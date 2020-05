È stato trovato ieri in tarda serata, dopo una lunga consultazione, l’accordo politico per il Decreto Rilancio. Slittato a maggio dopo molti scontri e difficoltà, dovute anche ai 200 articoli di cui è composto, il decreto rappresenta una delle manovre fondamentali per far fronte alla crisi economica post Coronavirus.

Cosa prevede nel dettaglio.

Il testo è ora al Consiglio dei Ministri e sarà definitivamente approvato nel corso della giornata di mercoledì 13 maggio.

Un decreto da 55 miliardi per Pmi, commercianti e babysitter

Il Dl Rilancio prevede all’interno del testo 10 miliardi a favore delle Pmi, divisi tra spese per l’adattamento dei locali (2 miliardi), affitti commerciali e finanziamento dei ristori a fondo perduto (6 miliardi).

Quattro miliardi saranno poi destinati alla sospensione dell’acconto Irap.

Saranno prorogate anche le diverse tipologie di cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti e la Naspi.

I lavoratori autonomi, co.co.co, commercianti, artigiani e stagionali saranno tutelati con un’indennità prevista di 4,5 milardi.

Per i servizi di colf e badanti sarebbero destinati 500 milioni, mentre 700 milioni andranno a congedi parentali e bonus babysitter, già previsti nel decreto Cura Italia di marzo.

Sbloccati 3 miliardi per la sanità

Il Ministro Roberto Speranza, ospite a DiMartedì su La7, ha anticipato la cifra prevista per sostenere la sanità. 3,25 miliardi, destinati al potenziamento di strutture e macchinari per la terapia intensiva negli ospedali pubblici, oltre all’assunzione di 9600 infermieri.

Aumentati ecobonus e sismabonus per le ristrutturazioni edilizie

Tra le proposte all’interno del decreto è presente anche l’aumento del 110% di ecobonus e sismabonus per le ristrutturazioni casalinghe. Il credito d’imposta potrà essere ceduto dai cittadini alle imprese, per azzerare i costi dei lavori.

Bloccata l’IVA sulle mascherine

Potrebbe diventare legge la proposta avanzata da Conte durante la conferenza stampa del 26 aprile sull’azzeramento dell’IVA per le mascherine.

Per ora la vendita dei dispositivi, anche se allargata a supermercati e tabaccai, sta incontrando molte difficoltà.