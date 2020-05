Aperte le iscrizioni ai centri estivi per le primarie. C’è tempo fino al 15 giugno

Si sono aperte le iscrizioni ai centri estivi e alle case vacanza del Comune di Milano. Dopo la decisione di aprire i centri estivi comunali e privati ai più piccoli, sono attive le iscrizioni per i bambini delle primarie di Milano e dell’hinterland.

Per venire incontro alla necessità dei genitori di conciliare vita e impegni lavorativi, il Comune di Milano offre diverse opportunità, legate al progetto Summer School.

Le iscrizioni sono aperte dal 29 maggio e rimarranno a disposizione fino alla mezzanotte del 15 giugno.

Misure di sicurezza COVID-19 e bonus baby-sitter

Il 2020 è un anno particolare, lo sappiamo. Anche i centri estivi ne risentiranno, con misure di sicurezza maggiori e particolare attenzione all’igiene e al distanziamento sociale.

Le attività saranno coordinate in piccoli gruppi, per garantire la gestione ottimale dei piccoli. Il rapporto tra bambini ed educatori sarà di un adulto ogni 7 bambini.

Ingressi e uscite saranno scaglionati in fasce di 10/15 minuti ciascuna, per evitare assembramenti di bambini e familiari.

Ci saranno attenzioni particolari all’igiene dei bambini, come il lavaggio delle mani dopo ogni attività e l’attenzione particolare a evitare la condivisione di posate e bicchieri.

Disponibile inoltre la possibilità di utilizzare il bonus baby-sitter di 600 euro rilasciato dal governo per pagare la quota dei centri estivi.

Orari e modalità di apertura

I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con la possibilità di partecipare alle attività di pre-scuola (7.30-8-30) e ai giochi serali (dalle 16.30 alle 18).

Le attività si svolgeranno in tre periodi distinti, dalla durata di 10 giorni ciascuno:

Dal 29 giugno al 10 luglio

Dal 13 al 24 luglio

Dal 27 luglio al 7 agosto

I bambini potranno essere iscritti a uno o a più periodi, senza limitazioni.

Centri estivi 2020 a Milano: i costi

I centri estivi prevedono attività diurne rivolte ai bambini che hanno frequentato le scuole primarie di Milano nell’anno scolastico 2019/2020 e in regola con le disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie.

I costi dei centri estivi 2020 a Milano variano in base alla fascia di reddito ISEE e al periodo scelto, e si intende comprensivo del servizio di refezione. La tabella di riferimento è la seguente:

Modalità di iscrizione ai centri estivi

La domanda di prenotazione può essere effettuata indifferentemente da uno dei genitori, tutori o affidatari residenti con il minore nel Comune di Milano. Per procedere alla prenotazione è indispensabile avere un’utenza certificata sul portale del Comune di Milano e un indirizzo di posta elettronica.

Possono presentare domanda solo i genitori di bambini che frequentano le scuole primarie per l’anno scolastico 2019/2020 all’interno del comune di Milano o nei comuni dell’hinterland. Ogni municipio ha un centro estivo di riferimento, come illustrato nella tabella:

Per la compilazione della domanda è necessario premunirsi della tessera sanitaria del minore, del documento di identità del richiedente e di eventuale Attestazione I.S.E.E. anno 2019. La richiesta di prenotazione, una volta inviata, non potrà essere modificata. Al termine della prenotazione il richiedente riceverà, all’indirizzo email indicato, copia della domanda di prenotazione e un numero identificativo, indispensabile per individuare la posizione del minore nell’elenco delle assegnazioni.

Le assegnazioni saranno pubblicate sulla pagina web del Comune di Milano.

Gli elenchi conterranno unicamente il codice numerico identificativo della domanda di prenotazione, la sede assegnata o la posizione in attesa di assegnazione.