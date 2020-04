Come far crescere la tua azienda di Milano sul web

Le newco (aziende di nuova costituzione) hanno spesso nel proprio DNA il digitale, tanto che tra i primi atti costitutivi della nuova società c’è la messa online di un nuovo sito internet – budget permettendo – come se sancisse l’effettiva esistenza di un brand. Questo è vero soprattutto per le aziende che nascono “native digitali” come gli e-commerce che proliferano e popolano le pagine di ricerca dei motori di ricerca.

Allo stesso tempo tante realtà del nostro Paese, e soprattutto di Milano, stanno cambiando grazie al supporto della consulenza digitale e di figure come il consulente SEO e l’innovation manager: la digitalizzazione è infatti una realtà per le imprese che desiderano progredire rimanendo al passo con i tempi e con le ultime innovazioni. Insomma, si tratta ormai di un passaggio obbligato attraverso il quale – anche le aziende intrinsecamente più conservatrici e lontane dal web – devono passare. Scilla e Cariddi non attendono.

In questo senso molto imprenditori hanno sviluppato la sensibilità e la consapevolezza dell’importanza del digital marketing, affidando a professionisti (quali ad esempio il consulente SEO) il compito di far crescere la brand authority della propria azienda di Milano sul web. Vediamo quindi quali sono le principali tecniche che possono essere attuate da un esperto SEO per migliorare il posizionamento su Google di un sito internet a Milano.

Ottimizzazione SEO Tecnica

A differenza di quanto si possa pensare, far partire la propria strategia di marketing digitale dall’ottimizzazione SEO tecnica di un sito internet significa accertarsi che il progetto abbia delle basi solide. Il checkup SEO, come suggerisce il termine stesso preso in prestito dal mondo medicale, è il primo passo per assicurarsi dello stato di salute delle pagine web di un sito e, ove necessario, per migliorarle.

Le migliorie tecniche possono includere non solo un’ottimizzazione del tempo di caricamento delle pagine (un elemento molto importante agli occhi dell’algoritmo dei motori di ricerca), della navigabilità da dispositivi mobile nonché l’inserimento delle cosiddette keyword all’interno del codice HTML. Appare evidente fin da subito, quindi, che questo genere di attività possano essere difficilmente improvvisate o affidate al “cugino che si occupa di computer”: l’ottimizzazione SEO Tecnica deve essere svolta da un consulente SEO che abbia competenze pratiche e un’esperienza consolidata.

Posizionamento Local

Una volta appurato che il “motore” del tuo sito internet funziona bene e può performare adeguatamente, è fondamentale procedere con una strategia che miri al posizionamento local del tuo brand. Ma cosa significa posizionare un sito a livello locale? Si tratta di un’attività strategica che ha come scopo quello di far emergere un brand su una determinata area geografica: questo genere di approccio si rivela particolarmente utile per le aziende che hanno una forte legame con il territorio al quale appartengono o per quelle che – in una certa fase della propria vita aziendale – desiderano espandersi in una ben precisa zona.

Una volta chiarito il concetto di posizionamento local è importante sottolineare come questo primo tema sia strettamente collegato con quello di Link Building e Digital PR, due attività che – se utilizzate da un consulente SEO in maniera opportuna – posso portare a risultati eccellenti in termini di posizionamento local. L’apporto che queste due discipline possono dare a progetti di questa natura consiste nella possibilità di selezionare testate online locali che hanno una forte risonanza sul territorio di competenza. Contestualmente è opportuno che il contenuto testuale prodotto da pubblicare su questi siti abbia una buona densità di parole chiave che riguardano la zona in cui si desidera insistere.

Campagne a pagamento Google Ads

Un ulteriore metodo per far emergere la tua azienda di Milano sul web è l’utilizzo di Google Ads, un tool messo a disposizione dal motore di ricerca per effettuare delle campagne sponsorizzate. Costruendo strategicamente una rete di annunci online con un budget adeguato a posizionarsi, il brand di riferimento può non solo migliorare la propria visibilità online ma anche la web reputation.

