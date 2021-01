Scuola: iscrizioni aperte fino al 25 gennaio 2021 per primaria e secondarie

Dalle 8 del mattino del 4 gennaio 2021 fino alle 20 del 25 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili fino alle scuole superiori, che proprio in questi giorni stanno gradualmente riprendendo le lezioni in presenza.

Come inoltrare la domanda di iscrizione

Le iscrizioni saranno disponibili online per tutte le classi prime delle scuole elementari, medie e superiori statale. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.

Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale Scuola in Chiaro che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.

Iscrizione all’asilo per l’anno 2021/2022

Potranno essere iscritti all’anno scolastico 2021/2022 i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Si potrà scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Iscrizione alle scuole elementari per l’anno 2021/2022

Sarà possibile iscrivere alle classi prime delle scuole elementari i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. Oltre all’istituto scolastico selezionato come prima scelta, si potranno indicare, al momento dell’iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Sarà possibile scegliere tra le diverse impostazioni dell’orario settimanale, che può corrispondere a 24 ore, 27 ore (aumetabili fino a 30) o 40 ore (tempo pieno).

Iscrizione alle scuole medie per l’anno 2021/2022

Per quanto riguarda le scuole medie, le famiglie potranno scegliere la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). Oltre all’istituto scolastico selezionato come prima scelta, si potranno indicare, al momento dell’iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021/2022

Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’opzione rispetto ai diversi indirizzi delle scuole. Oltre all’istituto scolastico selezionato come prima scelta, si potranno indicare, al momento dell’iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Iscrizioni in eccedenza

Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individuerà specifici criteri di precedenza, mediante delibera del Consiglio di istituto.

I criteri dovranno essere definiti in base a principi di ragionevolezza come, ad esempio, la vicinanza della residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi delle famiglie.