nati 01 settembre 2019 al 31 maggio 2020; medio grandi nati dal 01 gennaio 2018 al 31 agosto 2019

medio grandi nati Sezione primavera: bambini nati dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2018

Scuola materna: bambini nati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017

Prerequisito essenziale è risiedere nel Comune di Milano.

Inoltre per poter frequentare i Servizi all’Infanzia i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie (secondo la Legge 31 luglio 2017, n.119, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”).

Come iscriversi

Basta andare sul sito del Comune di Milano dalle ore 12 del 3 febbraio alle ore 24 del 28 febbraio e procedere con l’iscrizione online. Per iscriversi è obbligatorio essere in possesso delle credenziali SPID. Tutte le info a questo indirizzo.

Le iscrizioni tramite sportello (previa prenotazione telefonica al numero 02 0202 , a partire dal 6 febbraio) sono possibili solo per i seguenti casi:

la famiglia ha in corso un trasferimento di residenza da altro Comune

da altro Comune la famiglia non ha una iscrizione anagrafica

il bambino da iscrivere non è ancora nato

Il bambino è portatore di disabilità

Deve registrarsi il genitore che risulta residente a Milano con il minore da iscrivere.

Se entrambi i genitori risultano residenti a Milano con il minore da iscrivere è sufficiente la registrazione del solo genitore che presenta la domanda di iscrizione.

I genitori riceveranno via mail la conferma dell’avvenuta domanda con il numero progressivo assegnato, fondamentale per poter controllare in un secondo momento la posizione in graduatoria.

Il mancato ricevimento della mail può significare che essa sia stata trasferita erroneamente nello spam o che la procedura non è stata eseguita correttamente.

L’ordine cronologico di inserimento delle domande non dà diritto alla priorità in graduatoria, quindi non c’è necessità di accedere al portale proprio il 3 febbraio.

Graduatorie

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito del Comune il giorno 20 aprile 2020 ai seguenti link:



Successivamente saranno aggiornate periodicamente ogni mese, escluso agosto, con nuove assegnazioni e trasferimenti in base alla disponibilità delle strutture. Ricordatevi quindi di controllare a intervalli regolari di tempo nel caso il vostro numero in graduatoria non compaia subito. La graduatoria verrà chiusa prima delle feste natalizie. Chiunque non vi compaia oltre quel periodo dovrà inviare una seconda domanda di iscrizione.

Accettazione del posto

Chi volesse accettare il posto assegnato (che potrebbe non essere nella struttura indicata come prima scelta) deve compilare un modulo di accettazione direttamente presso il nido o la materna di riferimento.

Contemporaneamente occorre pagare la quota annuale di iscrizione di 52 euro che verrà inviata via mail una volta uscite le graduatorie.