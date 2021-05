Si avvicina l’estate e si avvicinano anche le scadenze di iscrizione ai centri estivi 2021 a Milano e hinterland. La città propone tantissime alternative per bambini e ragazzi su come passare l’estate: dai campi estivi comunali a quelli organizzati da musei e centri culturali fino alle proposte più strutturate. Scopriamo quali sono i centri estivi più gettonati del 2021 e come iscrivere i propri bambini!

Misure di sicurezza COVID-19 per i centri estivi

Tutti i campus estivi dovranno rispettare alcune regole per contenere i contagi da Covid-19, fortunatamente in discesa grazie alla campagna vaccinale che sta proseguendo in Lombardia. Non sono ancora state diramate indicazioni nazionali, quindi verranno mantenute almeno per ora quelle del 2020:

Obbligo di mascherina

Gruppi ridotti di bambini

Igienizzazione delle mani

Sanificazione quotidiana degli ambienti

Ingressi e uscite differenziati

Autorizzazione dei genitori per passare la notte in camerate condivise

Centri estivi comunali a Milano

Sono partite le iscrizioni 2021 ai centri estivi del Comune di Milano per i tre periodi A (dal 14 al 25 giugno), B (dal 28 giugno al 9 luglio) e C (dal 12 al 23 luglio). Le famiglie potranno prenotare per uno solo dei periodi, per due (consecutivi e non) o per l’intera durata dei campus.

Le iscrizioni sono valide in fasce differenti:

dal 22 aprile al 3 maggio per i periodi A, B, C

per i periodi A, B, C dal 21 al 26 maggio per i periodi B e C

Orari e modalità di apertura

I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con la possibilità di partecipare alle attività di pre-scuola (7.30-8-30) e ai giochi serali (dalle 16.30 alle 18).

Al via le iscrizioni per i campus di Milanosport

Milanosport ha attivato le iscrizioni per i campus estivi per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Quest’anno saranno attivi i campus ISEO, LIDO e SAINI

Le attività partiranno il 14 giugno e si concluderanno il 10 settembre 2021. Sono garantite tutte le attività sportive, mantenendo le norme vigenti per la sicurezza sanitaria e il distanziamento sociale. Anche il servizio ristorazione è attivo, con piatti porzionati e termosaldati.

I bambini possono essere iscritti settimanalmente o per l’intero periodo. Le attività iniziano alle 8.30 con gli arrivi scaglionati dei bambini fino alle 9, per concludersi alle 18.

Iscrizioni ai centri estivi nei Comuni dell’hinterland

Nei diversi Comuni dell’hinterland milanese le iscrizioni partono in giorni differenti, mantenendo le stesse modalità di compilazione e attesa delle graduatorie, ognuna delle quali presenti sui siti ufficiali del comune di riferimento.

Questi i comuni che hanno finora annunciato le date di iscrizione (la lista è in continuo aggiornamento):

Sesto San Giovanni: dal 10 al 23 maggio 2021

dal 10 al 23 maggio 2021 Cologno Monzese: dal 19 al 26 maggio 2021

dal 19 al 26 maggio 2021 Cesano Boscone: dal 14 maggio 2021

dal 14 maggio 2021 Parabiago: dal 31 maggio al 10 giugno

dal 31 maggio al 10 giugno Buccinasco: dal 10 al 21 maggio

dal 10 al 21 maggio Garbagnate Milanese: dal 17 al 31 maggio

dal 17 al 31 maggio Assago: dal 3 al 30 maggio

dal 3 al 30 maggio Cinisello Balsamo: dal 22 maggio al 6 giugno

Centri estivi 2021 a Milano: i costi

I centri estivi prevedono attività diurne rivolte ai bambini che hanno frequentato le scuole primarie di Milano nell’anno scolastico 2020/2021 e in regola con le disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie.

I costi dei centri estivi 2021 a Milano variano in base alla fascia di reddito ISEE e al periodo scelto, e si intende comprensivo del servizio di refezione. La tabella di riferimento è la seguente:

Modalità di iscrizione ai centri estivi

La domanda di prenotazione può essere effettuata indifferentemente da uno dei genitori, tutori o affidatari residenti con il minore nel Comune di Milano. Per procedere alla prenotazione è indispensabile avere un’utenza certificata sul portale del Comune di Milano e un indirizzo di posta elettronica.

Possono presentare domanda solo i genitori di bambini che frequentano le scuole primarie per l’anno scolastico 2020/2021 all’interno del comune di Milano o nei comuni dell’hinterland. Ogni municipio ha un centro estivo di riferimento, come illustrato nella tabella:

Per la compilazione della domanda è necessario premunirsi della tessera sanitaria del minore, del documento di identità del richiedente e di eventuale Attestazione I.S.E.E. anno 2020. La richiesta di prenotazione, una volta inviata, non potrà essere modificata. Al termine della prenotazione il richiedente riceverà, all’indirizzo email indicato, copia della domanda di prenotazione e un numero identificativo, indispensabile per individuare la posizione del minore nell’elenco delle assegnazioni.

Le assegnazioni saranno pubblicate sulla pagina web del Comune di Milano.

Gli elenchi conterranno unicamente il codice numerico identificativo della domanda di prenotazione, la sede assegnata o la posizione in attesa di assegnazione.